Teden skozi fotografski objektiv

Nov teden in nov pregled dogajanja skozi fotografski objektiv. Ta teden sta trenutke v svoje objektive lovila naša fotografa Luka Kotnik in Aljoša Kravanja. Izboru njunih fotografij se v pregledu pridružuje še nekaj agencijskih fotografij. Medtem ko razmere v svetu še vedno kroji ruski napad na Ukrajino, se pri nas stopnjuje predsedniška kampanja. Stopnjuje pa se tudi strah ljudi, kako bodo kos podražitvam. Ta teden smo poročali tudi o skupini slovenskih raziskovalcev, ki je prva na svetu potrdila obstoj mikroplastike v zrnu toče, slovenski arheologi pa so predstavili pomembno najdbo – okoli 1200 let stari deblak, ki so ga dvignili z dna Blejskega jezera. V Solkanu se lahko po novem pohvalijo z novo brvjo čez Sočo, Primož Roglič pa pri svojih komaj 32 letih z zlatim redom za zasluge.

