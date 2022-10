Teden skozi fotografski objektiv

Vabljeni k ogledu fotogalerije, v kateri je zbranih nekaj najbolj zanimivih, odmevnih in tudi pretresljivih fotografij, ki so zaznamovale minuli teden.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Prvi krog predsedniških volitev je za nami, v drugega, ki bo 13. novembra, pa se podajata Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Teden je zaznamoval tudi fizični in verbalni napad na direktorico Inštituta 8. marec in aktivistko Niko Kovač.

Britanska vlada ima v manj kot dveh mesecih že tretjega predsednika vlade. Po odhodu Liz Truss je vodenje prevzel Rishi Sunak, ki je postal najmlajši premier v zadnjih dveh stoletjih in prvi z indijskimi koreninami. V Ukrajini zadnje dni najhujši spopadi potekajo v vzhodni ukrajinski regiji Doneck. Medtem ko je ukrajinska vojska uspešna pri obrambi določenih strateško pomembnih mest, pa ima velike težave z energetsko oskrbo. Volodimir Zelenski je opozoril, da je bilo uničenih že približno 40 odstotkov energetske infrastrukture v državi.

Te dni so fotografi AP spremljali konvoj sirskih beguncev, ki so pred vojno v Siriji pobegnili v Libanon, zdaj pa se vračajo na svoje porušene domove v Siriji, saj zaradi napetih političnih razmer v Libanonu, pomanjkanja in hudih podražitev hrane živijo v hudi revščini. Medtem Združeni narodi z novim poročilom o okolju opozarjajo, da je svet na poti k segretju ozračja za do 2,6 stopinje Celzija do konca stoletja. Trenutne zaveze držav namreč ne zadostujejo za dosego ciljev pariškega podnebnega sporazuma.

Za veselje in navdušenje je poskrbel naš košarkarski virtuoz Luka Dončić. Košarkarji moštva Dallas Mavericks so namreč v severnoameriški ligi NBA na krilih razpoloženega Dončića premagali Brooklyn Netse s 129:125. Luka je prvič to sezono presegel 40 košev in dosegel trojni dvojček z 41 točkami, 14 podajami in 11 skoki.

Ta teden so mnogi sredi dneva pogledovali v nebo, tudi pri nas, saj je bilo mogoče spremljati delni Sončev mrk. Nasa pa je v četrtek zvečer sporočila, da je meteorit, ki je decembra lani trčil v Mars, na planetu ustvaril okoli 150 metrov širok ter približno 21 metrov globok krater in razkril prisotnost ledu v bližini njegovega ekvatorja.

V Zagrebu pa je za navdušenje poskrbela ikonična glasbena skupina The Cure, ki je s svojim dve uri in pol dolgim spektaklom poskrbela za nepozabna doživetja, še posebej za vse oboževalce gotskega rocka. Več pa v reportaži našega sodelavca Boštjana Tuška.