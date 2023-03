Teden shodov, upora in zmag v fotografijah

Lahko bi rekli, da so minuli teden zaznamovali protestni shodi. Po železniški nesreči v Grčiji so se na ulice odpravili sindikati, v Gruziji so ulice vseh večjih mest preplavili besni državljani, ki nasprotujejo predlogu zakona, ki zatira delovanje civilne družbe in omejuje medije, še naprej je vroče na pariških ulicah, kjer nasprotujejo pokojninski reformi. Z množičnimi shodi po svetu pa so ženske obeležile 8. marec in opozorile na številne krivice, ki se jim dogajajo. Rusija še naprej raketira ukrajinska mesta, Ši Džinping pa je bil še tretjič izvoljen za predsednika Kitajske.

Končno so pogajanja med vlado ter predstavniki reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva obrodila sadove. V prihodnjem tednu bodo namreč podpisali sporazum o obsegu pogajanj za plačni steber v zdravstvu. Na pogajanjih so se namreč dogovorili, da bodo tako tarifni kot normativni del urejali v kolektivnih pogodbah za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.

icon-expand Prihod predstavnikov sindikatov na pogajanja s predstavniki vlade. FOTO: Damjan Žibert

V petek je bilo na gradbišču kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani znova napeto. Več lastnikov zemljišč, ki trdijo, da gradnja poteka brez gradbenega dovoljenja, je skušalo s traktorji podreti varovalno ograjo. Nasproti so jim stali delavci, ki so se temu uprli. Na kraju je zato posredovala policija.

icon-expand Na gradbišču kanala C0 je znova prišlo do obračunavanja med lastniki zemljišč in delavci. FOTO: Damjan Žibert

V Rovinju se je sredi tedna začelo rušenje nezakonito zgrajenih objektov, večinoma gre za vikende, zgrajene na kmetijskih površinah in brez ustrezne gradbene dokumentacije. Kot je dejal glavni državni inšpektor Andrija Mikulić, bodo za začetek porušili 14 nezakonitih stavb, in sicer tri v Umagu, pet v Rovinju in šest v Ližnjanu.

icon-expand Rušenje nelegalnega objekta pri Rovinju. FOTO: Bobo

Po dveh dneh množičnih protestov besnih Gruzijcev zaradi zakonodaje, ki naj bi omejevala svobodo tiska in zatirala delovanje civilne družbe, je vladajoča stranka sporočila, da umika kontroverzni osnutek zakona.

icon-expand Na ulicah več gruzijskih mest so potekali množični protesti. FOTO: AP

Francoski senat, v katerem prevladuje desna opozicija, je izglasoval dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let, kar je ključna določba sporne reforme, ki jo želi izpeljati francoski predsednik Emmanuel Macron. Reforma od prvega dne razburja sindikate, ki so z več stavkami in demonstracijami od 19. januarja na ulice pripeljali na milijone Francozov.

icon-expand Pokojninska reforma je sprožila val množičnih protestov v Franciji. FOTO: AP

Po tragični železniški nesreči v Grčiji, v kateri je umrlo 57 oseb, se jezni državljani še vedno zgrinjajo na ulice. V sredo so demonstracije potekale hkrati s 24-urno stavko grških javnih uslužbencev, ki so se jim v znak protesta zaradi tragične železniške nesreče pridružili še zdravniki, učitelji in prevozniki.

icon-expand Demonstracije po železniški nesreči v Grčiji FOTO: AP

Rusija je v četrtek sprožila več raketnih napadov na Ukrajino. Izstrelili naj bi več kot 80 raket, val napadov pa je ponekod trajal celo pet ur. Na vzhodni fronti, predvsem v okolici Bahmuta, se nadaljujejo hudi spopadi. S fronte prihajajo različne informacije o tem, kdo naj bi nadzoroval Bahmut. Ukrajinski vojaki trdijo, da so mesto obranili ter ruske sile potisnili nazaj proti zahodu, v nasprotju s tem pa Rusi trdijo, da so uspeli zavzeti zahodni del strateško pomembnega mesta.

icon-expand Ukrajinski tank strelja proti položajem ruske vojske v okolici Bahmuta. FOTO: AP

Zanimiva zgodba prihaja s Češke, kjer izdelujejo prav posebno 'orožje' – napihljivo. A kot pravi proizvajalec, je to na bojišču skoraj tako učinkovito kot pravo. "Na 200 metrov ne vidiš, ali gre za pravi tank ali ne." Za napihljivo vabo vlade odštejejo po več (deset) tisoč evrov.

