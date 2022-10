Teden skozi fotografski objektiv

Tokrat so se naši fotografi podali na teren s policijskimi specialci, ogledali so si del vojaške vaje Preskok, k oddaji glasu smo na volišču pospremili aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja, priredili še zadnji dve soočenji sedmih predsedniških kandidatov, pospremili v kinodvorane drugi del filma Pr'Hostar in se udeležili prav posebne premiere filma iz leta 1931. V Stožicah je NK Olimpija premagal NK Maribor, večni derbi pa je znova razgrel strasti navijačev. Srečanje z nogometaši Olimpije pa je močno ogrelo srca otrok iz doma Malči Beličeve, ki so si na VIP tribuni ogledali tekmo med Olimpijo in Ivančno Gorico.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right