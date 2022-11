Teden skozi fotografski objektiv

V preteklem tednu je Slovenija dobila prvo predsednico države. To je postala Nataša Pirc Musar, kandidat SDS Anže Logar pa je kljub porazu beležil dober rezultat. V drugem krogu volitev je namreč prejel več glasov, kot sta jih na aprilskih volitvah v državni zbor stranki SDS in NSi skupaj. V nedeljo je medtem v Turčiji odjeknila eksplozija, v Iranu so se nadaljevali protesti, na Poljsko pa je priletela raketa. Kralj Karel III. je praznoval svoj prvi rojstni dan na prestolu, švedska babica se je na podnebno konferenco v Egiptu odpravila kar s kolesom, na pot pa je po več mesecih naposled le krenila tudi raketa Artemis. Katere foto utrinke so v svoje objektive še ujeli fotografi?

icon-expand Slovenija je dobila prvo žensko predsednico. To je postala Nataša Pirc Musar. FOTO: Luka Kotnik

Slovenija je dobila prvo predsednico države v zgodovini. Zmagala je Nataša Pirc Musar, ki je prejela skoraj 54 odstotkov glasov. V prihodnjem petletnem mandatu na vrhu države bo tako nasledila aktualnega predsednika Boruta Pahorja.

icon-expand Anže Logar poraženec volitev, a vseeno z odličnim rezultatom. FOTO: Aljoša Kravanja

Kandidat stranke SDS Anže Logar na volitvah sicer ni zmagal, a je na volitvah kljub temu dosegel visok rezultat. V drugem krogu predsedniških volitev je namreč prejel 409.761 glasov, kar je več, kot sta jih na aprilskih volitvah v državni zbor prejeli stranki SDS in NSi skupaj.

icon-expand Prvi rojstni dan na prestolu: kralj Karel III. dopolnil 74 let. FOTO: Profimedia

Britanski kralj Karel III. je praznoval svoj 74. rojstni dan, svoj prvi, odkar je septembra po smrti matere Elizabete II. zasedel prestol britanskega monarha. Na dvoru so ob tem objavili novo uradno fotografijo, ki kralja prikazuje v njegovi novi vlogi oskrbnika windsorskega parka.

icon-expand Posnetek posledice eksplozije na Poljskem. FOTO: Profimedia

Poljski mediji poročajo, da naj bi dve raketi zadeli kmetijo na poljski strani ukrajinsko-poljske meje. Pri tem sta umrli dve osebi, je potrdil predstavnik poljske vlade. Poljski premier Mateusz Morawiecki je po posvetovanju s predsednikom države sklical nujno sejo odbora za nacionalno varnost. Pojavljajo se ugibanja, da bi lahko šlo za ruski raketi, ki sta zgrešili cilj, kar pa Rusija zanika. Poljska je medtem razglasila povečano pripravljenost oboroženih sil na meji z Ukrajino. Po naših neuradnih informacijah naj bi Slovenija za sredo zjutraj sklicala sejo Sveta za nacionalno varnost.

icon-expand Tanja Fajon ob prihodu na sejo Sveta za nacionalno varnost FOTO: Damjan Žibert

Na neformalnem posvetu članov Sveta za nacionalno varnost pa je bila točka posveta prav incident na poljsko-ukrajinski meji. "Na podlagi vseh informacij smo na koncu ugotovili, da ni nobene potrebe po dvigu stopnje pripravljenosti, ker se ocena dodatne ogroženosti ni dvignila," je dejal premier Robert Golob.

icon-expand Dinamična predstavitev na dogodku V službi domovine FOTO: Aljoša Kravanja

V Celju je potekala promocijska prireditev V službi domovine, na kateri so predstavljali Slovensko vojsko ter na ta način v svoje vrste vabili nove pripadnike. Dogodek je potekal tri dni, na njem pa so na dinamičen način poskuša predstaviti, kaj pripadniki Slovenske vojske v uniformah vsak dan počnejo. Poudarek je bil predvsem na domovinski zavesti in domoljubju, obiskovalci pa so dobili tudi osnovne informacije glede nacionalno-varnostnega sistema, predvsem vojaške obrambe.

icon-expand Slovo od umrlih v istanbulski eksploziji FOTO: AP

V Istanbulu je v nedeljo odjeknila silovita eksplozija, v kateri je šest oseb umrlo, še 81 je bilo ranjenih. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je "podli napad" obsodil in eksplozijo označil za teroristični napad. Odgovornost so pripisali prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK). Oblasti naj bi v povezavi z napadom pridržale že 22 ljudi, med njimi tudi osebo, ki je podtaknila bombo. Šlo naj bi za žensko, ki je več kot 40 minut sedela na eni od klopi, nato pa je vstala in pustila torbo.

