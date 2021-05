Zvezdnika serije Ko potrka ljubezen končno potrdila, da sta par

Kemija med igralcema Hande ErçelinKeremom Bürsinom je bila v seriji Ko potrka ljubezen že na začetku tako močna in pristna, da so to hitro opazili tudi gledalci in oboževalci priljubljene romantične uspešnice. Govorice, da sta par tudi zasebno, so se vse pogosteje pojavljale že zadnja pol leta, a zvezdnika sta spretno vijugala med pritiski turških medijev. Vse dokler niso po družbenih omrežjih prejšnji mesec zaokrožile fotografije, ki so jih paparaci posneli na njunem skupnem oddihu na Maldivih.

Kerem in Hande sta bila tako na nek način stisnjena v kot in oboževalci so vedeli, da bosta slej ko prej morala pojasniti, kaj počneta skupaj na dopustu. Nekaj dni sta se še premeteno pretvarjala, nato pa sta le klonila pritiskom turških medijev in oboževalcev ter se oglasila s pravega raja na zemlji.