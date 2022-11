Teden skozi fotografski objektiv

Teden je minil v znamenju tragičnih nesreč. V stampedu v Seulu je umrlo več kot 150 oseb, v zrušenju obnovljenega visečega mostu v Indiji pa najmanj 140. Posnetki so pretresljivi. Razmere na Korejskem polotoku se zaostrujejo, saj je severnokorejski voditelj Kim Džong Un izstrelil več različnih raket, med njimi tudi medcelinsko balistično raketo. Napeto pa je še vedno v Ukrajini, kjer so se vrstile izmenjave zapornikov. Preverite naš izbor fotografij, tokrat večinoma agencijskih.

V nedeljo je odjeknila novica o stampedu na ulicah južnokorejskega mesta Seul, v katerem je umrlo več kot 150 oseb, večinoma mladih, ki so se udeležili zabave za noč čarovnic.

V indijski zvezni državi Gujarat se je porušil viseči most. Umrlo je najmanj 140 oseb. Na mostu in v njegovi neposredni bližini je bilo v trenutku nesreče okoli 500 ljudi, ki so se zbrali na verskem praznovanju.

V obmorskem letovišču na Kreti se je zaradi razmočenih tal s skalnatega pobočja odkotalila velika skala in padla na bližnji hotel. V nesreči je umrla slovenska turistka, njen osemletni sin pa je bil poškodovan.

V Braziliji je na predsedniških volitvah slavil nekdanji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, ki je premagal skrajnega desničarja Jaira Bolsonara. Rezultat je bil zelo tesen, številni podporniki Bolsonara so zato odšli na ulice in s protesti ter cestnimi blokadami zahtevali razveljavitev rezultatov.

V UKC Ljubljana so predstavili novo metodo, kjer bolniku vstavijo umetno srčno zaklopko brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka, in sicer zgolj skozi nekajcentimetrski rez na levi strani prsnega koša. S tem so se uvrstili med zgolj 100 centrov na svetu, ki izvajajo ta postopek. Inovativno metodo so predstavili predstojnik Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja doktor Nikola Lakič, kardiokirurginja Tadeja Kolar in prof. dr. Matjaž Bunc, ki so bili na predstavitvi novice primerno zelo veseli.

Med Ukrajino in Rusijo pa so te dni potekale izmenjave ujetnikov. Na fotografiji je osvobojeni ukrajinski vojak, ki objema svojo mamo. Vojak je eden od mnogih, ki so bili zajeti v regiji Doneck.

Medtem pa v Ukrajini raste napetost zaradi večkratnih ruskih pozivov k evakuaciji regije Herson. Mnogi prebivalci so s strani ruskih oblasti dobili ultimat in zgolj nekaj dni časa, da zapustijo svoje domove in odpotujejo na Krimski polotok. Na fotografiji je prestrašeno mlado dekle, ki se stiska k svojemu kužku ob prihodu v mesto Džankoj na severu Krima.

Pozornost svetovnih voditeljev pa želi na vsak način pritegniti severnokorejski voditelj Kim Džong Un. In sicer z izstrelitvijo različnih raket, tudi balističnih. Napetosti na Korejskem polotoku so trenutno največje v zadnjih nekaj letih, saj je Pjongjang v zadnjem času izvedel več preizkusov orožja, vključno s taktičnimi jedrskimi vajami.

Papež Frančišek je obiskal Bahrajn, kjer je nagovoril visoke državne uradnike, med njimi tudi kralja Hamada bin Isa al Kalifo. Njun pogovor, ki je bil očitno zelo zabaven, je v objektiv ujel fotograf AP. Papež je med svojim tridnevnim obiskom pozval k spoštovanju človekovih pravic ter zahteval varne in dostojanstvene pogoje za vse delavce.

Konec oktobra je vremensko bolj spominjal na poletje kot na jesen. Zabeležili smo rekordne temperature, z neobičajno visokimi temperaturami pa se je začel tudi november.

Na Haitiju so po smrti tamkajšnjega novinarja Romelsona Vilsainta izbruhnili množični protesti. Vilsainta je v obraz ustrelila policija, ko je skupaj s še drugimi novinarji zahteval izpustitev kolega novinarja, ki ga je policija priprla, ker je poročal o nemirih v prestolnici Haitija.

O širjenju okužb z ebolo poročajo iz Ugande. Zdravstvene oblasti so sicer sporočile, da jim je uspelo izbruh omejiti, žal pa se številni ne držijo navodil glede preprečevanja širjenja okužb, zato obstaja možnost, da se bodo pojavila nova žarišča.

V glavnem mestu Indonezije te dni poteka velik vojaški dogodek – Indo Defense Expo 2022. Fotograf AP je v objektiv ujel obiskovalko sejma, ki v rokah drži jurišno puško SAR 56.

Grafit z upodobljenima nogometnima zvezdnikoma Lionelom Messijem in Diegom Maradono na eni od ulic Buenos Airesa. Argentinska nogometna virtuoza imata poleg domovine skupno tudi številko 10 na reprezentančnem dresu. Argentinci so veliki ljubitelji nogometa in že nestrpno čakajo na začetek mundiala v Katarju, kjer bodo prvo tekmo odigrali proti Savdski Arabiji.