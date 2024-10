Slovenija v Beli hiši, strel, ki je naznanil start, Trump serviral burgerje

Medtem ko se je slovenski premier mudil na obisku Bele hiše, kjer sta se z ameriškim predsednikom pogovarjala tudi o reševanju grozljive situacije na Bližnjem vzhodu, je našo podalpsko deželo obiskal ameriški astronavt slovenskega rodu. Znanost in tehnologija sta zagotovo pomembna dejavnika za razvoj in napredek, a nista edina, ki lahko lajšata tegobe človeštva. Zdravi tudi šport in prav minuli teden je bil močno športno obarvan. V prestolnici je potekal 28. ljubljanski maraton, v Laškem Svetovno prvenstvo PingPongParkinson 2024, v dolini reke Soče so bili malce bolj adrenalinski, spremljali pa smo lahko tudi spopade v bolj klasičnih športih. In kaj se je dogajalo po svetu?

OGLAS

Robert Golob z ameriškim predsednikom v Beli hiši FOTO: Profimedia icon-expand

Slovenski predsednik vlade Robert Golob je v začetku tedna odpotoval v ZDA, kjer se je v Beli hiši srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. "Smo močnejši in varnejši, ko stojimo skupaj z dobrimi partnerji, kakršni ste tudi vi," je po srečanju dejal predsednik ZDA, Golob pa je potrdil, da so v ozadju srečanja potekali dogovori o precej konkretnejših korakih, tudi glede izboljšanja humanitarnih razmer v Gazi z vzpostavitvijo humanitarnega koridorja prek Jordanije.

Palestinec joče nad truplom otroka, ki je bil ubit v izraelskem zračnem napadu. FOTO: AP icon-expand

Na Bližnjem vzhodu vojna ne pojenja. Napadi na Gazo in Libanon se nadaljujejo, število smrtnih žrtev napadov, ki očitno ne izbirajo, kdo bo pod raketami padel, pa je vse več. Novinarske ekipe so medtem obiskale bolnišnico Al Sahel v Bejrutu, pod katero naj bi po navedbah izraelske vojske Hezbolah skrival več sto milijonov evrov v zlatu in gotovini. Bolnišnico so "prečesali" od vrha do tal, imeli so tudi dovoljenje za prosto gibanje, vendar pa skrivnih predorov niso našli. Izrael je pred tem bombardiral območje bolnišnice, osebje pa je moralo evakuirati bolnike.

Svečano odkritje spominske plošče ob začetku gradbenih del FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V Sloveniji so se medtem začela gradbena dela na ljubljanski železniški postaji, pričetek nove faze pa so simbolično zaznamovali z odkritjem spominske plošče, česar so se med drugim udeležili tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in premier.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert







Start teka na 10 km icon-picture-layer-2 1 / 5

Na največji športno-rekreativni dogodek v državi, NLB 28. ljubljanski maraton, se je prijavilo 24.675 tekačev. Po sobotnih tekih otrok in mladine je naposled nedeljski maraton dobil Getaneh Molla Tamire, polmaraton je pripadel Jakobu Medvedu, tek na 10 km pa Vidu Botolinu.

Rally Soča Valley FOTO: Aljaž Jež icon-expand

Pred tednom dni je dolino smaragdne lepotice napolnilo glasno hrumenje motorjev dirkalnikov. 61 jih je bilo prijavljenih, a zmagovalec je lahko bil le eden. In čeprav se je zdelo, da vodilne posadke ne more ugnati nihče, pa sta Rok Turk in Blanka Kacin v drugem delu dirke naredila ključno napako, ki jima je prislužila diskvalifikacijo. Zmagala sta tako Marko Grossi in Tara Berlot, ki pa sta se morala za uspeh kar precej namučiti. Ne le zaradi zahtevne proge, temveč tudi zaradi konkurence, ki za njima ni veliko zaostajala.

Najdba bomb nad Prvačino FOTO: Državna enota Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi icon-expand

Nekoliko nižje po soški dolini je bilo medtem vse v znamenju bomb. Pristojni so se namreč pripravljali na nedeljsko onesposobitev 104-kilogramske letalske bombe iz časa druge svetovne vojne, ko je državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi prejela obvestilo, da je nekdo med gobarjenjem naletel na več bomb. Pirotehniki so naposled izkopali kar 292 kosov nevarnih ostankov vojne, večinoma bomb, min in granat.

Svetovno prvenstvo PingPongParkinson 2024 v Sloveniji FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V Sloveniji je najmanj 11.470 bolnikov s parkinsonovo boleznijo – boleznijo, ki človeka počasi spreminja pred očmi nemočnih svojcev. Pa jim lahko kako pomagamo? Vse več strokovnjakov bolnike spodbuja k igranju pingponga, s katerim dokazujejo, da vendarle niso tako nemočni. Tisti, ki v to trdno verjamejo, so se minuli teden z vseh koncev sveta, od ZDA do Japonske, zgrnili v Slovenijo in se pomerili na svetovnem prvenstvu PingPongParkinson.

Randy Bresnik FOTO: Foto Nareks icon-expand

Znanost in tehnologija ne poznata meja, kar lahko z gotovostjo pove tudi astronavst slovenskih korenin Randy Bresnik, ki je obiskal Slovenijo. "Le kaj bi si mislila pradedek in prababica iz Luč oziroma Ljubnega?" se sprašuje in pokaže podobe Slovenije, ki jih je ujel iz vesolja, kamor je odnesel tudi zastavici obeh krajev. Vesolje je Bresnika navduševalo že kot otroka, a si takrat niti v sanjah ni predstavljal, da bo prav on tisti, ki bo nekoč kar dvakrat odšel tja.

Evakuacijska vaja v Narodnem muzeju Slovenije FOTO: Bobo icon-expand

V Narodnem muzeju Slovenije je v okviru meseca požarne varnosti potekala vaja evakuacije iz objekta v primeru požara. Kot so poudarili sodelujoči, je pri evakuaciji na prvem mestu varnost človeških življenj, trudijo pa se rešiti tudi dragocene muzejske predmete, ki so nacionalnega pomena.

Po terorističnem napadu v Turčiji FOTO: AP icon-expand

Oboroženi napadalci so v sredo izvedli "teroristični" napad na turško državno letalsko in obrambno podjetje, ki se nahaja v bližini turške prestolnice. Napad je terjal pet smrtnih žrtev, še 22 oseb je bilo ranjenih. Turške oblasti so ubile dva napadalca, moškega in žensko. PKK, kurdska separatistična skupina, ki jo Turčija, Evropska unija in ZDA uvrščajo med teroristične organizacije, sicer odgovornosti za napad ni prevzela.

Nesreča na Poljskem FOTO: Profimedia icon-expand

Na Poljskem pa so reševalne službe hitele na pomoč ujetim v hudem verižnem trčenju na avtocesti južno od mesta Gdansk. Eno za drugim je v kup zverižene pločevine zdrselo vedno več vozil, naposled jih je bilo v nesrečo udeleženih 22. Umrle so štiri osebe, 12 jih je bilo poškodovanih. Policija je pridržala voznika tovornjaka.

Kuba v temi FOTO: AP icon-expand

Kubanska energetska kriza nastaja desetletja in izpadi električne energije v tej otoški državi niso nič nenavadnega. A izpad se je tokrat zgodil le nekaj dni, preden je v otok udaril orkan Oscar. Električna energija je bila sicer od takrat na nekaterih območjih delno obnovljena, vključno z večjim delom Havane, vendar pa ne povsod. Več milijonov ljudi, ki živijo zlasti na podeželju in v vzhodnih provincah dražve, je tudi več dni po izpadu ostalo brez električne energije. Prav na teh območjih pa so tudi predeli, ki so utrpela največ škode zaradi orkana.

Moldavija je izbrala EU FOTO: AP icon-expand

78-letna Tatjana je na nedeljskih volitvah v Moldaviji svoj glas oddala v premično volilno skrinjico. Moldavija je namreč odločala, kdo bo njihov novi predsednik ter o tem, ali naj sprožijo ustavno pot za priključitev Evropski uniji. Dan kasneje so sporočili, da so prebivalci z izjemno majhno večino podprli približevanje EU, aktualna predsednica Maia Sandu pa se bo morala za nov mandat potegovati v drugem krogu volitev. Za tesen izid je sicer okrivila vmešavanje Rusije, ki očitke zanika.

Donald Trump kot delavec v McDonaldsu FOTO: AP icon-expand

Predvolilna kampanja v ZDA je madtem vse bližje zaključku, republikanski kandidat pa se je domislil "novega" načina, kako prepričati čim več volivcev. Donald Trump je odšel v eno svojih najljubših restavracij verige hitre prehrane McDonald's, si nadel predpasnik ter ljudem skozi okence serviral izbrano pregreho.

Obisk kralja Karla III. v Avstraliji FOTO: Profimedia icon-expand

Britanski kralj Karel III. se z ženo Camillo mudi na devetdnevni turneji po Avstraliji in Samoi, prvem večjem potovanju v tujino, odkar so mu v začetku leta diagnosticirali raka. Med obiskom poteka več dogodkov in srečanj z lokalno ter domorodno skupnostjo, nagovoril pa je tudi parlament v Canberri, kjer je državo pozval, naj prevzame vodilno vlogo v boju za zmanjšanje toplogrednih izpustov. A prišlo je tudi do incidenta, ko mu je ena od senatork glasno zabrusila, da ni njen kralj, in mu očitala škodo, povzročeno prvotnim prebivalcem Avstralije.

LL Grosist Slovan – Celje Pivovarna Laško FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Rokometaši LL Grosist Slovana in Celja Pivovarne Laško so se v 9. krogu lige NLB razšli z neodločenim izidom 23:23 (13:9). In čeprav je v prvem polčasu kazalo na zmago v tej sezoni prenovljenih in ambicioznih rokometašev iz slovenske prestolnice, so njihovi tekmeci v drugi polovici tekme povedli.

Celje – Bašakšehir FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pravljico so v knežjem mestu spisali tudi nogometašem Celja, ki so s kar 5:1 ugnali turški Bašakšehir. S tem so dokazali, da se lahko kosajo tudi s finančno precej močnejšimi zasedbami. Ognjevito ni bilo le na zelenici, temveč tudi na tribunah, pomembna zmaga pa je pri "grofih" vzbudila tudi vse večjo vero in željo po napredovanju.

Nogomet konferenčna Olimpija VS Lask FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V drugem krogu Konferenčne lige je pomemben korak na poti do evropske pomladi medtem naredila Olimpija. LASK je namreč ugnala z 2:0, ko so pred osem tisoč navijači v Stožicah naredili pravo predstavo. Victor Sanchez je goste presenetil s spremembo igralnega sistema in zadel v polno.

Olimpija Ljubljana – Vienna Capitals FOTO: Luka Kotnik icon-expand