icon-expand Prodaja omenjenega češkega podjetja, čigar izbor napihljivega orožja sega vse od tankov Abrams pa do raketnih sistemov HIMARS, se je v zadnjem letu znatno povečala. FOTO: AP

Teden pa je minil tudi v znamenju obeleževanja 8. marca, mednarodnega dneva žensk. V več mestih po svetu so potekali shodi, na katerih so opozarjali na kršenje pravic žensk, pa tudi na porast nasilja nad ženskami. Marsikje so bili shodi prepovedani, zato je posredovala policija, ki je udeležence razgnala z vodnimi topovi in solzivcem.

icon-expand Eden od protestnih shodov je potekal tudi v glavnem mestu Kolumbije. Na fotografiji ena od udeleženk shoda, ki opozarja na porast nasilja nad ženskami. FOTO: AP

Mednarodni dan žensk je zrasel iz delavskega gibanja in postal priznan letni dogodek Združenih narodov. Začetki segajo v leto 1908, ko je 20.000 žensk na pohodu skozi New York zahtevalo krajši delovni čas, boljše plačilo in volilno pravico. Leto pozneje je Socialistična stranka Amerike razglasila prvi nacionalni dan žena.

icon-expand Sufražetke na pohodu za pravice žensk leta 1915 v New Yorku. FOTO: AP

Spodnja fotografija je nastala v začetku tedna, ko so gradbinci spojili oba kraka mostu čez kanjon reke Cetine. Most velja za enega največjih infrastrukturnih projektov v Dalmaciji in enega največjih gradbenih projektov na Hrvaškem v zadnjih 30 letih.

icon-expand Most s skupno maso 1100 ton stoji na nadmorski višini 70 metrov in je dolg 220 metrov, njegov največji razpon pa je 152 metrov. Na obeh straneh kanjona je povezan s predoroma. FOTO: Profimedia

Na zasedanju je kitajski ljudski kongres Šiju Džinpingu pričakovano podelil tretji mandat na položaju predsednika države. Nekaj manj kot 3000 delegatov je 69-letnega najvplivnejšega kitajskega politika zadnjih generacij potrdilo soglasno.

icon-expand Varnostnik pred rdečim zastorjem, za katerim je potekal kitajski ljudski kongres. FOTO: AP

V Moskvi so odprli novo krožno progo podzemne železnice, ki je s 70 kilometri skupne dolžine najdaljša na svetu. Krožna proga povezuje številne druge linije razvejanega sistema pod rusko prestolnico, gre pa za enega največjih infrastrukturnih projektov v Rusiji v zadnjih desetletjih. Gradili so jo deset let, stroške gradnje pa ocenjujejo na okoli 6,2 milijarde evrov.

icon-expand Ena od postaj na novi krožni progi podzemne železnice v Moskvi. FOTO: AP

Slovenski skakalci so na najlepši možen način spustili zastor nad svetovno nordijsko prvenstvo v Planici. Četverica Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek je bila prepričljivo najboljša na ekipni tekmi. Največ medalj je s svetovnega prvenstva, ki ga je prvič gostila Slovenija, odnesel Timi Zajc. Bronasto je osvojil na mešani ekipni tekmi, dvakrat pa je postal svetovni prvak, tako posamično kot tudi ekipno.

icon-expand Slovenski skakalci so na najlepši možen način spustili zastor nad svetovno nordijsko prvenstvo v Planici. Četverica Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek je bila prepričljivo najboljša na ekipni tekmi. FOTO: Damjan Žibert

Nogometaši münchenskega Bayerna so zasluženo četrtfinalisti najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Potem ko so že na prvi tekmi osmine finala v Parizu z zadetkom Kingsleya Comana slavili z 1:0 in si s tem priigrali prednost pred povratnim obračunom, so varovanci trenerja Juliana Nagelsmanna tri tedne pozneje vse skupaj nadgradili z novo zmago.

icon-expand Nepopisno veselje navijačev Bayerna v Allianz Areni. FOTO: AP

Spodnja fotografija bolj spominja na umetniško sliko kot pa na fotografijo. Holi, praznik barv, čustev in sreče, je eden najbolj priljubljenih praznikov v Indiji. Z njim hindujci slavijo pomlad, prihod novega življenja in predvsem zmago dobrega nad slabim. Praznik se obeležuje predvsem z obmetavanjem z barvami v prahu.