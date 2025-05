Spektakel z odporom, Melanijine 'odrezane noge' in salta zmagoslavja

OGLAS

Državna proslava ob 80. obletnici konca 2. svetovne vojne FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Premier Robert Golob se je ob 80. obletnici konca 2. svetovne vojne zavezal, da bodo v zunanji politiki striktno zavzemali za mir. S predsednikom zveze borcev Marijanom Križmanom pa sta ugotavljala tudi, da je obljuba Nikoli več na resni preizkušnji.

Pot ob žici na Golovcu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Ob 80. obletnici osvoboditve Ljubljane se je odvila tudi že tradicionalna Pot ob žici. V treh dnevih so na različnih dogodkih zabeležili rekordno udeležbo. Prestolnico je v spomin in opomin obkrožilo na tisoče ljudi.

Asta Vrečko FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V Sloveniji se je medtem odvila še ena referendumska nedelja, na kateri so slavili predlagatelji referenduma - opozicijska SDS. Več kot 400.000 volivcev je zavrnilo zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, dan kasneje pa so poslanci NSi in Demokratov vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko.

Kipa Melanie Trump ni več FOTO: Bobo icon-expand

Poslavljamo se tudi od tedna, ko je v Sevnici izginil bronasti kip ameriške prve dame Melanie Trump. Po navedbah policije in ustvarjalca bronastega kipa, ameriškega konceptualnega umetnika Brada Downeyja, je bil kip odsekan pri gležnjih in odstranjen. Policija je sprožila preiskavo.

Klemen Slakonja med nastopom na Evroviziji FOTO: AP icon-expand

Na tekmovanju za pesem Evrovizije slovenskemu predstavniku Klemnu Slakonji s svojim nastopom ni uspelo prepričati gledalcev in žirije. Evrovizijska pot Slovenca, ki je na odru ganil s čustveno pesmijo o svoji zaročenki Mojci Fatur, se je tako zaključila na prvem polfinalnem odru.

Klemnu torej ni uspelo, bo pa v finalu nastopilo 26 drugih držav - velikih pet in lanskoletna zmagovalka Švica ter še 20 držav, ki so s svojimi polfinalnimi nastopi uspele prepričati občinstvo. V finalu bomo tako lahko spremljali bolj in mal ekstravagantne nastope ter pesmi različnih žanrov in zgodb. Evrovizijske stavnice sicer že več tednov največ možnosti za uspeh napovedujejo Švedski.

Palestinska zastava med nastopom Izraela na Evroviziji FOTO: Profimedia icon-expand

V finalu bo nastopila tudi predstavnica Izraela, ki je zaradi morije v Gazi znova tarča številnih kritik. Po lanskem evrovizijskem fiasku, ko so organizatorji v dvorani prepovedali "politična" sporočila in s tem tudi vnos palestinskih zastav, so letos to pravilo sicer spremenili. Med nastopom Yuval Raphael je bilo tako med občinstvom opaziti tudi palestinske zastave, poleg aplavza pa so nekateri tekmovalko po nastopu tudi glasno izžvižgali.

Vojna v Gazi FOTO: AP icon-expand

Med njeno evrovizijsko turnejo je sicer Izrael nadaljeval s svojo morijo v Gazi. Po poročanju civilne zaščite v Gazi so izraelske sile zgolj v četrtek, na dan nastopa izraelske predstavnice, ubile več kot 100 Palestincev. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem ponovil, da želi, da bi ZDA zavzele Gazo in jo spremenile v območje svobode.

Trump v Abu Dabiju FOTO: AP icon-expand

Trump se je sicer prav ta teden mudil na Bližnjem vzhodu, kjer je obiskal Sirijo, Savdsko Arabijo, Katar in Združene arabske Emirate (ZAE). Predsednik ZDA je med svojo arabsko turnejo napovedal, da bodo odpravili sankcije zoper Sirijo, predsednik ZAE pa je sporočil, da bodo v prihodnjih desetih letih v ZDA investirali 1400 milijard dolarjev (1252 milijard evrov).

Sprejem Volodimirja Zelenskega v Turčiji FOTO: Profimedia icon-expand

Trump se medtem ni udeležil mirovnih pogovorov, ki so konec tedna potekali v Turčiji. Na njih prav tako ni bilo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je sicer nov krog neposrednih pogajanj med Rusijo in Ukrajino predlagal sam, prav tako ne ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Slednji je sicer dejal, da bi se pogajanj udeležil, a le v primeru, da bi bil tam prisoten tudi Putin.

Ukrajinci in Rusi za isto mizo FOTO: Profimedia icon-expand

V Istanbulu so se tako prva neposredna pogajanja med Ukrajino in Rusijo po letu 2022 odvila prez voditeljev obeh držav. Gostiteljica Turčija je ob začetku pogovorov izpostavila potrebo po čimprejšnji prekinitvi ognja.

Keir Starmer, Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski v Kijevu FOTO: AP icon-expand

Minulo soboto so se sicer v Kijevu sestali voditelji evropskih držav, zaveznic Ukrajine, ki so pozdravile Putinov predlog za neposredna pogajanja. Takrat je Zelenski tudi napovedal da bo ruskega voditelja čakal v Istanbulu.

Sprejem prve skupine Južnoafričanov, ki so jim ZDA odobrile status beguncev FOTO: AP icon-expand

Medtem ko je Trumpova administracija napovedala ukinitev statusa zaščite skoraj 12.000 beguncem iz Afganistana, ki jih nameravajo julija izgnati v domovino, so v ZDA sprejeli skupino belopoltih prebežnikov iz Južne Afrike, ki naj bi bili žrtve rasne diskriminacije.

Srbski študentje pritekli v Bruselj FOTO: Profimedia icon-expand

Da spomin na tragedijo v Novem Sadune odplava v pozabo, medtem skrbijo srbski študent, ki nadaljujejo z bojem in zahtevami po spremembah. 25. aprila so se podali na štafetni ultramaraton proti Bruslju, da bi Evropsko unijo opozorili na razmere v Srbiji, dobra dva tedna kasneje pa so dosegli svoj cilj. Na sprejemu v bližini institucij EU so jih pričakali tudi nekateri evroposlanci.

Testiranje dirkalnika Jan Medved FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pred začetkom nove reli sezone, ki se je minuli vikend odvila v Vipavski dolini, smo sedli v dirkalnik najvišjega tekmovalnega razreda na nacionalni ravni. Volan je sukal izkušeni dirkač Jan Medved, ki je sicer z vozilom razreda rally2 le dan kasneje tekmoval prvič, že na svoji prvi dirki pa so se mu stopničke izmuznile za le desetinko sekunde.

Johann Zarco FOTO: Profimedia icon-expand

Francoski dirkač Johann Zarco je medtem pred domačimi navijači v Le Mansu osvojil drugo zmago v razredu motoGP. 34-letnik se je s tem vpisal v zgodovino, saj je po 71 letih Franciji znova prinesel zmago na domači veliki nagradi. Zmago pa je proslavil s salto.

Pokal Slovenije NK Mura Nona, NK Ljubljana FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ljubljančanke so zmagovalke nogometnega pokala Pivovarne Union. V finalu so premagale državnega prvaka Muro Nono, za Ljubljano, ki v prvenstvu zaseda drugo mesto, pa je to sploh prva lovorika v zgodovini kluba.

Celje - Koper FOTO: Damjan Žibert icon-expand