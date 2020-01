Dogodki, ki so v zadnjih 10 letih zaznamovali pop sceno v Sloveniji in tujini

Ob začetku novega leta, nove ere, smo pobrskali po spominu in zbrali nekaj najbolj odmevnih zgodb, ki so zaznamovale pop sceno v zadnjih desetih letih. Pop kultura je bila od nekdaj pestra, a zdi se, da je s porastom družbenih omrežjih vse skupaj v dodatnem porastu. Že oktobra 2010 smo dobili prvo različico Instagrama in tako obeležili začetek obdobja selfijev in predvsem obdobja obsesije z všečki.

Instagram ima od oktobra 2010 do decembra 2019 kar 500 milijonov uporabnikov. A čeprav je to družbeno omrežje postalo velik del pop kulture, to ni glavna stvar, ki se je zgodila v zadnjih desetih letih. Poglejmo, kako so nas zvezdniki zabavali, nas šokirali, od koga smo se morali posloviti, s kom smo slavili in s kom smo se zabavali. Slovenija usodno povezana z Združenimi državami Amerike in Severno Korejo Glavna vez, ki je v zadnjih desetih letih nastala med Slovenijo in Združenimi državami Amerike? Melania Trump, seveda. S tem, ko je bil njen mož Donald izvoljen za 45. predsednika ZDA, je manekenka slovenskih korenin postala prva dama. Mnenja o njej so bila sicer že od nekdaj deljena, a lahko priznamo, da smo zaradi nje (in kasneje zaradi Luke Dončića, seveda) pridobili na prepoznavnosti naše male države.

Katarina Čas, polepljena s ponarejenim denarjem, v filmu Volk z Wall Streeta. FOTO: Profimedia

Branko Đurić se je med snemanjem filma zbližal z režiserko Angelino Jolie. FOTO: Facebook

Pa moda? Tudi tu ne zaostajamo, saj je ena in edina Lady Gaga za sodelovanje izbrala prav našega Petra Movrina. Slovenec je z njeno pomočjo na svoje kreacije opozoril ob izidu Gaginega albumArtPop iz leta 2013, ko je pevka izbrala njegovo obleko. Movrin je sodeloval tudi z Beyoncéin z islandsko pevko Björk, poleg tega pa je na njegovo genialnost opozorila tudi 'mama modne biblije' Vogue, Anna Wintour. Pečat smo torej v Združenih državah pustili tako na političnem, kot tudi filmskem in modnem področju. Ime naše male države pa je odzvanjalo tudi na vzhodu, natančneje v Severni Koreji. Skupina Laibach je v najbolj zaprti državi na svetu nastopila kot prva tuja rock zasedba.Trboveljčani so na koncu prejeli tudi stoječe ovacije.

Laibach so se podpisali pod naziv prve tuje rock zasedbe, ki je nastopila v Severni Koreji. FOTO: Jure Tepina

Slovo legend: Kdo vse nas je zapustil?

Na božični večer leta 2016 je umrl edinstveni George Michael. FOTO: Profimedia

Slovenijo je leta 2017 pretresla nenadna smrt Jerneja Šugmana. FOTO: Damjan Žibert

V Sloveniji pa smo žalovali za legendarnim Jernejem Šugmanom, ki se nam je v spomin vtisnil predvsem kot Veso. Poslovili smo se od edinstvene Barbare Šerbec – Šerbi, članice skupine Agropo. Prezgodaj se je poslovil tudi Tomaž Pandur, izjemni gledališki režiser, katerega delo je odzvanjalo ne samo doma, ampak tudi v tujini. Najbolj tragična smrt slovenske estrade pa je bila smrt Gašperja Tiča, ki je umrl leta 2017. Naključni trenutki, ki so se zapisali v zgodovino Ker je deset let dolgo obdobje, smo se na hitro spomnili nekaterih trenutkov, ki so se za vedno zapisali v zgodovino tega posebnega obdobja, ki je svetu zavladal predvsem preko družbenih omrežij. Angelina Jolie je leta 2012 na rdeči preprogi oskarjev navdušila v črni obleki, predvsem pa je veliko pozornosti prejela njena desna noga, ki jo je Joliejeva nenehno 'molila' izven obleke. Njena desna noga je takrat dobila celo lastno spletno stran in profile na družbenih omrežjih.