icon-expand Protesti v Iranu zaradi smrti 22-letnice. FOTO: Profimedia

Nadaljevali so se tudi protesti v Iranu. Po spletu so zakrožili videoposnetki, ki prikazujejo, kako iranske varnostne sile na podzemni železnici streljajo na ljudi ter policiste, ki v vagonu pretepajo žensko, ki ni nosila naglavne rute. Med množičnimi protesti, ki jih je v državi sprožila smrt 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini, sta umrla tudi dva dečka. Iranske oblasti so medtem na smrt obsodile dva protestnika.

icon-expand Po mesecih pričakovanj Nasa le izstrelila raketo Artemis. FOTO: AP

Potem ko je ameriška vesoljska agencija Nasa večkrat preložila izstrelitev rakete novega lunarnega programa Artemis, so jo vendarle uspešno izstrelili. Nasa je tako na pot proti Luni poslala najmočnejšo raketo doslej.

icon-expand Zagorelo je na Rečici ob Savinji: objekt, stroji in proizvodi so v celoti uničeni. FOTO: PGD Mozirje

V torek je nekaj pred eno uro zjutraj v Poljanah, v občini Rečica ob Savinji, zagorelo v industrijskem objektu z lesenimi produkti. Na kraj je s 17 vozili prihitelo 90 gasilcev iz desetih gasilskih društev, ki so požar tudi uspešno pogasili. Poškodovan ni bil nihče, je pa nastala velika materialna škoda.

icon-expand Zapuščen objekt na Linhartovi v Ljubljani. FOTO: Aljoša Kravanja

Predstavniki avtonomne cone Plac so pred približno dvema mesecema na Linhartovi v Ljubljani zavzeli zapuščen objekt, ga očistili in uredili za uporabo. Objekt je v lasti slabe banke, ki jih je pisno obvestila, da bodo vstopili v prostor, zahteva pa 6000 evrov mesečne uporabnine za objekt. Predstavniki Placa se s tem ne strinjajo, izrazili so nezadovoljstvo nad ukrepanjem oblasti, od vladajoče koalicije pa zahtevajo zaščito. Stavba je namenjena rušenju, na zemljišču pa je načrtovana gradnja stanovanjskih objektov ter objektov za starostnike. Na DUTB sicer ocenjujejo, da ni varna za bivanje, zato so jo dolžni pregledati z varnostnega vidika.

icon-expand Jamarji na Kaninu reševali ujete, a le za vajo. FOTO: Mateja Mazgan Senegačnik

Nesreče na žičnicah niso pogoste, ko pa se zgodijo, je treba ujete čim prej spraviti na varno. Da bi bili pripravljeni na tak primer, se je 45 članov Jamarske reševalne službe na Kaninu preizkusilo v reševanju iz kabine žičnice.

icon-expand Luka Dončić z druščino po zaslugi mladih Slovencev odhaja na svetovno prvenstvo. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Kopru odigrala četrto tekmo drugega dela kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Štiri minute pred koncem tekme proti Nemčiji je sicer trepetala za zmago, a mladi Slovenci so ostali mirni in zmagali z 81:75 ter Slovenijo popeljali na svetovno prvenstvo prihodnje leto.

icon-expand Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenskim rokometašicam pa po porazu proti Madžarski ni uspel veliki met z želeno uvrstitvijo v polfinale domačega evropskega prvenstva. Je pa Evropska rokometna zveza ta teden objavila seznam kandidatk za najboljšo postavo letošnjega evropskega prvenstva. Med njimi najdemo tudi štiri slovenske rokometašice, ki so navduševale številne navijače – Tamara Mavsar, Nataša Ljepoja, Ana Gros in Elizabeth Omoregie.

icon-expand Švedska babica s kolesom v Egipt na podnebno konferenco. FOTO: AP

Dorothee Hildebrandt se je v želji po odločnejših ukrepih za zaščito podnebja s kolesom iz Švedske odpravila v egiptovski Šarm el Šejk, kjer poteka podnebna konferenca COP27. 72-letna Švedinja je za pot potrebovala štiri mesece, na cilju pa se ji je na kratki vožnji pridružil tudi egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi.

icon-expand SNG Nova Gorica, Perpetuum Mobile. FOTO: Aljoša Kravanja

V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica je potekala premierna plesna uprizoritev Perpetuum Mobile. Uprizoritev je posvečena 570-letnici rojstva vizionarja, umetnika, arhitekta in izumitelja Leonarda Da Vincija, ki je tudi sam poskušal ustvariti perpetuum mobile, hipotetičen stroj, ki se giblje neskončno dolgo, ne da bi mu dovajali energijo, vendar zelo hitro zanikal možnost njegove izdelave.

icon-expand 100 let Kinološkega društva Ljubljana. FOTO: Luka Kotnik