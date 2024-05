Svoboda, zmaga, trpljenje in ekstravaganca

Fotografski objektivi so v minulem tednu ujeli vse razkošje in po drugi strani vso bedo časa, v kateri živimo. Od proslav, parad, ekstravagance do protestov, trpljenja in surove realnosti. Najlepši posnetek pa simbolizira vrednoto, ki si jo želi vsako živo bitje.

Pregled foto tedna začnimo kar z minulo nedeljo. Ta se je žal začela s tragično prometno nesrečo pred Brezovico, v kateri je umrl voznik tovornega vozila s cisterno. Zaradi nesreče je nastal daljši zastoj v smeri Ljubljane. In nastala je tudi spodnja fotografija, ki kaže, da so mnogi udeleženci v prometu kljub opozorilom Policije zapuščali vozila, se sprehajali po vozišču, nekaj posameznikov pa je med vozili celo igralo na glasbila.

Prometna nesreča na primorski avtocesti FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na naših cestah je bil povečan promet zaradi konca prvomajskih počitnic, nekateri pa so se na pot podali tudi zaradi pravoslavnih praznikov. Pravoslavni verniki po vsem svetu so namreč praznovali veliko noč, na katero so se pripravljali s sedemtedenskim postom. Prazniki so sicer v Rusiji in Ukrajini minili v luči vojne, saj je Rusija na veliko noč napadla Ukrajino z droni in raketami.

Pravoslavna velika noč FOTO: AP icon-expand

Slovesno je bilo tudi v Novi Gorici, kjer so se zvrstili različni dogodki ob praznovanju 20 let od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Osrednje proslave sta se udeležila tudi tedanji predsednik Evropske komisije Romano Prodi in tedanji predsednik slovenske vlade Anton Rop, ki sta pred 20 leti prav tam odštevala sekunde do našega evropskega članstva. Naš fotograf ju je takole ovekovečil v družbi nekdanjega predsednika Boruta Pahorja in aktualnega premierja Roberta Goloba.

Borut Pahor, Romano Prodi, Robert Golob in Anton Rop na proslavi 20. obletnice članstva v EU FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Po Evropi pa so potekale tudi različne prireditve ob 9. maju, dnevu Evrope. V številnih delih Evrope ta dan praznujejo kot dan zmage v spomin na poraz nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni. Rusija tradicionalno ob dnevu zmage pripravi parado v Moskvi, na kateri razkazuje svoje vojaške mišice. Letošnje parade se je udeležilo približno 9000 vojakov, od tega okoli 1000 vojakov, ki so se borili v Ukrajini. In medtem ko je leta 2020 po Rdečem trgu paradiralo več kot 20 tankov, je bil lani in letos prisoten le en tank. Letos je bilo sicer na ogled še manj vojakov in vojaške opreme kot lani.

Ruska vojaška parada FOTO: AP icon-expand

Izraelska vojaška operacija v Gazi pa se zaostruje. Medtem ko so se prebivalci Gaze na ulicah veselili zaradi novice, da je Hamas sprejel predlog za premirje, je Izrael sporočil, da bo začel z operacijo v Rafi, delu te palestinske enklave, kamor se je zateklo več kot milijon in pol ljudi. Izraelske vojaške sile so zavzele mejni prehod in tako preprečile dobavo humanitarne pomoči in evakuacijo ljudi. Redke delujoče bolnišnice v Rafi so preplavili bolni in ranjeni.

Ranjena deklica v bolnišnici v Rafi FOTO: AP icon-expand

Medtem ko so v Kairu potekala pogajanja za premirje med Izraelom in Hamasom, se je naša zunanja ministrica Tanja Fajon v Jeruzalemu srečala z izraelskim kolegom Izraelom Kacem. Slovenska delegacija si je najprej ogledala muzej holokavsta in se sestala z družinami izraelskih talcev, nato pa se je Fajonova v Ramali srečala še s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom in premierjem Mohamedom Mustafo. Pozneje je obiskala tudi mejni prehod Rafa, a na egiptovski strani. In čeprav je od izraelske strani dobila jasen poziv, naj naša država premisli o stališčih glede priznanja Palestine, je vlada v četrtek sprožila postopke za priznanje Palestine.

Obisk Fajonove v Izraelu FOTO: MZEZ icon-expand

Globalnemu študentskemu gibanju proti genocidu, ki ga nad Palestinci izvaja Izrael, so se pridružili tudi slovenski študenti. V znak protesta zaradi dogajanja v Gazi so zasedli ljubljansko Fakulteto za družbene vede. Okoli 50 študentov je prenočilo v predavalnici. Kot je dejal predsednik študentskega sveta FDV, bodo vztrajali, vse dokler ne bodo uslišani. Študentje so sporočili, da "nevtralnost v primeru okupacije ne obstaja".

Protest v podporo Palestincem na Fakulteti za družbene vede FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Protesti v luči dogajanja na Bližnjem vzhodu so potekali tudi v Malmöju, tretjem največjem švedskem mestu na jugu države, z veliko palestinsko skupnostjo. V mestu je namreč potekala 68. Evrovizija, na kateri je nastopal tudi Izrael. Več tisoč protestnikov je zahtevalo, naj državo iz letošnjega tekmovanja izločijo, podobno, kot so pred leti zaradi napada na Ukrajino izločili Rusijo. Protesta se je udeležila tudi mlada aktivistka Greta Thunberg.

