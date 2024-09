'Ti loviš' zmagovalcev na ciljni klančini, šampanjec končal za vratom prvaka

Ime svetovnega kova, etapa po Italiji, novi "brzinci", vmes pa še "vesoljni potop", ki je odnesel hitrostno preizkušnjo. Medtem ko je vodilna slovenska posadka z dobrimi 111 kilometri na uro bržkone skoraj poletela po eni zahtevnejših prog, naposled pa pristala na samem vrhu relija, so se divji manevri nekaterih drugih posadk zaključile le z zveriženo pločevino. Poškodbe so sicer na srečo po večini utrpeli le dirkalniki in drevesa ob cesti. Ob vsem tem pa je bila organizacijska ekipa na še eni prav posebni misiji - na Goriško pripeljati evropsko prvenstvo v reliju. Jim bo uspelo?

OGLAS

Začel se je z najavo prihoda nekdanjega svetovnega prvaka v reliju, zvezdnika svetovnega kova, ki v Slovenijo ni stopil še nikoli pred tem - niti turistično ne. Novica je odmevala tudi zato, ker se je 36-letni Norvežan po nesrečo v Rimu odločil za nekajmesečni umik z dirk. A novico je kmalu za tem na družbenih omrežjih potrdil tudi sam Mads Østberg.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja









MAHLE 12. Rally Nova Gorica icon-picture-layer-2 1 / 6

Slednje je odločilo, novogoriški reli, ki ga sicer vsako leto obišče množica adrenalinskih navdušencev, je tokrat še toliko bolj "pokal po šivih". Učinek Norvežana se je opazil že v "boksih", kjer so se ob ograji njegove ekipe zgrinjali oboževalci, upajoč, da si bo zvezdnik vzel čas tudi zanje. Niso čakali zaman. Osberg si je namreč resnično večkrat v dnevu vzel trenutek ter pokramljal z obiskovalci, naj si bo to ob progi, na podelitvi pokalov ali pa v servisni coni. Na četrtkovem ceremonialnem startu je enemu od navdušenih navijačev, ki se je skušal do njegovega dirkalnika (neuspešno) prebiti celo skozi varovano območje z vozili, nasmejan približal ter se mu podpisal na norveško zastavo, ki jo je moški prinesel s seboj.

Mads Østberg FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Østber pa tudi po zaključku tekmovanja, ki sta ga z romunskim sovoznikom Sergiujem Itujem v generalni razvrstitvi končala na drugem mestu, ni pozabil na svoje oboževalce. Pred podelitvijo pokalov jim je namenil posebno zahvalo, poudaril pa je, da so prav oni dirki vnesli še toliko več življenja. "Zaradi njih je bil moj obisk v Sloveniji še toliko boljši," je poudaril.

"Mads je res dobra oseba, ljudska, skromna in nikakor ne visoka ali vzvišena," so poudarili tudi organizatorji, čeprav so priznali, da se je Norvežan ob prihodu sprva izogibal javnosti. No, naposled ji vsekakor ni mogel uiti. Ljudi je bilo preprosto preveč, četudi bi se jim želel izogniti. 'Bitka' med očetom in sinom brez pravega zaključka Østberg pa vsekakor ni bil edini favorit v igri za zmago. Poleg slovenskega tandema Rok Turk - Blanka Kacin, ki sta naposled dirkotudi osvojila, je bil tu tudi lanskoletni zmagovalec novogoriškega relija Martin Laszlo, ki pa mu je letos ob boku stal nov sovoznik - Viktor Ban. Madžara sta v tekmi za zmago kotirala na drugem startnem mestu.

Martin Laszlo FOTO: Ervin Kordič Rojc icon-expand

Si je pa Martinov priimek na dirkidelil še en dirkač, kar je tekom tekmovanja povzročilo nemalo zmedenosti. Kdo je drugi Laszlo, ki drvi pod številko 11? V tem dirkalniku je sedemšarmanten sivolasi gospod z zatemnenjenimi očalmi, ki sicer ni govoril druega kot svoj domač jezik. "Lahko ga skušaš kaj vprašati, vendar pa ti bo odgovoril le v madžarščini," se je zasmejal Martin Lazlo, ko se je Zoltan Laszlo, oče lanskoletnega zmagovalca, ob pogledu na kamero le v zadregi nasmehnil.

Zoltan Laszlo FOTO: Ervin Kordič Rojc icon-expand

Na novogoriškem reliju se je tako bila tudi "bitka" med očetom in sinom. A čeprav je mlajši Laszlo tekmoval v višji kategoriji, konkuriral je namreč tistim na vrhu lestvice, tudi Østberg pa je priznal, da mu bo Madžar poleg Turka največji tekmec, je bil uspeh zmagovalca lanskea relija naposled veliko slabši od očetovega.

