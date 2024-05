Stoletne skrivnosti z istrskega dna, solze milijonov in raztreščen bankomat

Nad maturanti v Ljubljani se je zjokalo nebo, v Teheranu so jokale milijonske množice. Na notranjepolitičnem prizorišču tokrat brez večjih pretresov, je pa močno streslo Mercatorjevo poslovalnico v Mostah. Tresle so se tudi tribune v Dallasu, kjer so si Dončićevi Mavericksi zagotovili preboj v konferenčni finale lige NBA. V Združenih narodih so sprejeli resolucijo o Srebrenici, česar pa niso najbolje sprejeli v srbski delegaciji. Enigma v Pivki je prejela prestižno nagrado.

Maturanti so v 17 mestih po Sloveniji mahali v slovo srednješolskim dnevom. Ob spremljavi Straussove melodije so se zavrteli tudi v Ljubljani, kjer so oblečeni v modre pelerine kljubovali dežju. V Sloveniji maturantsko ulično četvorko plešejo že od leta 2002, v letih 2009, 2010 in 2011 pa so postavili tri zaporedne Guinnessove rekorde za največje število simultano plešočih v četvorki, ko je plesalo prek 33 tisoč dijakov. Letos je bila ta številka krepko manjša; med 20.000 in 25.000.

V četrtek zjutraj je v ljubljanskih Mostah močno počilo. Neznani nepridipravi so z eksplozivnim sredstvom 'minirali' bančni avtomat v lokalni Mercatorjevi poslovalnici. Zaradi eksplozije je odneslo vrata poslovalnice in seveda uničilo bankomat. Pri tem je nastalo za več tisoč evrov škode.

Eksploziven zaključek tekme polfinala zahodne konference lige NBA pa se je odvil v Dallasu, kjer so Dončićevi Mavericksi v šesti tekmi dramatično ugnali Oklahomo City s 117:116 in se uvrstili v konferenčni finale proti Minnesoti Timberwolves. "Neverjetno smo se vrnili v tekmo. Ta ekipa je nekaj posebnega," je po zgodovinskem obračunu dejal slovenski as Luka Dončić, ki je k zmagi prispeval 29 točk, 10 skokov in 10 asistenc. Slovenski košarkarski zvezdnik ima sedaj možnost, da z ekipo Dallas Mavericks podpiše novo petletno pogodbo, ki bi mu prinesla neverjetnih 320 milijonov evrov.

Na drugi strani sveta pa velika žalost podpornikov iranskega predsednika Ibrahima Raisija. Helikopter, ki je poleg njega prevažal še zunanjega ministra in druge višje funkcionarje, je strmoglavil ob meji z Azerbajdžanom v zelo slabih vremenskih razmerah. Iskalna akcija je minila v informacijski zmedi in številnih dezinformacijah. Na koncu so vendarle uspeli najti lokacijo strmoglavljenega helikopterja in ugotovili, da je vseh devet potnikov na krovu umrlo.

Izrazi sožalja ob smrti iranskega predsednika so prišli iz celega sveta, diplomatsko prakso pa so ostro kritizirali nasprotniki iranskega režima, saj naj bi bil Raisi, sicer tudi klerik, odgovoren za smrt več tisoč sodržavljanov in kršenje človekovih pravic. Kljub temu je na njegov pogreb v prestolnici prišla nepregledna, štirimilijonska množica ljudi, ki se je poslovila od svojega predsednika.

Generalna skupščina Združenih narodov je končno glasovala o resoluciji o Srebrenici in jo tudi sprejela. Srbska delegacija je bila s tem zelo nezadovoljna, predsednik Aleksandar Vučić se je protestno odel v srbsko zastavo, v dvorano pa je tudi vdrlo več ljudi, ki so prav tako s seboj prinesli zastavo Republike Srbije.

Razstava Enigma, skrivnostno zakulisje vojne, ki so jo v Parku vojaške zgodovine odprli lansko pomlad, je prejela prestižno Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke. Znova smo obiskali Pivko in skušali poiskati odgovore o ozadju skrivnostne enigme, ki jo hranijo v muzeju. Zagonetka, najdena v razbitinah potopljenega minolovca R-15, ostaja.

Enigmo, ki je 40 let ležala pozabljena 25 metrov globoko tri navtične milje severozahodno od Umaga, si lahko po zaslugi legendarnega potapljača Zvoneta Kralja in predanega osebja Parka vojaške zgodovine ogledate pobliže in spoznate ozadje zagonetne zgodbe o razvpiti nemški šifrirni napravi.