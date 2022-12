Teden, ujet v fotografski objektiv

Medtem ko so po katastrofalnem požaru na Krasu stekle prve pogozditvene akcije, je volivke in volivce čakala že četrta volilna nedelja, tokrat s kar tremi referendumi. T. i. referendumski trojček je minil v znamenju podpore vsem trem zakonom. Obilno deževje, ki je prizadelo italijanski otok Ischia, je sprožilo katastrofalne poplave in plazove, v katerih je umrlo deset oseb. Vojne razmere v Ukrajini ostajajo napete. Rusija še vedno napada ključne infrastrukturne objekte, mnogi prebivalci zato le s težavo ostajajo v svojih mrzlih domovih. Precej bolj vroče je v Katarju, kjer je znano, katere reprezentance so si zaslužile napredovanje. Marsikje pa se že začenjajo božična rajanja, ki so bila v času epidemije covida-19 močno okrnjena. Vabljeni k ogledu tokratnega izbora fotografij.