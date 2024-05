Slovenija zažarela v barvah ognja in EU, ulice po svetu zavzeli protestniki

Slavili smo prvi maj, pa tudi 20 let vstopa v Evropsko unijo. Po Sloveniji so vzplamteli kresovi, simboli delavstva. Na slab položaj zaposlenih so na praznik dela opozorili tudi protestniki, ki so se zbrali v središču Ljubljane. Vendar pa Slovenija pri tem ni izjema, protestni shodi so se namreč odvili tudi drugod po svetu, kjer pa niso opozarjali le na pravice delavcev. V ZDA so tako na primer študentje izrazili podporo Palestincem, v Gruziji pa so se prebivalci uprli vladi. Pustošile se tudi naravne nesreče – medtem ko je bila turška prestolnica pod vodo, so več krajev v ZDA s tlemi zravnali tornadi.

OGLAS

Hočevarjev mavzolej v barvah zastave EU FOTO: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji Krško icon-expand

Najprej je Slovenija zažarela v barvah zastave EU. No, vsaj nekatere znamenitosti v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu, Velenju in drugod. Gre za simbol Evropske unije, s čimer smo v Sloveniji obeležili 20 let, odkar se je naša država s še devetimi drugimi pridružila tej skupni povezavi. To je bila največja širitev v zgodovini Evropske unije.

Kres na Rožniku FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na Rožniku se je v torek zvečer odvila osrednja sindikalna prireditev na predvečer praznika dela, nato pa so prižgali tradicionalni prvomajski kres. Kresovi, simboli delavstva, so vzplamteli tudi drugod po Sloveniji.

Tradicionalna prvomajska budnica FOTO: Bobo icon-expand

Dan pozneje so se Slovenci v jutro prebudili ob zvokih tradicionalnih prvomajskih budnic. Po številnih krajih so se odvile prvomajske slovesnosti, ena večjih je kot že vrsto let potekala tudi na Rožniku.

Protest ob prvem maju FOTO: Luka Kotnik icon-expand

A vsi niso praznovali. Na ulicah prestolnice se je odvil tudi prvi prvomajski protest v Sloveniji, na katerem so organizatorji opozorili na izkoriščanje delavcev in prekarno delo. Opozorili so na siceršnji slab položaj zaposlenih ter tudi na vse višje cene življenjskih stroškov in stagnacijo plač.

Protesti v gruzijski prestolnici Tbilisi FOTO: AP icon-expand

Protesti pa so se odvili tudi drugod po svetu. Udeleženci pa niso protestirali le proti slabim razmeram za delavce. V Gruziji je na primer policija pridržala več deset udeležencev množičnega protivladnega protesta. Proti protestnikom, ki so zahtevali umik spornega predloga zakona o tujih agentih, so policisti med drugim uporabili solzivec, vodni top in gumijevke.

Protest ameriških študentov FOTO: Profimedia icon-expand

V ZDA so se odvili tudi množični študentski protesti v podporo Palestincem. Na številnih univerzah so postavili tabore in barikade okoli šotorov, ameriški policisti pa so od začetka protestov aretirali že okoli 2000 oseb, številne med njimi so povezane prav z univerzami.

Novorojenčica Sabreen FOTO: Profimedia icon-expand

Vojna v Gazi se namreč še naprej nadaljuje. Po podatkih palestinskih oblasti je izraelska ofenziva v enklavi zahtevala že več kot 34.500 življenj. Med njimi je tudi življenje male Sabreen, dojenčice, ki so jo uspeli rešiti iz maternice ubite mame, a je deklica nekaj dni pozneje vseeno umrla.

Pravna univerza v Odesi v plamenih po ruskem napadu FOTO: AP icon-expand

Napeto je še vedno tudi v Ukrajini. V ponedeljek je ukrajinski vrhovni poveljnik Oleksandr Sirski poudaril, da so se razmere na fronti zaradi številnih ruskih napadov poslabšale in da so se ukrajinske sile umaknile s položajev v vzhodni regiji. Že več mesecev pa naj bi se spopadali tudi s pomanjkanjem streliva, vojakov in zračne obrambe. V napadu na Odeso sta bili ubiti dve osebi, osem je bilo ranjenih.

Kitajska mornarica FOTO: AP icon-expand

Kitajska medtem krepi svoje vojaške zmogljivosti. Poleg krepitve vojaškega letalstva se je mornariški floti pridružila najnovejša in "najnaprednejša" kitajska letalonosilka Fujian. Gre za tretjo kitajsko letalonosilko.

Poplave v Ankari FOTO: Profimedia icon-expand

V torek zvečer pa je nekatere dele Turčije zajelo močno deževje, ki je poplavilo glavno mesto Ankara. Ceste so se tam spremenile v deroče reke, ki so odnašale tudi avtomobile, poplavljenih je bilo več kleti in trgovin, prav tako je bilo zaradi poplav moteno delovanje podzemne železnice.

Tornado v ZDA FOTO: AP icon-expand

Ena od naravnih katastrof je udarila tudi v ZDA. Tam je namreč divjalo izjemno veliko tornadov, zaradi katerih je umrlo več oseb. Najhuje je bilo v Oklahomi, od koder poročajo o štirih smrtnih žrtvah.

Iskalna akcija za pogrešanim dečkom FOTO: Profimedia icon-expand

V Nemčiji medtem še vedno niso našli pogrešanega avtističnega dečka. Obsežno iskalno akcijo so s torkom ustavili, policija pa je prešla na plan B, kar pomeni, da bodo pod drobnogled vzeli vse možne teorije dečkovega izginotja.

Celjani do drugega naslova državnih prvakov FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand