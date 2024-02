Teden, ko so na ulicah kraljevali šeme, študentje, navijači in kmetje

Pustno rajanje v Sloveniji in pri naših zahodnih sosedih, čarobni ples zelenih luči na severu, polet proti skrivnostnemu južnemu polu Lune in zmagoslavje v rdeče odetih navijačev čez lužo, ki pa se je naposled spremenilo v pravo nočno moro. Grozljivi prizori trpljenja pa se še naprej širijo tudi z Bližnjega vzhoda in iz Ukrajine, kjer še vedno divjata vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin je o tem prvič spregovoril s kontroverznim ameriškim komentatorjem. Katere fotografije so ovekovečile pretekli teden? Morda kar prizori traktorjev na slovenskih (in svetovnih) ulicah? "Ko kmeta ne bo več, boste praznih ust zrli v nebo," je bilo sporočilo razočaranih kmetov pri nas.

Pokop pusta FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pustni torek na Ptuju. "Takrat je noro, opoldne se vse zapre, pridemo na ulice in tam plešemo do noči." Tako so že lani obljubljali Ptujčani ... in z izjavami niso pretiravali, kar so nam lahko dokazali leto dni pozneje, ko smo sledili njihovim navodilom in se v to pustno prestolnico resnično odpravili na pustni torek. Čeprav smo prišli že dopoldan in na delovni dan, so bili tam zbrani vsi. Zaposleni so namreč vse leto pridno nabirali nadure in letni dopust hranili za ta najbolj nori čas v letu, ki mu na Ptuju pravijo kar peti letni čas.

Pust, Kostanjevica na Krki FOTO: Bobo icon-expand

Pustno rajanje pa je že ob koncu tedna zajelo celotno državo. Čeprav so zaradi slabega vremena povorke ponekod odpovedali, pa so številni kraji kljub nekoliko bolj kilavemu nebu rajanje ohranili. Tako je bilo na primer tudi v Ljubljani, Kostanjevici na Krki in drugod. A četudi se ljudje niso udeležili dogodkov, so skoraj zagotovo zagrizli v tradicionalno sladico tega časa – pustni krof. Na kakšen okus pa prisegate vi?

Karneval v Benetkah FOTO: AP icon-expand

Seveda pa pust ni doma le v Sloveniji. Eden najrazkošnejših ter za obiskovalce nepozabnih karnevalov je zagotovo tisti v Benetkah. Vrhunec karnevala predstavlja dožev ples, ki že 30 let v eno izmed beneških palač privablja goste z vsega sveta. Za noč razkošne fantazije z gala večerjo in različnimi predstavami, glasbo in plesom je treba odšteti od 800 do 5000 evrov.

Zmaga na Super Bowlu FOTO: AP icon-expand

Konfeti, zabava, veselje. Vse to pa je prejšnji teden preplavilo tudi ZDA. Moštvo Kansas City Chiefs je namreč osvojilo naslov prvaka v ligi ameriškega nogometa NFL. Slavje je bilo nepopisno, moštvo pa je zmago proslavilo tudi z "zalitjem" svojega trenerja. Za ovratnik so mu namreč zlili celotno vsebino hladilne skrinje.

Slavje na paradi po zmagi domačega moštva v Kansas Cityju FOTO: AP icon-expand

Ameriški Super Bowl pa ni navduševal le zaradi športa. Svetovni splet je namreč razvnel zmagoslavni poljub pop ikone Taylor Swift in igralca Chiefsov Travisa Kelcea, Beyonce je namignila na nov album, med polčasom pa je Usher pripravil pravi glasbeni spektakel. Slavje se je nato nadaljevalo tudi nekaj dni pozneje, ko so se Chiefsi vrnili v svoj domači Kansas City. Mesto je preplavilo morje v rdeče oblečenih navijačev, ki so se veselili s svojim moštvom. Nato pa so nenadoma odjeknili streli.

Streljanje na slavju v Kansas Cityju FOTO: AP icon-expand

Slavje moštva Kansas City Chiefs se je sprevrglo v pravo nočno moro. V množičnem streljanju je umrla ena oseba, več kot 20 oseb pa je bilo ranjenih, med njimi tudi več otrok. Policija je kasneje sporočila, da ne gre za teroristično dejanje, do streljanja pa da bi lahko prišlo zaradi spora med več ljudmi. Na dogodek se je že odzval Travis Kelce, ki je bil prisoten na paradi, v objavi na družbenem omrežju pa je zapisal, da ga je dogodek močno prizadel.

