Teden cvetočih češenj, 'neromantičnega' Pariza in mode na Luni

Tudi v tem tednu smo pripravili pregled najboljših fotografij po našem izboru. Pri nas že cvetijo češnje, medtem ko se v ZDA še spopadajo z zimskimi nevšečnostmi. V teh že skoraj pomladnih dneh podobo pregovorno romantičnega Pariza kazijo kupi smeti. Poleg tega pa izgredi zaradi sprejete pokojninske reforme ne pojenjajo. Pri nas je bilo spet vroče zaradi gradnje kanalizacijskega kanala C0. Vse oči filmskega sveta so bile uprte v podelitev prestižnih kipcev. Prestižne nagrade se je razveselil tudi najlepši pes na svetu. Še več pa v spodnjem pregledu.

Le še nekaj dni nas loči od pomladi in prvi znanilci so že tukaj. V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani je že zacvetela prva od podarjenih japonskih češenj, najzgodnejša med njimi, vrsta Prunus campanulata. Medtem se je v Tokiu tudi uradno začelo obdobje cvetenja japonskih češenj.

icon-expand Cvetenje češenj na Japonskem FOTO: Profimedia

Medtem ko smo pri nas že pomladno razpoloženi, pa so ponekod ZDA še vedno globoko v zimi. V nekaterih delih New Yorka, New Hampshira in Massachusettsa je zapadlo skoraj meter snega. Zahodno obalo pa je zajelo hudo deževje z močnimi sunki vetra.

icon-expand Sneg v Massachusettsu FOTO: AP

Slovenija pa je zopet izkazala solidarnost z Ukrajino. Donirala je namreč dva avtobusa Ukrajini. Veleposlaniku Ukrajine v Republiki Sloveniji, Andriju Taranu, sta ju predala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in namestnik direktorja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet dr. Rok Vihar.

icon-expand Donacija avtobusov Ukrajini. FOTO: Aljoša Kravanja

Pariz, ki slovi po svoji romantični naravi, pa v teh dneh ni več tako romantičen. To ugotavljajo turisti, ki so v zadnjih desetih dneh zakorakali po pariških ulicah, kjer se je po ocenah oblasti nakopičilo več kot 6600 ton odpadkov. Smetarji namreč stavkajo, saj pravijo, da so za svoje delo premalo plačani.

icon-expand Pariz se utaplja v smeteh FOTO: Profimedia

Francija pa se je znašla v središču pozornosti tudi zaradi množičnih protestov, ki jih je sprožila sprejeta pokojninska reforma. Policija je proti protestnikom med drugim uporabila solzivec in prijela 310 ljudi, od tega več kot 250 v Parizu.

icon-expand Protesti v Franciji FOTO: AP

Pred začetkom osmine finala Lige prvakov je bilo vroče v Neaplju. Približno 300 nemških navijačev je namreč po italijanskem mestu napadalo policiste, po zraku metalo stole in uničevalo vse, kar jim je prekrižalo pot.

icon-expand Izgredi nemških navijačev v Neaplju FOTO: AP

Pri nas pa je bilo spet vroče na gradbišču kanalizacijskega kanala C0. Množica razburjenih kmetov je znova protestirala proti gradnji, saj se bojijo morebitne katastrofe, ki bi onesnažila pitno vodo. Protesta se je udeležilo približno 50 kmetov, ki so se pripeljali s traktorji.

icon-expand Protest proti kanalu C0 FOTO: Luka Kotnik

Medtem se na Hrvaškem spopadajo z drugačnimi težavami. V reškem pristanišču so našli podvodno mino iz časa druge svetovne vojne.

icon-expand V morju pri hrvaški Reki so našli neaktivirano mino iz časa druge svetovne vojne FOTO: Enex

Poglejmo še v vesolje. Nasa je v Johnsonovem vesoljskem centru v teksaškem Houstonu predstavila prototip nove vesoljske obleke za astronavte, ki bodo potovali na Luno in se tam sprehajali.

icon-expand Nasa je predstavila novo različico vesoljske obleke FOTO: AP

V svetu filma so podelili najbolj prestižne nagrade, oskarje. Veliki zmagovalec je film Vse povsod naenkrat, ki je od enajstih nominacij prejel sedem oskarjev.

icon-expand Film 'Vse povsod naenkrat' je prejel kar sedem kipcev. FOTO: AP

Čustveno je bilo tudi ob koncu snemanja slovenske humoristične serije Ja, Chef! Katarina Čas in Klemen Janežič sta skozi epizode in sezone morala uprizoriti celoten barvni spekter čustev, ki se zgodijo med dvema zaljubljencema. In tudi ob koncu snemanja čustev nista mogla skriti.

icon-expand Ja, Chef! FOTO: VOYO

V Novi Gorici se je začel letošnji mednarodni šahovski turnir Hit Open 2023. Šahovski klub Nova Gorica, ki turnir organizira v sodelovanju z družbo Hit, ga pripravlja že 27., na njem pa moči meri 120 šahistov in šahistk iz 12 držav.

icon-expand Šahovski turnir v Novi Gorici FOTO: Aljoša Kravanja

Za konec pa še ena prestižna nagrada. Živahna psička Orca iz hrvaškega Kerestinca pri Samoboru slavi največji uspeh svoje pasje kariere. Na največji in najprestižnejši pasji razstavi na svetu Crufts v angleškem Birminghamu, prirejajo jo že 150 let, so jo razglasili za najlepšega psa na svetu.