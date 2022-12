Teden skozi fotografije

Izteka se 50. teden v letu 2022, ki so ga zaznamovale politične afere tako na tujem kot doma. V škandal pri prejemanju podkupnin se je zapletla podpredsednica evropskega parlamenta Eva Kaili, domači politični parket pa je pretresel odstop notranje ministrice Tatjane Bobnar in njen spor s predsednikom vlade Robertom Golobom. Medtem ko se vojna v Ukrajini neusmiljeno nadaljuje, pa se napetosti stopnjujejo tudi na severu Kosova. Če konfliktom ni videti konca, pa je zaključek svetovnega prvenstva v nogometu tik pred vrati.

Za nami je še en teden, poln dogajanja. Priča smo bili zmagam in porazom, veselju in pretresom. Enega večjih je doživela evropska politika. Na dan so prihajale vedno nove podrobnosti o korupciji v Evropskem parlamentu, v katero je bila do vratu zakopana ena od njegovih podpredsednic Eva Kaili. Pri njej in drugih osumljencih, med njimi sta tudi njen mož in oče, so našli na sto tisoče evrov. Skriti so bili v kovčku, aktovkah, hotelski sobi ...

icon-expand Eva Kaili FOTO: Profimeda

Evropski parlament je ta teden nagovoril tudi slovenski premier Robert Golob, v slovenskem pa je odgovarjal na poslanska vprašanja, prvič tudi o domnevnih političnih pritiskih na Policijo. Vroča tema sicer ni zamajala koalicije, je pa spor med predsednikom vlade in Tatjano Bobnar končal ministrsko kariero slednje.

icon-expand Robert Golob in Tatjana Bobnar FOTO: Bobo

Ukvarjali smo se tudi z zdravstvom, kjer razpok ne (z)morejo več krpati. Da marsikaj ne deluje, dokazuje tudi zgodba Primorca Draga Kosmača, ki je javnosti poznan tudi kot junak vojne za Slovenijo.

Z očitnimi znaki kapi je klical reševalno službo."Povedal sem, kakšne težave imam. Gospod na drugi strani mi je dejal, da glede na stanje, ki sem ga opisal, nujno potrebujem zdravnika," je pripovedoval naši novinarki. Zaprosil je za reševalno vozilo, a doživel hladen tuš. "Dejal je, da mi takšen prevoz ne pripada, naj pokličem taksi."

icon-expand Drago Kosmač FOTO: POP TV

Medtem v Ukrajini še vedno ni miru, ruske sile so spet napadle tudi Kijev. Tarča je bila znova kritična infrastruktura, predvsem električno omrežje.

icon-expand Ukrajinska vojska v bližini Bahmuta FOTO: AP

Napeto je tudi na Kosovem, kjer so etnična trenja vse hujša. Tamkajšnji Srbi so na severu blokirali ceste s tovornjaki, reševalnimi vozili, avtomobili in celo traktorji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić si prizadeva za vrnitev srbskih varnostnih sil na Kosovo, vendar odobritve s strani Kforja ne more pričakovati.

icon-expand Razmere na severu Kosova FOTO: AP

Zdaj pa k najpomembnejši postranski zadevi na svetu, nogometu. Ta je v delirij spravil Argentince, milijon jih je na ulicah praznovalo uvrstitev svojih ljubljencev v finale ...

icon-expand Slavje v Buenos Airesu FOTO: AP

... Kjer jih čakajo izvrstni Francozi.

icon-expand Veselje nogometašev Francije FOTO: AP

Angleži medtem sanjajo dalje, so se pa domov vrnili z dodatnim članom moštva.

icon-expand Maček Dave FOTO: Profimedia

Pri nas se nadaljuje gradnja drugega tira, kako, se je prepričal tudi naš fotograf.

icon-expand Gradnja drugega tira FOTO: Damijan Žibert

Izjemen preboj pa je uspel znanstvenikom na drugi stani luže. Ameriški znanstveniki so namreč v Nacionalnem laboratoriju Lawrence Livermore v Kaliforniji prvič doslej uspešno izvedli reakcijo jedrske fuzije, ki je ustvarila višek energije.

icon-expand Znanstveniki prvič ustvarili višek energije pri jedrski fuziji FOTO: AP

Ostajamo pri fiziki. Kakšni fizikalni zakoni so privedli do nenavadne nesreče v Berlinu, ne vemo, vemo pa, da se je slabo končala za 1500 eksotičnih rib, stanovalk največjega cilindričnega akvarija na svetu, ki je stal v avli hotela Radisson Blu v središču mesta. Stal je do petka, ko ga je nenadoma razneslo, iz hotela na ulico pa se je zlilo milijon litrov vode.

icon-expand Razneslo akvarij v Berlinu FOTO: AP

Pri nas so napovedovali sneg, nekateri so ga bili tudi zares deležni. Idilično fotografijo je posnel naš vremenski prognostik Rok Nosan v domači Ribnici na Dolenjskem.

icon-expand Pobeljena Ribnica na Dolenjskem FOTO: Rok Nosan

Bo božič bel? Bomo videli. Britanska kraljeva družina glede na opravo na fotografiji za letošnjo praznično voščilnico v to ne verjame.

icon-expand Božična voščilnica družine princa Willilama in Kate Middleton FOTO: Instagram

Konec leta je tudi čas, ko se poklonimo najboljšim, tudi športnikom. Ta teden so podeli nagrade najboljšim med najboljšimi. Z naslovom športnika leta so se okitili Urša Bogataj, Kristjan Čeh in mešana skakalna ekipa.

icon-expand Podelitev nagrade slovenski športnik leta FOTO: Luka Kotnik

Dobili pa smo tudi zmagovalca resničnostnega šova Kmetija. To je postal Tom Zupan.