Propalestinski demonstranti v Malmöju FOTO: AP icon-expand

Med prenosom prvega polfinalnega večera Evrovizije so na srbski televiziji prekinili nastop poljske predstavnice in pozornost gledalcev preusmerili na domača tla. Zakaj? Na letališču Nikola Tesla v Beogradu je pristal kitajski predsednik Ši Džinping, ki se je mudil na svoji turneji po Evropi. Drugi obisk kitajskega voditelja v Srbiji v osmih letih je srbski predsednik Aleksandar Vučić označil za veliko čast za državo in narod.

Sprejem kitajskega predsednika na letališču v Beogradu FOTO: Profimedia icon-expand

Prvi polfinalni večer izbora za pesem Evrovizije je sprožil veliko evforijo na Balkanu, saj so se v finale Evrovizije uvrstile tako Hrvaška in Srbija kot Slovenija. Slovenijo je s pesmijo Veronika zastopala glasbenica Raiven, ki je požela veliko pozitivnih kritik, a je na koncu pristala na 23. mestu.

Evrovizijski nastop Raiven in njene ekipe, ki je navdušil evropsko občinstvo FOTO: Sarah Louise Bennett icon-expand

Finalni večer Evrovizije je sicer potekal v zelo napetem ozračju, po diskvalifikaciji Nizozemske se je za zmago potegovalo 25 držav. Evropo je kljub prepričljivim stavnicam v prid Hrvaški na koncu osvojila Švica. Zmagal je nebinarni Nemo s pesmijo The Code. Drugo mesto je osvojila favorizirana Hrvaška, ki je sicer prejela največ glasov občinstva.

Zmagovalec Evrovizije Nemo FOTO: AP icon-expand

Kopica dobrih fotografij pa je nastala v ljubljanski Aleji, kjer so navdušenci nad serijo Skrito v raju lahko v živo srečali in spoznali glavne igralce serije. Kričeča množica je z vzkliki pričakala 15-člansko igralsko zasedbo, ki je na dogodku razkrila, da prihaja tudi druga sezona te televizijske uspešnice.

Okoli 1,6 milijona ljudi pa se je zbralo na znameniti brazilski plaži Copacabana, ki jo je kraljica pop glasbe Madonna spremenila v ogromno plesišče, ko je tam priredila brezplačen koncert. Njena uradna spletna stran je šov razglasila za največji v njeni štiri desetletja dolgi karieri. Največji koncert v pevkini zgodovini je bil hkrati tudi zadnja postaja na njeni retrospektivni turneji The Celebration Tour.

Madonnin največji koncert v zgodovini FOTO: AP icon-expand

New York pa je ponovno zavzela modna ekstravaganca, ko se je v Metropolitanskem muzeju odvila tradicionalna Met Gala. Tema rdeče preproge, ki je bila letos zelene barve, pa je bila "vrt časa". Kljub temi, ki predvideva pisane barve, se je veliko zvezdnikov odločilo za črnino. Prireditev pa je naletela tudi na številne kritike na družbenih omrežjih, saj mnogi menijo, da je dogodek povsem neprimerno razkazovanje razkošja v času, ko se na drugi strani sveta odvija genocid. V bližini samega prizorišča pa je potekal tudi protest.

Cardi B v kreaciji modnega oblikovalca Windowsena FOTO: AP icon-expand

V veselem pričakovanju pa sta Justin Bieber in Hailey Bieber. Zvezdnik je namreč na svojem profilu na Instagramu razkril, da je njegova izbranka noseča. Novica je v trenutku požela na stotine čestitk oboževalcev, prijateljev in znanih osebnosti.

Justin Bieber in Hailey Bieber pričakujeta otroka. FOTO: Instagram - Justin Bieber icon-expand

Na stotine otrok pa je v ponedeljek preplavilo Kongresni trg v Ljubljani, kjer je potekala otvoritvena slovesnost Plazma Športnih iger mladih. Gre za ljubiteljski športni projekt, ki je leta 1996 naključno vzniknil med prijatelji v Splitu z namenom spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter gradnje mostov med narodi in kulturami. Vanj so se že vključili številni mladi na Hrvaškem, v BiH in Srbiji. Omenjenega dogodka, ki v Sloveniji poteka prvič, pa se bo udeležilo 3000 otrok iz vse države.

Športne igre mladih FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Sončna majska sobota pa je na Pot ob žici znova privabila na tisoče ljudi. Kot vsako leto se v teh dneh obudi spomin na čas, ko je slovensko prestolnico obdajala ograja iz bodeče žice, ki so jo med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji okoli Ljubljane postavili italijanski okupatorji. Pot, ki je vpisana tudi v register žive kulturne dediščine, poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri se makadam prepleta z asfaltom, veduta bujne vegetacije pa s pogledom na stanovanjske soseske.

Pot spominov in tovarištva FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Za konec pa še čudovita fotografija iz Nemčije. V Wehrheimu blizu Frankfurta so prvič v letošnji sezoni v veliko zunanjo ogrado izpustili islandske konje. Te veličastne živali so se veselo zapodile po zelenih pašnikih in nastale so izjemne fotografije, ki simbolizirajo svobodo.