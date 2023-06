Teden, ki so ga zaznamovali športni podvigi

Sinjemodro slavje v Manchestru, zgodovinski dosežek Novaka Đokovića, novi prvaki lig NHL in NBA – tu nikakor ne moremo mimo fenomenalnega Nikola Jovića – pa slovenska kolesarska pentlja. Minuli teden je nedvomno minil v znamenju športa. Kaj pa druge novice? V Ukrajini poteka protiofenziva, Italijani so se poslovili od Silvia Berlusconija, v Grčiji pa se je zgodila nezamisljiva tragedija.

icon-expand Novak Đoković FOTO: AP

Deset naslovov v Melbournu, sedem v Wimbledonu ter po tri v Parizu in New Yorku oziroma skupno neverjetnih 23 zmag na turnirjih velike četverice. To je izjemen izkupiček Novaka Đokovića, ki je za mnoge že zdaj najboljši posameznik v zgodovini moškega tenisa. Pri 36 letih in izjemni fizični pripravljenosti pa se zdi malo verjetno, da številke 23 v prihodnje ne bi še izboljšal.

icon-expand Nikola Jokić FOTO: AP

Košarkarji Denver Nuggets so prvič v zgodovini osvojili naslov prvaka severnoameriške poklicne lige NBA. Leteli so na krilih Nikole Jokića, najkoristnejšega igralca (MVP) končnice. "To je bil velik trud celotne ekipe," je tudi po naslovu ostal skromen. "Verjeli smo drug v drugega. Da, trofeje so nekaj. Toda naša moštvena kemija bo ostala tudi, ko bomo končali kariero," je dodal.

icon-expand Zmagovalci Stanleyjevega pokala FOTO: AP

Prvega naslova so se veselili tudi Zlati vitezi iz Las Vegasa (Vegas Golden Nights). Naslov prvaka severnoameriške hokejske lige NHL so osvojili v šestem letu svojega obstoja. "Trenutno ne morem opisati občutkov, ki vrejo v meni, to je vse, kar bi si lahko predstavljali," je po zmagi dejal presrečni junak zadnje tekme Mark Stone. Hokejisti mlade franšize iz igralniške meke so najprestižnejšo klubsko hokejsko lovoriko na svetu osvojili s skupnim izidom 4:1 v zmagah v finalni seriji, ob tem pa izenačili še 81 let star rekord velikega finala lige.

icon-expand Parada Manchester Cityja FOTO: AP

Veselili so se tudi v Manchestru, vsaj tisti del prebivalcev, ki mu je City bolj pri srcu kot United. Za sinjemodrimi je najuspešnejše tekmovalno leto v zgodovini kluba, saj so v vitrine pospravili nov državni naslov, trofejo v FA pokalu in tako želeno ter dolgo pričakovano krono v elitni Ligi prvakov. Ta finale je bil zapisan v zvezdah, je po zmagi dejal Pep Guardiola.

icon-expand Fotogalerija: Druga etapa dirke po Sloveniji FOTO: Aljoša Kravanja

Pri nas je športni teden zaznamovala 29. izvedba dirke po Sloveniji, ki se bo zaključila v nedeljo v Novem mestu. Tokrat na štartu ni bilo prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, zato je bilo napovedovanje skupnega zmagovalca bistveno bolj zahtevna naloga. Vrhunec dirke naj bi bila današnja četrta etapa, ko se bodo morali kolesarji kar dvakrat povzpeti na Kolovrat, ki z 10,3 kilometra in 9,5-odstotnim naklonom sodi med klance prve kategorije.

icon-expand Anže Albreht FOTO: Luka Kotnik

Te dni mineva 10 let od odmevnega, pa tudi srhljivega posnetka, ki je nastal na naši avtocesti. Več gasilcev se je v polni gasilski opremi, ta tehta tudi več kot 15 kilogramov, smo se pozanimali, podalo v kaos pred gasilskim vozilom in voznike usmerjalo k robu cestišča, da so lahko gasilci prišli do ponesrečencev in se vključili v reševanje. 10 let pozneje smo se pogovarjali z Anžetom Albrehtom, ustanoviteljem zavoda Reševalni pas in enem od gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Doljni Logatec, ki se je prebijal med avtomobili in na avtocesti utiral pot reševalnim ekipam.

icon-expand Pogreb Silvia Berlusconija FOTO: AP

V sredo so se v milanski stolnici poslovili od večkratnega italijanskega premierja Silvia Berlusconija, ki je v ponedeljek v 87. letu starosti umrl zaradi kronične levkemije. Pred stolnico se je zbralo približno 15.000 ljudi, pogrebne slovesnosti pa se jih je udeležilo okoli 2000, med njimi tudi predstavniki italijanskega političnega vrha.

icon-expand Donald Trump na sodišču FOTO: AP

Bivši ameriški predsednik Donald Trump se je na zveznem sodišču v Miamiju soočil z obtožnico, ki mu v 37 točkah očita kazniva dejanja v zvezi z zaupnimi dokumenti, ki jih je leta 2021 nepooblaščeno odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti. Po kratki formalni aretaciji se je izrekel za nedolžnega in bil izpuščen na prostost. "Eden najbolj žalostnih dni v zgodovini naše države. Smo narod v propadu," je podpornikom sporočil pred odhodom na sodišče. Obtožba mu utegne celo pomagati v prizadevanjih za ponovno izvolitev.





