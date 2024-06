Slovenci dvignili palestinsko zastavo, Španci pokal, Korejci smrdljive balone

Napenjanje mišic. Tako bi lahko opisali minuli teden. Figurativno so mišice napenjali politiki: v Sloveniji so se pregovarjali o priznanju Palestine, Severna Koreja je k svoji južni sosedi znova poslala smrdljive balone, v Združenih državah pa sta prste drug v drugega še naprej uperjala Joe Biden in Donald Trump. Slednji meni, da mu bo odločitev sodišča, ki ga je dan pred tem spoznalo za krivega, le še povečala možnosti za zmago na novembrskih volitvah. A mišice so kazali tudi športniki. V Londonu se je odvil težko pričakovani nogometni spektakel, finale Lige prvakov, ki pa sicer ni postregel z večjim presenečenjem, saj je Real že 15. dvignil pokal evropskega klubskega prvaka.

Številni protestniki so k temu pozivali že od oktobra lani, marsikdo pa še pred tem. Nato je s strani koalicijskih strank sledila napoved: "Palestino bomo priznali." Besede pa so na izredni seji državnega zbora v torek spremenili tudi v resnico. Opozicijska SDS je sicer že v ponedeljek vložila predlog za posvetovalni referendum o priznanju Palestine, ga v torek umaknila, a predlog kmalu za tem ponovno vložila v obravnavo. Vendar pa je državni zbor njihov predlog zavrnil, 52 od 53 navzočih poslancev pa je nato na seji glasovalo za priznanje Palestine. Proti ni bil nihče. Zvečer je tako pred hramom demokracije zaplapolala tudi palestinska zastava.

Slovenija se je s priznanjem pridružila trojici držav, Španiji, Irski in Norveški, ki so se po začetku vojne odločile za priznanje države. S tem skušajo ustvariti dodaten pritisk na Izrael ter ustaviti njihove napade. Vendar pa se vojna na Bližnjem vzhodu kljub potezam peščice držav brez postanka nadaljuje. V četrtek je bilo v izraelskem napadu na šolo, s katero upravljajo Združeni narodi, po navedbah lokalnih prebivalcev in Hamasa ubitih več kot 20 ljudi. Izrael je sicer sporočil, da je ciljal prostore palestinskega islamističnega gibanja, ki da se nahajajo v šolskem poslopju. V napadih na Gazo je bilo doslej ubitih več kot 36.000 ljudi.

Že več kot dve leti pa vojna traja tudi v Ukrajini. V nedeljo so prostovoljci na Trg neodvisnosti v Kijevu prinesli krsto ukrajinske novinarke in prostovoljke, ki je delovala kot vojna bolničarka, Irine Tsibukh. Slovesnosti v počastitev spomina na novinarko, ki je bila nekaj dni pred svojim 26. rojstnim dnevom ubita med delom bolničarke na območju Harkova, se je udeležilo skoraj 1000 ljudi. Je pa v torek Ukrajina sporočila, da je z zahodnim orožjem uspela zadeti ruski raketni sistem.

Severna Koreja pa se je v spopadih s svojo južno sosedo odločila za drugačno taktiko. Nad Južno Korejo namreč pošilja balone, ki s seboj prinašajo smeti. Po besedah južnokorejske vojske jim je severna soseda v nedeljo poslala še 600 balonov s smetmi. Najnovejšo provokacijo so označili za nerazumno in nizkotno ter Pjongjangu zagrozili s protiukrepi, če balonov ne bo prenehal pošiljati.

Kaj pa druga svetovna vojna? Tudi spomin nanjo še ni pozabljen. V četrtek je minilo 80 let od znamenitega dneva D, množičnega izkrcanja zavezniških vojakov na francoski normandijski obali. Največja operacija takratne vojne je prinesla ključen preobrat v spopadih. V Franciji je tako potekalo več spominskih slovesnosti, osrednje pa se je udeležilo več kot 20 voditeljev držav in vlad, ki so zločine preteklosti tudi aktualizirali z današnjim dogajanjem. Največje pozornosti pa so bili seveda deležni vojni veterani, ki so sodelovali v tej največji amfibijski invaziji v zgodovini, v kateri so izgubili več kot 4500 soborcev.

V Sloveniji je medtem predsednik vlade Robert Golob ob ogledu gradnje 87 novih neprofitnih stanovanj v Ljubljani napovedal ureditev sistemskega financiranja javne stanovanjske gradnje. Z novim zakonom bo vlada v naslednjih 10 letih za gradnjo neprofitnih stanovanj letno zagotovila 100 milijonov evrov, je dejal. Dela neprofitnih stanovanj na Zvezni ulici v Ljubljani naj bi se predvidoma zaključila januarja 2026.

