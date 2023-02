Teden v slikah: od obletnice invazije na Ukrajino do največjega športnega dogodka

Pred enim letom je ruski predsednik Vladimir Putin vojski ukazal napad na Ukrajino. Vojna, ki ji ni videti konca, je zahtevala grozovit davek in ima posledice globalnih razsežnosti. Velik davek je zahteval tudi uničujoči potres v Turčiji in Siriji, tla so se spet tresla. Na domačem prizorišču pa je teden zaznamoval protest medicinskih sester, v svetu športa pa začetek največjega športnega dogodka v Planici.

24. februarja je minilo leto dni, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil invazijo na Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob obletnici zapisal: "Bilo je leto bolečine, žalosti, vere in enotnosti. A ostali smo nepremagljivi. Vemo, da bo leto 2023 leto naše zmage!" Ob obletnici se je v Ukrajino odpravila tudi ekipa POP TV/RTL. Snemalec Damjan Banjac in novinar Jure Tepina sta se pogovarjala s številnimi Ukrajinci. Obiskala sta tudi severna predmestja, ki zaradi nevarnosti pred enim letom niso bila dostopna. Domačini so se tuljenja siren že tako navadili, da skoraj nihče več ne gre v bunker – a nikoli več ne bo, kot je bilo.

Eva se je rodila 24. februarja 2022. Na fotografiji je z mamo Alino. Eno leto nazaj se je veselje ob rojstvu mešalo z žalostjo ob spoznanju, da njihova življenja ne bodo nikoli več enaka. FOTO: AP

Številne države po svetu so ob prvi obletnici napada na Ukrajino svoje znamenitosti "pobarvale" v simbolično rumeno-modro. Med njimi so sloviti Eifflov stolp v Parizu, milanska palača Palazzo Marino, portugalski parlament in cesta pred ruskim veleposlaništvom v Londonu.

Eifflov stolp v Parizu FOTO: AP





Nekaj dni pred prvo obletnico napada je Kijev obiskal ameriški predsednik Joe Biden. Ob zvoku siren, ki v ukrajinski prestolnici še vedno naznanjajo možnost bombnih napadov, se je srečal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Bidenov presenetljivi in prvi obisk po začetku ruske invazije ima jasno sporočilo: Ameriška podpora Ukrajini ostaja neomajna.

Joe Biden in Volodimir Zelenski FOTO: AP

Dva tedna po prvem uničujočem tresenju tal sta nova potresa na ulice znova poslala prebivalce Turčije in sosednje Sirije, tokrat z magnitudama 6,4 in 5,8. "Podrlo se je še tisto, kar je ostalo," pravijo prestrašeni domačini, ki jih še vedno pestijo more zadnje katastrofe.

Tisto, kar ni bilo porušeno pred dvema tednoma, se je zrušilo zdaj, poročajo prestrašeni prebivalci. FOTO: AP

Ameriško obrambno ministrstvo pa je objavilo sliko, ki jo je posnel pilot, ko je letel nad kitajskim balonom, sestreljenim v začetku tega meseca. Selfi je bil posnet v pilotski kabini vohunskega letala U-2.

Fotografija kitajskega balona FOTO: AP

Na domačem prizorišču je teden zaznamovala slavnostna otvoritev največjega športnega dogodka v Sloveniji, Planice 2023. Na glasbenem spektaklu je sodelovalo več kot 130 nastopajočih, med njimi skupina Laibach z neverjetno izvedbo ponarodele Oj, Triglav moj dom in ansambel Avsenik z znamenito Planico. Navdušili so tako domačine kot tuje navijače iz vseh konec sveta.

Skupina Laibach je pripravila poseben glasbeni spektakel. FOTO: Damjan Žibert

Po gasilcih so se na ulice odpravile tudi medicinske sestre in drugi zaposleni v zdravstveni negi. Svoje nezadovoljstvo so izrazili z glasnimi žvižgi in številnimi transparenti. Na njih je denimo pisalo "Ignoranca in poniževanje nista pot do dialoga", "Medicinski sestri skrb in empatija ne plačujeta položnic", "Ogrožena zdravstvena nega, ogrožen bolnik, ogrožena medicinska sestra" in "Golob, čas je, da si zamrzneš krila". Zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so po njihovi oceni nastala z decembrskim dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva.

Protest delavcev zdravstvene nege FOTO: Aljoša Kravanja

Če za konec še pogledamo v svet zabave: Na Otoku so podelili nagrade bafta, ki veljajo za angleško različico ameriških oskarjev. Na rdeči preprogi so prevladovale klasične toalete, z dostopno modo pa je navdušila valižanska princesa Kate Middleton, ki je nadela uhane španske modne znamke Zara, za katere je odštela 26 evrov.

Princ William in Kate Middleton FOTO: AP

V Milanu poteka teden mode, kjer svoje kolekcije predstavljajo številne modne znamke in priznani modni oblikovalci. Gostje so bili presenečeni, ko so v dvorani zagledali velik kup kondomov. Modna znamka Diesel, ki je predstavljala svojo novo kolekcijo, je namreč v sodelovanju z znano znamko kondomov promovirala varen seks.

Na modni reviji v Milanu so se manekeni sprehajali mimo gore kondomov. FOTO: AP

V svetu športa pa slovo Barcelone od Lige Europa. Nogometaši Manchester Uniteda so za napredovanje v osmino finala Lige Europa s skupnim izidom 4:3 izločili Barcelono.