Dončiću je med eno od tekem zaradi udarca tekla kri. FOTO: Profimedia icon-expand

V ZDA pa je medtem uspehe znova žel tudi naš košarkarski as Luka Dončić. V noči s srede na četrtek je njegovo moštvo Dallas Mavericks zmagalo že šestič zapored. Ljubljančan je k zmagi prispeval 27 točk, osem podaj in devet skokov. Slovenec tako še naprej dokazuje, da sodi v sam vrh košarkarskih legend. "Zaradi tega, kar je naredil v tem mesecu, bi ga morali večkrat omenjati v pogovoru za MVP-ja lige," pa je po šesti zmagi dejal tudi trener Dallasa Jason Kidd.

Košarka ABA liga Olimpija FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V Sloveniji so slavili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v Stožicah na obračunu 20. kola rednega dela Lige ABA premagali FMP ter tako zmagali že štirinajstič v sezoni. Pred domačimi navijači sta bila s 15 točkami najbolj strelsko razpoložena kapetan Jaka Blažič, ki je dosegel še deset skokov, in Zoran Dragić z doseženimi sedmimi skoki.

Olimpija vs Rogaška FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Neodločena pa je bila tekma med nogometaši ljubljanske Olimpije in Rogaške. So pa z baklami in dimom za predstavo na tribunah poskrbeli tudi navijači. Olimpija sicer ostaja na drugem mestu, a z velikim zaostankom za Celjem, Rogaška pa je še vedno zadnja.

Informativni dnevi na policijski akademiji FOTO: Bobo icon-expand

Na fakultetah, višjih in srednjih šolah so se v petek začeli informativni dnevi, kjer bodoči dijaki in študenti v živo in virtualno nabirajo informacije o nadaljevanju izobraževanja, izbiri in spremembi poklica ter razvoju kariere. Mladi so tako zavzeli ulice fakultetnih središč, tisti, ki jih zanima policijsko delo, pa so se lahko udeležili tudi predstavitve na policijski akademiji. Predstavili so jim delo splošnih in prometnih policistov, kriminalistov, policistov konjenikov, vodnikov službenih psov, pripadnikov posebne in specialne enote, policistov varnostnikov ...

Protest delavcev Salonit Anhovo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Ali lahko naštejete vse proteste in stavke, ki trenutno potekajo v Sloveniji? No, četudi izvzamemo stavke zdravnikov, tožilcev, sodnikov, javne uprave (te namreč zadnje čase kraljujejo na naslovnicah domačih medijev), je bila tu tudi napovedana stavka turških delavcev na drugem tiru, ki pa so jo preklicali po dosegu dogovora z vodstvom, pa protest delavcev Salonita Anhovo in okoljevarstvenikov, ki želijo strožje zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig. V četrtek je tako pred stavbo občine Kanal ob Soči okoli 450 zaposlenih v Salonitu Anhovo in somišljenikov protestiralo proti sprejetju predlaganih sprememb zakona o varstvu okolja. Nevladna organizacija EKO Anhovo in dolina Soče pa je v odzivu poudarilo, da je zaradi podjetja v zadnjih treh desetletjih zbolelo ali umrlo več kot 3000 ljudi.

Protest kmetov v Šentjurju FOTO: 24UR icon-expand

Na drugem koncu Slovenije pa so se na ceste podali kmetje. "Ko kmeta ne bo več, boste praznih ust zrli v nebo," ter "Delamo vedno več, imamo vedno manj!" To so sporočali kmetje, ki so se zgrnili na ulice Ptuja, Lenarta, Celja, Šoštanja, Slovenskih Konjic in Šentjurja. Pravijo, da so obupani, jezni, počutijo se pozabljene, njihovo delo pa ni nič vredno.

Protest kmetov v New Delhiju FOTO: AP icon-expand

A ne le v Sloveniji, kmetje so zavzeli tudi evropske ulice, protesti pa so celo prešli meje celine. V Indiji so se kmetje napotili v New Delhi, da bi pritisnili na vlado, vendar pa jim do prestolnice ni uspelo priti. Okoli mesta je namreč policija postavila barikade in bodeče žice, nad protestniki pa uporabila solzivec.

Tucker Carlson in Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Če je Indiji uspelo popolnoma zabarikadirati svojo prestolnico, pa je Kremelj po skoraj dveh letih vojne v Ukrajini le odprl svoja vrata. Pa čeprav je skozi spustil le enega prišleka z zahoda. Kontroverzni ameriški komentator Tucker Charlson je namreč postal prvi "zahodnjak", ki si je po začetku ruske invazije na sosednjo državo izboril intervju z Vladimirjem Putinom.

