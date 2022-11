Teden skozi fotografski objektiv

Minuli teden je v Sloveniji potekal prvi krog lokalnih volitev, ki ga je zaznamovala predvsem druga najslabša volilna udeležba. Iz Egipta so pogajalci na podnebni konferenci sporočili, da jim je uspelo doseči zelo zahteven dogovor o skladu za blaženje škode, ki jo povzročajo podnebne spremembe v državah v razvoju. V Katarju se je začelo svetovno nogometno prvenstvo v senci očitkov o številnih smrtnih žrtvah delavcev, ki so gradili stadione in drugo infrastrukturo. Mesec pred božičem je Ljubljana zasijala v prazničnih lučkah, na ulice pa so se zapodili črni peklenščki, ki v skladu s tradicijo spremljajo Miklavža in strašijo poredne otroke. A to je zgolj nekaj dogodkov, ujetih v fotografske objektive.

icon-expand Nataša Pirc Musar pri Robertu Golobu FOTO: Damijan Žibert

Premier Robert Golob se je v začetku tedna srečal z novoizvoljeno predsednico države Natašo Pirc Musar. Kot je dejala slednja, bo 22. decembra zaprisegla kot predsednica države, 23. december pa bo njen prvi delovni dan. Nekaj dni pred tem bo razkrila svojo ekipo sodelavcev, je dodala.

icon-expand Zoran Janković je zmago v prvem krogu pričakoval. FOTO: Luka Kotnik

Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki občino vodi že 16 let, je uspela nova prepričljiva zmaga. V prvem krogu lokalnih volitev je osvojil slabih 62 odstotkov glasov, na drugo mesto se je s slabimi 10 odstotki uvrstila Nataša Sukič, na tretje mesto pa z nekaj manj kot sedmimi odstotki Aleš Primc.

icon-expand Aleš Bržan ostaja na čelu MO Koper. FOTO: Aljoša Kravanja

Aleš Bržan ostaja župan Mestne občine Koper. V prvem krogu je prejel 53,6 odstotka glasov pred drugouvrščenim Borisom Popovičem, ki je dobil 37,69 odstotka glasov in po porazu napovedal, da se poslavlja iz lokalne politike, saj za župana ne bo več kandidiral.

icon-expand V kampanjo pred referendumom o noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija se je vključilo 27 organizatorjev, med njimi je tudi Inštitut 8. marec. FOTO: Damjan Žibert

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, je spregovorila o tem, zakaj se boji nedelje in zakaj je tako pomembno, da ljudje oddidejo na referendum.

icon-expand Indonezijo je v ponedeljek stresel močnejši potres, v katerem je umrlo okoli 300 oseb.

V ponedeljek je zahodni indonezijski otok Java stresel potres z magnitudo 5,6. Žarišče potresa je bilo na globini deset kilometrov, potres pa je sprožil številne plazove in poškodoval na tisoče stavb in domov. Med okoli 300 žrtvami je veliko otrok. Reševalci še vedno pregledujejo ruševine, saj upajo, da bodo naleteli na čudež in našli koga živega.

icon-expand V Egiptu je potekala podnebna konferenca ZN – COP 27. FOTO: AP

Na podnebni konferenci ZN v egiptovskem Šarm el Šejku so delegati potrdili dogovor glede mehanizma finančne pomoči državam v razvoju zaradi gospodarske in družbene škode podnebnih sprememb, ki je bil eden najtrših orehov v pogajanjih. Gre za zgodovinski dogovor, ki ga države v razvoju pozdravljajo.

icon-expand Ukrajinski vojak – obraz vojne v Ukrajini, ki traja že devet mesecev. FOTO: AP

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem video nagovoru ta teden pohvalil Ukrajince in njihov uporniški duh spričo ruske invazije. "Preživeli smo že devet mesecev vojne in Rusija ni našla načina, da nas zlomi. In ga tudi ne bo," je zatrdil. Obenem je priznal, da imajo težave pri obnovi oskrbe z elektriko in vodo po sredinih ruskih napadih, ki jih je označil kot "maščevanje poražencev".

icon-expand V torek so ukrajinske varnostne sile v posebni operaciji izvedle racijo na zgodovinski samostan v Kijevu. Prepričane so bile namreč, da ruski agenti mesto uporabljajo za načrtovanje sabotaž, obveščevalno dejavnost in shranjevanje orožja. FOTO: AP