icon-expand Po napadu na Krivi Rog FOTO: AP

Ruske rakete so poletele nad rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Krivi Rog. "Teroristom ne bo nikoli odpuščeno in odgovarjali bodo za vsako izstreljeno raketo," je dejal. Ob ruskih napadih se nadaljuje tudi ukrajinska protiofenziva, iz Kijeva so sporočili, da so osvobodili sedem vasi in več kot sto kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja.

icon-expand Preživele potnike so nastanili v enem od skladišč pristanišča v grški Kalamati. FOTO: AP

V globinah Jonskega morja se je končalo več sto zgodb ljudi, ki so se nadejali boljšega življenja v Evropi. Prihranke so porabili, da bi si zagotovili mesto na prenatrpani ribiški ladji, ki naj bi jih iz Libije prepeljala v Italijo. Izplula je pretekli petek, pet dni pozneje je potonila. Preživeli so 104 potniki od 750, kolikor jih je bilo na ladji. Na nikoli končani poti proti Evropi naj bi bilo tudi okoli sto otrok.

icon-expand Visoki valovi v Karačiju pred prihodom ciklona FOTO: AP

Indija in Pakistan sta trepetala pred ciklonom Biparjoy ali po slovensko Katastrofa. Kopno je zadel v četrtek in za seboj pustil razdejanje, ki pa vendarle ni bilo tako obsežno, kot so se bali. Padla je velika količina padavin, orkanski sunki vetra so podirali drevesa in električne drogove, več krajev je bilo poplavljenih. Ciklon je zahteval tri življenja, na srečo pa je prizanesel Karačiju, najbolj naseljenemu pakistanskemu mestu na obali Arabskega morja.

icon-expand Protesti proti restriktivnemu poljskemu zakonu o splavu v Varšavi na Poljskem FOTO: AP

Na tisoče ljudi je po vsej Poljski protestiralo proti restriktivnemu zakonu o splavu, zaradi katerega je umrla še ena nosečnica, 33-letna Dorota Lalik. Številni protestniki so se na ulice podali z njenimi fotografijami, opremljeni so bili tudi z napisi, kot so "Želimo roditi, ne umreti" in "Želimo zdravnike, ne misijonarjev". 33-letnica je umrla zaradi sepse, potem ko ji je v petem mesecu odtekla voda, zdravniki pa niso želeli sprožiti poroda, češ da otroka še lahko rešijo. "Nihče nam ni povedal, da nimamo praktično nobenih možnosti za zdravega otroka. Ves čas so nam dajali lažno upanje, da bo vse v redu, da bo otrok v najslabšem primeru nedonošen," je poljskim medijem povedal njen mož. "Nihče nam ni dal izbire ali možnosti, da bi Doroto rešili, saj nam nihče ni povedal, da je njeno življenje ogroženo."

icon-expand Britanski premier Rishi Sunak pred Downing Streetom 10 FOTO: AP

Znameniti Downing Street 10, domovanje predsednika britanske vlade, je postal Downing Street 01001100 ... Za binarno kodo se skrivajo črke L, T in W, kratica za Londonski tehnološki teden (v angleščini London Tech Week), globalni dogodek, ki je v britanski prestolnici potekal med 10. in 14. junijem.

icon-expand Izbruh vulkana Majon na Filipinih FOTO: AP

Najbolj aktiven filipinski vulkan Majon je začel bruhati lavo in s tem prisilil 12.000 vaščanov k obvezni evakuaciji iz večinoma revnih kmetijskih skupnosti. Vulkan je sicer že prejšnji teden začel kazati znake morebitnega izbruha, zato so bili ljudje v pripravljenosti.

icon-expand Aleš Muhič FOTO: Damjan Žibert

Slovenska oglaševalska zbornica je Alešu Muhiču, direktorju trženja na Pro Plus, podelila nagrado Oglaševalska osebnost leta. Upravni odbor agencije nagrado podeljuje za izjemen dosežek, ki je v preteklem koledarskem letu zaznamoval področje oglaševanja, in za kontinuiran prispevek k razvoju slovenske oglaševalske stroke v daljšem časovnem obdobju.

V neposredno bližino švicarske vasice Brienz pa je po več tednih opozarjanja zgrmelo več milijonov kubičnih metrov kamenja, ki so se na srečo ustavili tik ob hišah.

icon-expand Proti Brienzu zgrmelo več milijonov kubičnih metrov kamenja FOTO: AP

14. junija smo obeležili svetovni dan krvodajalcev, ki je namenjen dviganju globalne ozaveščenosti o potrebah po varni krvi in krvnih pripravkih za transfuzijo, predstavlja pa tudi priložnost za skupno proslavljanje pomembnosti krvodajalstva in zahvalo vsem, ki so ali še bodo darovali kri. Ob tej priložnosti je v Hrastniku potekala krvodajalska akcija, na kateri je kri darovalo okoli 50 motoristov iz vse Slovenije.

icon-expand Krvodajalska akcija v Hrastniku FOTO: Aljoša Kravanja

Za konec pa fotografija iz okolice Frankfurta, posneta, ko se je zaključeval še en poletni dan.