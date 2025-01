Svet, ujet v ogenj in led

Na eni strani sveta divja ognjena apokalipsa, ki v pepel spreminja eno najbolj znanih mest na svetu – zvezdniški Los Angeles. Do tal so pogoreli številni domovi, tudi luksuzne vile slavnih ... dokaz, da se noben denar ne more kosati z močjo narave. Na drugi strani pa so države ukleščene v primež ledene zime. A tudi snežna nevihta in izjemno nizke temperature niso mogle uničiti razposajenega razpoloženja nekaterih posameznikov.

Gasilci se na območju Los Angelesa borijo z obsežnimi požari, zaradi katerih je umrlo najmanj 16 oseb, številni drugi so ranjeni, še več pa jih je v divjanju ognjene stihije ostalo brez domov. Lokalna policija je sporočila, da so prijeli moškega, za katerega sumijo, da naj bi zanetil enega od zadnjih požarov.

Razmere na prizadetih območjih se ne umirjajo, na pomoč policiji je priskočila tudi vojska. Težave oblastem sicer poleg plamenov povzročajo tudi ljudje, ki so začeli pleniti po zapuščenih soseskah. Ljudje so v begu za življenje za seboj pustili vse premoženje, avtomobile, nekateri tudi svoje hišne ljubljenčke. Na pomoč zapuščenim živalim je priskočila junaška veterinarka, ki je pod svojo streho vzela kar 41 živali.

Satelitski posnetek požarov v Los Angelesu FOTO: AP icon-expand

Kako obsežni so požari v Kaliforniji in kakšno uničenje za seboj puščajo, kažejo tudi satelitski posnetki in posnetki, ki so jih potniki posneli z letal. Do tal so pogorele celotne soseske, na območju se vali gost dim. Območje je po besedah tamkajšnjega šerifa videti, kot bi ga razdejala atomska bomba.

Boj s snežnimi kepami v ZDA FOTO: AP icon-expand

Medtem je nekatere druge dele Združeni držav zajelo snežno neurje. A če so velike količine snega več težav povzročile predvsem v prometu, so se snežne pošiljke številni tudi močno razveselili. V Washingtonu se je tako odvil spopad s snežnimi kepami; v ozadju plapolajo ameriške zastave, ki so zaradi smrti nekdanjega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja izobešene na polovici droga.

Sneg v ZDA FOTO: AP icon-expand

Poledenele poti pa tudi tistih najbolj iznajdljivih niso ustavile na njihovi poti. Cosimos Cendo iz Washingtona D.C. se je tako odločil, da bo po glavni ulici v Annapolisu kar smučal.

Zasnežena Velika Britanija FOTO: Profimedia icon-expand

Zima je svoje zobe pokazala tudi ponekod v Evropi. V Veliki Britaniji so zaradi snega, ledu in megle v četrtek izdali rumeno opozorilo, za kratek čas pa je manchestrsko letališče celo odpovedalo polete. Težave so bile tudi v cestnem in železniškem prometu.

Sneg v Nemčiji FOTO: AP icon-expand

V sneg in led je ujet še sever Francije. Tamkajšnje oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah, več deset ljudi je bilo poškodovanih. Snežilo je sicer tudi v nekaterih krajih po Sloveniji, pa na Češkem, v Belgiji, Nemčiji ... Od tam prihaja fotografija dveh mlajših otrok v snegu.

Ledeno mesto na Kitajskem FOTO: AP icon-expand

Ponekod na Kitajskem medtem iz snega in ledu ustvarijo celotna tekmovanja, kot je na primer izdelovanje ledenih skulptur v Harbinu. Na festivalu ledenega in snežnega sveta so se zbrali najbolj kreativni ustvarjalci umetnin.

Pogreb Jimmyja Carterja FOTO: AP icon-expand

Združene države žalujejo za svojim nekdanjim voditeljem. V nacionalni katedrali v Washingtonu se je namreč odvil sklepni del pogrebnih slovesnosti za preminulega nekdanjega predsednika ZDA Jimmyja Carterja. Med prisotnimi so bili vsi še živeči bivši predsedniki ZDA, slovesnost pa je v razdeljeni državi prinesla kratek trenutek narodne enotnosti.

Trumpovo letalo na Grenlandiji FOTO: AP icon-expand

Na pogrebni slovesnosti je bil tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, ki se sicer minuli teden s požari, ki goltajo Los Angeles, ni pretirano ukvarjal. Njegova pozornost je bila namreč na Kanadi, Grenlandiji, Panamskem prekopu in celo Mehiškem zalivu. Znova je izjavil svoje "kolonialistične" želje, da bi vse našteto postalo "ameriško". V luči napetosti pa je na Grenlandiji, ki pod svojim ledenim oklepom skriva bogastvo surovin, pristal Trumpov sin Donald Trump mlajši. Številne zahodne države so sicer Trumpove izjave obsodile, simbolno pokazale svojo držo ali pa njegove poteze le pozorno spremljajo.

