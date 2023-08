Novica, ki odmeva ta teden: med žrtvami strmoglavljenja v Rusiji tudi šef Wagnerja

V svetu in pri nas je ta teden močno odmevala novica, da je v strmoglavljenju zasebnega letala v Rusiji umrl Jevgenij Prigožin. Bivši predsednik ZDA Donald Trump je poskrbel še za en zgodovinski dogodek, saj je prvi ameriški predsednik, ki je ima policijsko fotografijo. Španija in Grčija bijeta bitko z ognjeno stahijo, pri nas pa se po katastrofalnih poplavah nadaljuje zahtevna sanacija. Za nekaj več optimizma so poskrbeli naši vrhunski športniki. Kristjan Čeh z naslovom podprvaka v metu diska, Tadej Pogačar pa z dobrodelnostjo.

V sredo je po svetu odjeknila novica, da je na poti med Moskvo in Sankt Petersburgom strmoglavilo letalo, na katerem je bilo sedem potnikov in trije člani posadke. Vseh deset oseb je v nesreči umrlo, na seznamu potnikov pa je bil Jevgenij Prigožin, vodja skupine Wagner. Ali je šlo za nesrečo ali je bilo letalo sestreljeno, še ni znano.

icon-expand Ostanki letala, na katerem naj bi bil vodja ruske najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin. FOTO: Profimedia

Je pa novica o smrti Prigožina v Rusiji sprožila razprave, da je za njegovo smrtjo najverjetneje kriv kar Putin, saj se mu je Prigožin s svojo vojsko plačancvev pred dvema mesecema zoperstavil, česar pa mu ruski predsednik zagotovo ni odpustil. Ruske oblasti očitke zavračajo, špekulacije pa so označili za lažne.

icon-expand Polaganje cvetja pred sedežem skupine Wagner. Mnogi verjamejo, da je umor Prigožina naročil ruski predsednik Putin. FOTO: Profimedia

Prvič v zgodovini ZDA se je zgodilo, da je eden od bivših predsednikov države pristal v zaporu, kjer so mu naredili tako imenovano zaporniško fotografijo. Za ta zgodovinski 'dosežek' je seveda zaslužen bivši predsednik Donald Trump, ki je v četrtek za slabe pol ure priletel v Atlanto in tamkajšnji zapor, kjer so ga pričakovali, nato pa po plačilu varščine v višini okoli 185.000 evrov odletel domov. Trumpa obtožnica bremeni poskusov sprevračanja rezultatov predsedniških volitev leta 2020.

icon-expand Trump zgodovinski dosežek: prvi policijski posnetek katerega od nekdanjih predsednikov ZDA. FOTO: AP

Pakistan pa je ta teden trepetal za življenja šestih otrok in dveh odraslih, ki so obtičali v odprti gondoli na okvarjeni žičnici na severovzhodu Pakistana. Skupina je bila ravno sredi kratke poti z ene strani pobočja globoke doline na drugo, ko so se žice odtrgale, gondola pa je obvisela na eni žici. Bili so na poti v šolo. Zahtevna reševalna akcija, ki jo je oteževal močan veter, je trajala kar 15 ur, v poznih večernih urah pa so s pomočjo zasilnega ziplinea na trdna tla rešili še zadnjega potnika. Pakistanski predsednik je obljubil varnostno preverjanje vseh lokalnih žičnic po državi, s čimer naj bi končno poskrbeli za boljšo varnost prebivalcev, ki se s pomočjo žičnic dnevno prevažajo v šolo in službo, saj živijo na območjih, kjer je prometna dostopnost zelo slaba.

icon-expand Vojaški helikopter med poskusom reševanja ujetih. Skupina osmih fantov je visela v gondoli na višini 274 metrov nad dolino. FOTO: Profimedia

V začetku tedna so člani Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika obvestili vodstvo Krajinskega parka Ljubljansko barje, da so med terenskimi vajami zaznali obsežno onesnaženje vode, ki naj bi bilo najverjetneje posledica onesnaženja s komunalnim blatom čistilnih naprav. O tem je bila obveščena Policija, ki je sprožila kriminalistično preiskavo, območje onesnaženja pa sta si med tednom ogledala tudi inšpektorja. A odgovora na vprašanje, kaj je vzrok onesnaženja še ni, saj naj bi bile analize odvzetih vzorcev znane šele prihodnji teden. Namreč, glede na pričevanja domačinov, bi lahko šlo za naraven pojav, saj bi lahko rastje, ki ga je skoraj dva tedna pokrivala poplavna voda, začelo gniti, prav tako bi lahko bilo v vodi več kadavrov v poplavi poginulih živali.

icon-expand S temno in po fekalijah smrdečo vodo zalita polja v bližini Bevškega kanala, ta voda pa se je nato razširila prek kanala v Ljubljanico. FOTO: Uroš Stepišnik

