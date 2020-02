Hauser o svojih violončelih: Vse kličem 'draga'

"Tudi 'lover' je lahko romantičen," nam je v smehu povedal Hauser po telefonu in dodal, da je velik romantik. Verjame v dušo, karizmo in tisto nekaj več. Verjame, da mora biti moški 'šmeker', kot se je sam izrazil in da ljudje takšne ljudi sprejmejo z odprtimi rokami – pa naj bo to občinstvo, ki se prepušča njegovemu ustvarjanju ali ženska, ki je dobila čast, da jo zapelje eden najbolj zaželenih glasbenikov naših južnih sosedov.

Hauser , Stjepan Hauser, tisti bolj 'nagajivi' del nekdanjega dua 2CELLOS, je za 24ur.com povedal, kdo so njegovi idoli, kaj najraje posluša, ko je romantično razpoložen in kakšen moški je. Kdo so njegove ljubice, koga kliče 'draga' in kakšni so načrti za prihodnost, tako v smislu solo kariere kot tudi v smislu 2CELLOS.

Njegovi idoli so Oliver Dragojević, Dean Martin in Frank Sinatra. "To so bili pravi 'šmekerji'," pravi Hauser.

Kateri glasbenik je vaš najljubši in zakaj?

Če moram izbrati le enega, bi to bil Oliver Dragojević. Z njim sem odraščal. Njegov glas me že od otroštva spremlja in vedno me bo spremljal. Pustil je pečat, ki se ga ne da izbrisati. Vplival je name kot na človeka in kot na glasbenika.

Njegova najljubša pesem?

To je nemogoče izbrati, preveč dobrih pesmi je pustil za seboj. A če že moram izbrati eno, naj bo to pesem Trag u beskraju. To je tista pesem, ki je brezčasna, ki bi jo lahko poslušal vedno in povsod.

Svet vas je spoznal kot člana dua 2CELLOS. V zadnjih osmih letih sta z Luko Šulićem širšemu občinstvu približala klasično glasbo. Ste ponosni na to, kar sta dosegla s svojim talentom?

Na to sva najbolj ponosna. Da sva nekako uspela tudi mlade prepričati, da poslušajo klasično glasbo. Vesela sva, da sva lahko s svojo kreativnostjo širila to ljubezen in z najino glasbo svet spreminjala na bolje.