Samostan Kijevsko-Pečerska lavra sega v 11. stoletje in je sedež ukrajinske pravoslavne cerkve (UOC). Samostan, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, je bil sicer le ena od številnih pravoslavnih cerkva, ki so jih ukrajinske službe preiskale po prejemu pritožb, da tamkajšnji duhovniki poveličujejo Rusijo in da bi lahko bile cerkve v navezi s Kremljem. Kazensko preiskavo so sprožili pretekli teden, ko se je pojavil videoposnetek petja proruske propagandne pesmi, ki opeva prebujanje matere Rusije.

icon-expand Davki nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa so bili doslej najbolj znana javna skrivnost v ZDA, saj jih pred predsedniškimi volitvami leta 2016 za razliko od vseh ostalih kandidatov v sodobni zgodovini ni nikoli objavil. FOTO: AP

Donald Bender, nekdanji osebni računovodja nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v sredo na sodišču v New Yorku povedal, da je Trump v svojih davčnih napovedih med letoma 2008 in 2019 redno prijavljal izgubo. Leta 2009 na primer v višini 700 milijonov dolarjev, leta 2010 pa 200 milijonov dolarjev.

icon-expand Ljubljana je dobila praznično podobo. FOTO: Damjan Žibert

V Ljubljani je na tradicionalni prireditvi zagorelo 50 kilometrov prazničnih lučk in 900 svetlobnih teles, ki simbolično naznanjajo vstop v veseli december. Zaživel je tudi praznični sejem z darilnim programom in gostinsko ponudbo. Novost letošnjega decembrskega programa je praznična vasica na Trgu francoske revolucije.

icon-expand Marsikje so že prižgali božično okrasitev, ponekod pa so se ji zaradi energetske krize in podražitev odpovedali. Na fotografiji okrasitev trga v Frankfurtu. FOTO: AP

V praznično podobo pa so se odela tudi številna druga mesta. Nekatera zaradi energetske krize ne bodo razsvetljena, nekatera pa bodo varčna tako, da bodo zmanjšala okrasitev.

icon-expand Črni peklenščki, ki v skladu s tradicijo spremljajo Miklavža in strašijo poredne otroke, so prava paša za oči. FOTO: Aljoša Kravanja

Turistično društvo Goričane - Vaše je po dveletnem premoru ponovno organiziralo največjo slovensko kulturno-etnološko prireditev, 9. Noč parkeljnov v Goričanah. S spektakularnim nastopom se je zbranim predstavilo več kot 500 parkljev iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Švice.

icon-expand Veselje ob zadetku Mihe Zajca za zmago Slovenije. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska reprezentanca se je z zmago na prijateljski tekmi proti Črni gori (1:0) poslovila od koledarskega leta 2022. Edini gol v Stožicah je v zaključku prvega polčasa po sijajno izpeljanem protinapadu dosegel Miha Zajc.

icon-expand Otvoritev svetovnega prvenstva v nogometu je bila pravi spektakel.

Začelo se je svetovno prvenstvo v Katarju. Deset let po tem, ko je FIFA odločila, da bo to tekmovanje prvič v zgodovini gostila arabska država, in (po podatkih angleškega Guardiana) 6000 smrti priseljenskih delavcev pozneje sta blišč in bogastvo male države na Srednjem vzhodu (z malo pomoči Morgana Freemana) za naslednji mesec dni postavila nogomet na prvo mesto. S temi besedami se začne komentar našega športnega novinarja Milana Doknića.

icon-expand Če je Ronaldo uspešno pomagal svoji reprezentanci do zmage na tekmi proti Gani, pa Argentincem kljub junaku Messiju ni uspelo premagati Savdske Arabije. FOTO: AP

V Katarju kar nekaj reprezentanc z največjimi nogometnimi zvezdniki ni upravičilo svojega slovesa in premagalo nasprotnika. Že tretji dan prvenstva je proti Savdski Arabiji izgubila Argentina, Poljaki so kljub Lewandowskemu zgolj remizirali proti Mehiki, izgubila pa je tudi Nemčija, in sicer proti Japonski. Otvoritveno tekmo na SP v Katarju sta dočakali tudi reprezentanci Portugalske in Gane. V 65. minuti je gol za Portugalsko z enajstmetrovke dosegel Cristiano Ronaldo. S tem je postal prvi v zgodovini, ki je zabil gol na petih prvenstvih. Tekmo so dobili Portugalci s 3 proti 2.

icon-expand Nekateri so dogajanje na odru tudi posneli. FOTO: Aljoša Kravanja

Novinarska ekipa je obiskala dvodnevni sejem Eroticdays v Ljubljani. Organizatorji so pripravili različne dogodke, obiskovalcem pa so bile na voljo tudi polne stojnice erotičnih pripomočkov. Več pa v reportaži.

icon-expand Smučarski sejem Snežinka FOTO: Damijan Žibert