V Grčiji še vedno pustošijo požari, ki pa so, kot kaže, posledica kriminalnega dejanja. Policija je aretirala 79 požigalcev, ki naj bi zanetili ene največjih požarov v državi, v katerih je umrlo že najmanj 20 ljudi. V začetku tedna so na severovzhodu Grčije v požganem parku Dadia gasilci naleteli na 18 trupel, za katere se domneva, da so migranti. Razmere so najhujše po letu 2009, požarna fronta pa je postala največja v zgodovini Evropske unije.

icon-expand Na stotine gasilcev se po vsej Grčiji še vedno bori s smrtonosnimi plameni, ki so terjali vsaj 20 žrtev, ogromna je materialna škoda. FOTO: AP

Obsežen požar na goratem severovzhodu otoka Tenerife, ki je izbruhnil prejšnji teden, je bil podtaknjen. Požar se je sedaj nekoliko umiril. Skoraj 10.000 ljudi se je že vrnilo v svoje domove, nekaj več kot 3100 pa jih ostaja v zasilnih zatočiščih oziroma pri prijateljih in sorodnikih. V požaru je do zdaj pogorelo okoli 14.750 hektarjev oziroma približno sedem odstotkov celotne površine otoka, najbolj prizadeta območja pa je ta teden obiskal tudi španski premier Pedro Sanchez.

icon-expand Gozdni požar na Tenerifu je za seboj pustil pravo opustošenje. FOTO: AP

Kristjana Čeha, ki je v ponedeljek na svetovnem prvenstvu v atletiki osvojil odlično srebrno medaljo v metu diska, je v domačem kraju pričakala množica podpornikov in oboževalcev. Čeh je v Budimpešti branil naslov v metu diska, a ga je v napetem zaključku prehitel olimpijski zmagovalec Daniel Stahl. Šved mu je z 71,46 metra odvzel tudi rekord prvenstev. A Kristjan se ne da, čeprav je bil s srebrom zadovoljen, napoveduje, da bo še svetovni prvak in da bo vzel nazaj tudi rekord prvenstev.

icon-expand Kristjan Čeh je s srebrno medaljo okoli vratu in celo med zobmi pozdravil domače navijače, ki so mu pripravili velik sprejem. FOTO: Luka Kotnik

Kolesarji, smučarji, košarkarji in nogometaši. Slovenski športniki so tudi tokrat dokazali, da je dobrodelnost del slovenskega športa. Po katastrofalnih poplavah so številni priskočili na pomoč in prizadetim družinam namenili denarna sredstva. Med njimi tudi naš kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki je na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravil dobrodelno druženje z navijači. Za vsako fotografijo in podpis z oboževalci je napovedal, da bo v sklad z začetno donacijo v višini 10 tisoč evrov dodal še 10 evrov. Dan po druženju je njegova ekipa sporočila, da je naš kolesarski as oddal kar 1793 avtogramov, ob tem je s kolesarskimi navdušenci in navijači naredil še 1214 selfijev oziroma sebkov. Po podatkih njegove ekipe se je vsega skupaj na Kongresnem trgu zbralo 4500 ljudi. Še najbolj pa je nadušila informacija, da bo Pogačar za pomoč prizadetim namenil 30.007 evrov, s čimer bo potrojil začetni znesek donacije.

icon-expand Dobrodelni dogodek v središču prestolnice s Tadejem Pogačarjem, ki je pritegnil okoli 4500 obiskovalcev. FOTO: Damjan Žibert

Predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales je s svojim obnašanjem na finalu nogometnega SP za ženske zakuhal afero. Namreč, med čestitkami španskim nogometašicam za zmago, je presegel mejo spodobnosti in Jenni Hermoso objel, poljubil na lica, nato pa še na usta. Poljub ni ostal neopažen, zato so se hitro začeli pozivi Rubialesu, naj zaradi neprimernega obnašanja odstopi. Mednarodna nogometna zveza je zoper njega sprožila disciplinski postopek, španski mediji pa so celo poročali, da naj bi Rubiales odstopil v petek. A se je zgodil preobrat. Rubiales namreč vztraja, da se je že opravičil za svoje obnašanje, ker ga je zaradi evforije zaneslo, odstopiti pa ne namerava.

icon-expand Luis Rubiales se je zaradi neprimernega poljuba znašel v disciplinskem postopku Fife. FOTO: Profimedia

Za konec pa spet v ZDA, kjer se je v avgustu skotila žirafa brez lis, ki so značilne za to vrsto živali. Pri samo treh tednih starosti mlada žirafa v ameriški zvezni državi Tennessee že polni naslovnice časopisov in spletnih portalov zaradi svoje edinstvenosti. Gre za prvo skotitev žirafe brez lis od leta 1972.