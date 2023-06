Tačka daruje: tudi psi in mačke lahko rešujejo življenja

Kdo je bil donator krvi, Neja ni nikoli izvedela, a mu je za to izjemno hvaležna. Bigi ima, zahvaljujoč njemu in veterinarski ekipi, ki ga je oskrbela, pred seboj še vsaj enkrat toliko let.

Odločila sta se za transfuzijo, kar se je izkazalo za pravilno odločitev, saj Bigi danes veselo teka naokoli. "Uspelo je! Naslednje jutro so naju klicali s klinike, da se boljše počuti. Tisti dan je ostal na infuziji, naslednji dan smo ga peljali na infuzijo k lokalnemu veterinarju, dobil je še antibiotike in smo ga, potem ko je bil že čisto odpisan, povsem sestavili nazaj," je vesela.

Iz Radomelj so se odpravili v Ljubljano, k veterinarki Tini Roškar , ki jim je svetovala enako – Bigija lahko reši samo transfuzija, pa še to so njegove možnosti preživetja zgolj polovične. "Z možem sva razmišljala, kaj naj storiva – ali bi ga pustila vso noč tam samega ali se odločiva za injekcijo in sva ob njem, ko bo zaspal. Ampak vedela sva, da si bova potem očitala, da nisva dala vsega od sebe ..."

A še istega dne je Bigi začel bruhati. Ni mogel več hoditi, niti jesti ali opravljati potrebe. "V ponedeljek smo ga zato še enkrat peljali k veterinarju, ki mu je vzel kri. Že v epruvetki se je videlo, da je čisto svetla, skoraj prozorna. Jasno je bilo, da zelo trpi," se spominja Neja. Popoldne je družina dobila telefonski klic, ki se ga najbrž boji vsak lastnik štirinožnega prijatelja. Veterinar, ki je pogledal rezultate krvne slike, jim je sporočil, da je strup psu že načel jetra in ledvice. "Samo še ležal je in plitko dihal, namesto solzic mu je iz oči tekla kri. Začeli smo se že poslavljati od njega. Veterinar je rekel, da obstajata samo dve možnosti – injekcija ali transfuzija."

Sedemletni beagle Bigi je marca letos med sprehodom nekaj pogoltnil, njegova lastnica Neja domneva, da je bil podganji strup, ki se zelo počasi razkraja. "Zgodilo se je na nedeljo, prvi znaki so se pokazali šele v sredo ali četrtek, pa še to samo tako, da je šepal. Ker je imel otečeno tačko, smo ga v petek peljali k veterinarju, ki mu je pregledal sklepe in ocenil, da je z jim vse v redu."

Če le lahko, se kot lastnik psa donatorja odzove takrat, ko ga potrebujejo, a ne pogosteje kot na osem mesecev, enkrat izjemoma na šest. "Takrat pripeljem kužka, vzamejo mu manjšo količino krvi, preverijo kompatibilnost in če je vse v redu, psa pobrijejo po vratu in mu iz vratne arterije vzamejo od 300 do 350 mililitrov krvi. Vse skupaj traja štiri ali pet minut ," opiše.

"Starejša Lili je bila med prvimi donatorji v Sloveniji. Začela sva pred osmimi ali devetimi leti, ko sva se odzvala na klic kolegice Tine in ji priskočila na pomoč, ko je potrebovala kri za neko operacijo. Ares, ki bo kmalu dopolnil šest let, pa je kri daroval že šestkrat," pove Weber.

Tačka daruje: spletna baza pasjih in mačjih krvodajalcev

Veterinarji v Sloveniji verjetno nikoli ne bodo imeli možnosti, da bi v nujnih zdravstvenih stanjih njihovih živalskih pacientov poklicali in naročili vrečko tipizirane krvi. Vzdrževanje krvnih bank je namreč precej drago in zahtevno. Tako se je doslej vsaka veterinarska organizacija trudila po svoje zagotoviti primerne krvodajalce, najprej med svojimi pacienti, nato so prišli na vrsto psi in mačke svojcev, znancev, prijateljev ter sledilcev na družbenih omrežjih. A včasih tudi to ni dovolj, klicanje in iskanje primernih kandidatov pa vzame tudi veliko dragocenega časa.

Tako se je med veterinarkami Tino Roškar, Metko Šimundić, Alenko Kropivšek in Darjo Pavlin porodila ideja, da ustvarijo enoten spletni portal pasjih in mačjih krvodajalcev, ki bo pokrival celotno ozemlje Slovenije – Tačka daruje. Projekt, ki ga je podprla Veterinarska zbornica Slovenije, je namenjen tako veterinarjem kot lastnikom psov in mačk. Med lastniki želijo širiti informacije o krvodajalstvu in transfuzijski medicini pri psih in mačkah, ter s tem pridobiti čim več primernih krvodajalcev, veterinarjem pa želijo s preglednostjo in možnostjo filtriranja darovalcev zagotoviti, da v nujnih primerih najdejo primernega krvodajalca v najkrajšem možnem času. Tako kot pri ljudeh je tudi tukaj pomembna brezkompromisna solidarnost in samo en cilj – pomagati drugemu v nesreči.

Primerov psov, ki se – tako kot Bigi – zastrupijo s podganjim strupom, je po besedah Roškarjeve precej. "Na vaseh je tega še več kot v mestih, saj ljudje niso toliko pozorni, kam odlagajo vabe. Transfuzija je potrebna tudi pri obolenjih, ki povzročajo razgradnjo rdečih krvničk, infekcijskih boleznih, tumorjih, pa tudi ob večjih izgubah krvi, do katerih pride pri prometnih nesrečah in večjih operacijah. Pogost pojav, ko je potrebna transfuzija, je na primer tumor na vranici – če poči ali če vzamemo ven celo vranico, pes izgubi veliko krvi, ki jo je treba nadomestiti. Takrat pokličemo lastnike iz baze, da pridejo in da njihov kuža daruje kri."

V njihovi ambulanti ob Celovški cesti imajo nekaj deset takšnih primerov letno. "Včasih se zgodi, da jih ves mesec ne potrebujemo, včasih pa moramo v istem tednu narediti dve ali tri transfuzije. Imamo tudi rezervne dajalce, kot so naši prijatelji iz Društva vodnikov reševalnih psov, ki so naša zlata rezerva in vemo, da se bodo zagotovo odzvali."