In če se s politike preselimo v športne vode: London so minuli vikend postal športna prestolnica sveta. Tako ga je opisal tudi tamkajšnji župan. Na Otok so namreč prišli nogometni navijači, ki so želeli v finalu Lige prvakov podpreti svoje favorite. Polni so bili hoteli, letališča in restavracije, finale Lige prvakov na kultnem Wembleyju naj bi krepko obogatil londonsko blagajno. Uvrstitev Špancev sicer ni bila nič kaj nenavadnega, je pa bila presenečenje tekmovanja uvrstitev nemške ekipe. Vprašanje se je takrat glasilo: Real 15. ali Borussia drugič?

Finale se je začel s spektaklom. Tik pred enim najbolj gledanih športnih dogodkov, ki so ga prenašali v več kot 200 državah in ozemljih, je pred večmilijonskim občinstvom nastopil tudi Lenny Kravitz. 60-letni pevec je v šestminutnem nastopu na sredini igrišča izvedel skrajšane različice treh pesmi.

Pred tekmo so vse stavnice v vlogo favorita postavile velikana iz Madrida. Borussia je sicer pretila, a naposled ni uspela ugnati svojih nasprotnikov in večkratnih zmagovalcev. V velikem finalu Lige prvakov so tako pokal visoko nad glavo znova dvignili nogometaši Real Madrida. Da je bila tekma težka, sploh v prvem delu, je po zmagi dejal trener španske ekipe Carlo Ancelotti. Več deset tisoč navijačev pa je v nedeljo, dan po tekmi, na ulicah Madrida z nogometaši Reala proslavilo 15. naslov evropskih prvakov.

In če se za trenutek s športnimi novicami vrnemo v Slovenijo ... V Ljubljani so se na Kodeljevem poklonili velikanu slovenskega nogometa Marku Elsnerju. V spomin nanj so v nedeljo pripravili slavnostno odkritje spominske plošče, nekdanji nogometaši Olimpije, Slovana in Crvene zvezde pa so odigrali tudi prijateljsko tekmo.

"Požen' hudiča do Vršiča." S tem sloganom se je v Kranjski Gori odvil že jubilejni, 10. Goni Pony. Gre za eno najzabavnejših kolesarskih dirk daleč naokoli, kjer so dovoljena le 20-palčna kolesa, prestave pa prepovedane in kjer bolj kot rezultat štejeta druženje in zabava. Letos se je dogodka udeležilo rekordno število kolesarjev, natanko 1611, kolikor znaša tudi nadmorska višina najvišjega slovenskega prelaza.

V sredo je na Tržiču zagorelo ostrešje tamkajšnje Osnovne šole Bistrica. Stavbo so evakuirali, po podatkih policije pa v požaru ni bila poškodovana nobena oseba. Čeprav so požar uspešno pogasili, je v njem nastala večja gmotna škoda. Jutro po požaru je razkrilo prizore, ki so jih za seboj pustili plameni.

Le nekaj dni pred tem pa so Slovenijo zajela neurja, ki so s seboj prinesla hujše krajevne nalive. Ponedeljkovo burno vremensko dogajanje je največ preglavic povzročilo prav na vzhodu in jugovzhodu države. V okolici Ptuja se je razvil vijakasti oblak, v Prlekiji je klestila toča. Na območju Radencev in Gornje Radgone pa je zaradi plazov ogroženih več hiš, daljnovod v naselju Police in vodovodno-kanalizacijsko omrežje. V naselju Boračeva je poplavilo okoli 100 hiš, po grobi oceni tamkajšnjega župana je škode za 400.000 evrov.

Neurje pa ni pustošilo zgolj po Sloveniji. Nebo se je razbesnelo tudi nad Nemčijo, najhuje je bilo na jugovzhodu države, kjer je obilno deževje v povzročilo tudi smrtonosne poplave. Poplave so doslej terjale najmanj pet življenj, pristojni pa še vedno iščejo 22-letnega gasilca, ki je izginil med reševalno akcijo.

Nemčijo pa je pretresla še ena tragedija. V ponedeljek je namreč umrl policist, ki je 31. maja posredoval v napadu z nožem. Napad se je zgodil na demonstracijah skrajne desnice v mestu Mannheim. Domnevni storilec je poškodoval več oseb, tudi policista, ki ga je večkrat zabodel v predel glave.

Na Češkem se je v četrtek zgodila hujša železniška nesreča. V trčenju potniškega in tovornega vlaka so umrle štiri osebe, več deset je bilo ranjenih, so sporočile reševalne službe. Nesreča se je zgodila blizu glavne železniške postaje v mestu Pardubice, približno 100 kilometrov vzhodno od Prage.

Raketa Starship je zabeležila svoj prvi popolnoma uspešen testni let. Za razliko od prejšnjih poskusov namreč ni eksplodirala. Največja in najmočnejša raketa na svetu je vzletela z izstrelišča Starbase v kraju Boca Chica na jugu Teksasa, po dobri uri letenja pa je uspešno pristala v Indijskem oceanu.