Že med sobotnimi hitrostnimi preizkušnjami se je namreč soočil s tehničnimi težavami na svojem dirkalniku, za katere je upal, da jih bo lahko njegova ekipa v večernem servisu lashko odpravila. A servisa v soboto ni bilo, tako kot sedmo hitrostno preizkušnjo po Banjšicah ga je namreč "odpihnilo" hudo neurje, ki se je zneslo nad Goriško. Servis so organizatorji tako prestavili pa nedeljo zjutraj, vendar pa mehanikom ni uspelo rešiti uspeha mlajšega Laszla. Še pred prvo nedeljsko hitrostno preizkušnjo je moral tako mladi Madžar odstopiti od tekmovanja, Zoltan Laszlo pa je s sovoznikom Zsoltom Balaszom naposled zaključil na skupnem devetem mestu. Pred zadnjim 'brzincem' niti sekundna razlika, na podelitvi na dan privrel 'otrok' v dirkačih To sicer ni bila edna posadka, ki je zaradi tehničnih težav ali celo nesreče odstopila. Že v soboto je bilo jasno, da se na nedeljski del dirke ne bo več vrnila slovenska posadka Martina Čendaka in Jakoba Markežiča. V cilju šeste hitrostne preizkušnje se jima je namreč zgodil akvaplaning, motor je zalila voda, dirkalnik pa je s ceste poletel med drevesa.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Dejan Ščuka

icon-expand FOTO: Rally Nova Gorica



MAHLE 12. Rally Nova Gorica icon-picture-layer-2 1 / 3

S ceste je v nedeljo zletela tudi številka 53 Jakoba Valanta in Marka Stoparja, prav tako pa tudi številka 36, pod katero sta tekmovala Madžara Arpad Merencsics in Mark Gerebitz. A na srečo je škodo utrpela le pločevina, posadki pa nista utrpeli hujših poškodb.

Zaradi tehničnih težav je medtem morala odtopiti tudi Darko Peljhan in Matej Čar, ki bi lahko razmere premešala v točkovanju za državno prvenstvo. Drugo mesto na tem prvenstvu sta sicer suvereno zasedla Marko Grossi in Tara Berlot, se pa je v nedeljo vnel hud boj za tretje mesto. Za stopničke sta es potegovali posadki Mitja Klemenčič - Viljem Ošlaj in Aleš Zrinski - Rok Vidmar. Najbolj napeto je bilo v drugem delu nedeljske dirke, ko se je Zrinski z vsakim "brzincem" z naskokom približeval Klemenčiču. Pred zadnjo hitrostno preizkušnjo je tako zaostajal za manj kot sekundo, zaradi česar je bilo jasno, da bo odločilna prav zadnja dirka po Renčah.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc















Najboljša v generalni uvrstitvi (in državnem prvenstvu) Rok Turk in Blanka Kacin icon-picture-layer-2 1 / 9

"Vedeli smo, kako majhna je razlika. S Klemenčičem sva si pred brzincem zaželela srečo, nato pa nas je čakalo teh slabih 17 kilometrov. Oba sva grizla, tudi Klemenčič in Ošlaj sta naredila odličen čas, a nekako sva z Vidmarjem uspela biti še nekoliko boljša," je po zaključeni dirki in uvrstitvi na stopničke v točkah za državno prvenstvo, kar je bila tudi njegova želja za novogoriški reli, povedal Zrinski.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Uspeh na reliju pa je očitno še dodatno razigral nasmejane dirkače. Po uradnem fotografiranju v generalni uvrstitvi (Turk - Kacin sta bila prva, Østberg - Itu druga, Grossi - Berlot pa tretja), se je očitno odvila prisrčna "zarota" Slovencev zoper tuja tekmovalca. Šampanjce so pretresli ter jih usmerili prav v Norvežana in Romuna. A po začetnem šoku sta se v igro spustila tudi onadva ter se spravila nad zmagovalca dirke.

Še nekoliko bolj navhani pa so postali, ko so organizatorji podelili pokale za državno prvenstvo in sta se tako Turku, Kacinovi, Grossiju in Berlotovi pridružila še Zrinski in Vidar. Dirkači so se s šampanjci začeli loviti okoli dirkalnikov ter škropiti drug drugega. Vidmar pa je naposeld Turku stopil za hrbet ter mu po vratu zlila kar celotno vsebino steklenice.

Šampanjec za vratom Roka Turka FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Velik varnostni zalogaj. Če se bo 'skrivna' misija uresničila, bo postal še večji Organizatorji so morali tekom celotnega štiridnevnega dogodka poskrbeti za varnost tako tekmovalcev kot ogromne količine obiskovalcev prireditve MAHLE 12. Rally Nova Gorica, ki se je razporedila po 13 hitrostnih preizkušnjah. Tudi zaradi tega so se odločili HP7 Banjšice odpovedati. "Voda je drla od povsod, ceste so bile poplavljene, padala je sodra, veter pa je pihal tako močno, da so nam morali gasilci priskočiti na pomoč in držati šotor, da ga ni odneslo," je povedala ena od redark na šesti hitrostni preizkušnji Morsko. Še huje je bilo na Banjšicah, zaradi česar so organizatorji tamkajšnji "brzinec" spremenili v etapo - dirkači so progo sedme HP le prevozili, niso pa na njej tekmovali.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc







MAHLE 12. Rally Nova Gorica icon-picture-layer-2 1 / 5

In medtem ko so nekateri prepričani, da bi morala na sporedu po načrtu ostati tudi sedma hitrostna preizkušnja, pa so številni vozniki poudarili, da so bile razmere resnično prenevarne za dirko. "Številni avtomobili so se po lepem dopoldanskem vremenu tudi popoldan odločili za pnevmatike, primerne za suho stezo. Nato pa se je zgodil potop ceste, kjer bi bilo nevarno voziti že z za to primerno izbiro pnevmatik. Varneje in pametneje je bilo brzinec odpovedati, kot pa da bi se skodilo kaj hujšega," nam je povedal eden od obiskovalcev Banjšic, ki ga neurje premočilo do kože.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja









Med varnostno bolj zahtevnimi je zaotovo superspecial icon-picture-layer-2 1 / 6