Sicer veganka Lady Gaga je na podelitvi glasbenih nagrad šokirala v obleki iz pravega mesa. FOTO: Reuters

V zadnjih desetih letih se je pojavilo novo nostalgično gibanje, ljudem se je začelo tožiti po 90. letih, ko je svetu vladal rave in 'happy pop' ter ko so MTV prevzeli boy bandi in dekliške skupine. Med drugim so se v duhu tega nostalgičnega gibanja vrnila tudi dekleta skupine Spice Girls. Prvič leta 2012, ko je vseh pet deklet nastopilo na otvoritvi poletnih olimpijskih iger v Londonu. Drugič pa so se dekleta, tokrat brez Victorie Beckham, vrnila leta 2019, ko so se podala na kratko turnejo. Slovensko glasbo je zaznamovala ena in edina Rožica ansambla Modrijani, 'gud vajb' slovenskih raperjev (Challe Salle, Nipke, Zlatko …) in Magnifico, ki se lahko pohvali kot prvi slovenski glasbenik, ki mu je uspelo razprodati ljubljansko Areno Stožice. Magnifico se je v tem času uveljavil tudi kot 'glavna faca božiča', saj vsako leto 25. decembra za svoje oboževalce priredi veliki, nepozabni koncert. Kdo je bil bolj zanimiv: britanska kraljeva družina ali dinastija Kardashian? Ničkolikokrat je Kim Kardashian v resničnostni seriji Kardashianovi izjavila, da so ona in njeni domači 'kraljeva družina' Združenih državah Amerike. Tudi Caitlyn Jenner je dinastijo Kardashian-Jenner označila za kraljevo družino zabave in blišča. In kdo je bil v zadnjih desetih letih bolj zanimiv? Kardashiani ali britanska kraljeva družina? Presodite sami.

Kraljeva družina je organizirala dve poroki, kraljica Elizabetha pa je dobila štiri pravnuke. FOTO: AP

Kardashianovim se je v zadnjih desetih letih zgodilo toliko stvari, da nismo uspeli našteti vseh. FOTO: Profimedia

Z razkritjem spolnega nadlegovanja Harveyja Weinsteina se je začelo #MeToo gibanje. FOTO: Profimedia

Zaradi obtožb igralca Anthonyja Rappa, da ga je znani igralec zlorabil, ko je imel le 14 let, je s prestola priljubljenosti 'letel' tudi Kevin Spacey. Igralec je trdil, da se incidenta ne spominja. Kasneje ga je neprimernega dotikanja obtožil tudi režiser Tony Montana, javil se je tudi neimenovani moški, ki je Spaceyja obtožil spolnega nadlegovanja še v 80. letih, ko je imel le 17 let. Tu se priznanja domnevno napadenih moških niso končala in Kevin se je popolnoma umaknil iz sveta filma.

R. Kelly je končno pristal za rešetkami. FOTO: Profimedia

Za glasbenika R. Kellyjase je že v 90. letih govorilo, da ima rad mlajša dekleta, predvsem tista, ki niso polnoletna. A nikoli se ni nič zgodilo, nikoli ni bil kaznovan za svoja dejanja, nihče ni ukrepal. Vse do letošnjega leta, ko je luč sveta ugledala dokumentarna serija Preživeti R. Kellyja. Obtožbe so sledile ena za drugo in za enkrat je glasbenik še vedno za rešetkami. Z dokumentarnim filmom pa so šokirali tudi oboževalce legendarnega Michaela Jacksona, v katerem so razkrili vse umazane podrobnosti o njegovem domovanju Wonderland, kamor naj bi vabil otroke in mladoletnike ter jih (domnevno) tudi zlorabljal. Terorizmu ni ušla niti glasbena scena: Manchester in Pariz Žal se tudi v pop sceni ne moremo ogniti terorizmu. Zadnjih deset let so Evropo zaznamovali številni teroristični napadi, med drugim so napadi terjali žrtve tudi na dveh koncertih. Leta 2015 je bilo na koncertu ameriške skupine Eagles of Death Metal v pariški dvorani Bataclan ubitih 90 ljudi. V dvorano so takrat vdrli štirje teroristi, ljudje pa so v upanju, da si rešijo življenje bežali iz dvorane in celo plezali čez okna. V enem najhujših terorističnih napadov v Franciji je takrat po celem mestu umrlo najmanj 120 ljudi, ranjenih je bilo več kot 200. Napad se je zgodil med nogometno tekmo med Nemčijo in Francijo.

Žal zadnjih deset let ni minilo brez tragičnih smrti nedolžnih ljudi, ki so želeli uživati v glasbi, ki so jo imeli radi. FOTO: AP