Ruski napad na Harkov FOTO: AP icon-expand

Vojna v Ukrajini pa medtem še vedno vihra z neustavljivo razsežnostjo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zamenjal vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske ter imenoval novega poveljnika kopenskih sil. Ukrajinske sile trdijo tudi, da so pri Krimu uničile še eno rusko vojaško ladjo. Rusija pa je medtem razpisala tiralico za estonsko premierko in še dvema baltskima politikoma ter izvedla nove napade na ukrajinsko ozemlje. V raketnem napadu na Harkov so umrli tudi otroci.

Trpljenje v Gazi FOTO: Profimedia icon-expand

Tu pa je tudi vojna na Bližnjem vzhodu, ki ji kljub številnim pozivom k premirju prav tako ni videti konca, s tem pa tudi ne trpljenju na vojnem območju ujetih ljudi. Vsak dan tako v javnost prihajajo nove fotografije uničenja, nove vesti o smrtnih žrtvah napadov, a napadi se še kar nadaljujejo. Po večdnevnem obleganju bolnišnice Naser v Gazi so izraelske enote naposled vanjo tudi vdrle. Šlo naj bi za posebno operacijo, v kateri so iskali posmrtne ostanke talcev, ki jih je zajel Hamas.

Naftni madež na Tobagu FOTO: AP icon-expand

Na Tobagu se medtem spopadajo s hudim onesnaženjem. Pristojni skušajo omejiti širjenje naftnega madeža, ki prihaja iz skrivnostne ladje, ki se je pretekli teden prevrnila v bližini obale, a ni poslala klica na pomoč. Kdo je njen lastnik, oblastem ni uspelo ugotoviti, prav tako ni sledu o posadki.

Montažna hiša v Slovenj Gradcu FOTO: Mestna občina Slovenj Gradec icon-expand

Medtem ko se na Tobagu skušajo izogniti naravni katastrofi, pa se v Sloveniji še vedno spopadamo s posledicami uničujočih poplav, ki so nas prizadele poleti. V Slovenj Gradcu so tako začeli postavljati "hišo novega začetka", ki bo razveselila eno izmed družin, ki je v neurju izgubila vse. Kdo bo prejel ključe montažne hiše, še ni znano.

Nova sodna stavba FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Nova hiša torej v Slovenj Gradcu ... stara pa na Litijski cesti v Ljubljani. Afera, ki je z ministrskega stolčka že odnesla pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan – premier Robert Golob je v četrtek njeno odstopno izjavo poslal v Državni zbor – in generalnega sekretarja SD, pa tudi razrešitev državnega sekretarja na ministrstvu Igorja Šoltesa. V javnost pa medtem prihajajo vedno nove podrobnosti nakupa.

Selitev dreves z Linhartove ceste v Šmartinski park FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V Ljubljani je mestna občina začela selitev dreves v Šmartinski park. Predvidoma bodo pred nadaljevanjem temeljite prenove in širitve te prometnice presadili 17 mladih dreves.

Severni sij na Finskem FOTO: AP icon-expand

Na severu Evrope so lahko srečneži opazovali divji ples zelene avrore borealis. Fotografije čarobnega prizora na temnem nočnem nebu so v objektive ujeli na Islandiji, Norveškem in Finskem.

Proti Luni izstrelili pristajalni modul FOTO: AP icon-expand

Če je nočno nebo na severu Evrope žarelo v zelenih odtenkih, pa so v ZDA lahko opazovali ognjeno sled, ki se je s tal pognala v vesolje. Proti Luni je namreč uspešno poletel prvi pristajalni modul zasebnega ameriškega podjetja Intuitive Machines s tehnologijo, ki bi lahko utrla pot človeškim misijam leta 2026.

Podelitev Bloudkovih priznanj 2023 FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Svetlobna prestava je očarala udeležence podelitve Bloudkovih nagrad. Najvišja državna priznanja za šport so za preteklo leto prejeli smučarski skakalec Anže Lanišek, Janez Penca, Vojko Orel in Franc Ekar. Poleg štirih nagrad je odbor podelil tudi deset plaket, ki so jih dobili Franc Hočevar, Matjaž Jemec, Zdenko Mikulin, Danilo Vladimir Sergaš, organizacijski odbor Maratona treh src, Zvone Dežnak, Edvard Hafner, Samo Masleša, Janez Slatinšek ter Vita Lukan.

Invazivna aligatorska želva FOTO: X icon-expand

Svet pa se je prejšnji teden čudil tudi nenavadnim živalskim podobam. Sprehajalec je v jezeru Urswick Tarn v britanski grofiji Cumbria našel eksotično bitje, ki sicer domuje v močvirjih in rekah v južnih delih Severne Amerike. Poimenovali so jo Fluffy.

Mumificirana opičja trupla FOTO: AP icon-expand