To so prizori, ki so zaznamovali minuli teden

V začetku tedna je Slovenijo zajelo novo obilno sneženje, ki je največ težav povzročalo v prometu, veliko dela pa so imeli tudi gasilci in serviserji elektroomrežja. Novinarska ekipa in naš fotograf so obiskali Petrinjo, ki jo je pred dvema letoma prizadel močan potres. Ker popotresna obnova poteka prepočasi, ogromno ljudi še vedno živi v zasilnih kontejnerjih. Golobova vlada po novem šteje 19 ministrstev in en vladni urad, v Postojnski jami so začeli nov projekt zaščite človeške ribice, na treningu pa smo obiskali našo trenutno najboljšo smučarko Ilko Štuhec.

V začetku tedna je večji del Slovenije zajelo novo močnejše sneženje, zaradi česar imajo marsikje še vedno debelo snežno odejo. Obilno sneženje je povzročilo precej preglavic enotam gasilcev, cestnim podjetjem in serviserjem elektroomrežja ter telekomunikacij. V Novem mestu pa se je zaradi obilnega sneženja udrla streha velodroma v Olimpijskem vadbenem centru Češča vas.

icon-expand Ponekod tako visoke snežne oddeje niso imeli že več kot deset let. FOTO: Damjan Žibert

Dve leti sta minili od tistega usodnega decembrskega dne, ko je potresni sunek nekaj minut čez poldan za vedno spremenil življenja Petrinjčanov. Sedem družin je ostalo brez svojih ljubljenih, med njimi je komaj nekaj dni po dopolnjenem 13. rojstnem dnevu nehalo biti srce deklice.

icon-expand Žalostna podoba porušenega središča Petrinje. FOTO: Luka Kotnik

In kakšna je Petrinja danes, ko teče že tretje leto od rušilnega sunka, ki je zemljo tresel 20 sekund? Več kot 1600 ljudi še vedno vsako noč preživi v zabojnikih pred svojimi hišami, ker se bojijo spati med štirimi stenami. 220 pa jih živi v kontejnerskih naseljih na le nekaj kvadratnih metrih, ker jim je potres vzel vse.

icon-expand V kontejnerskih naseljih, kjer so razmere zelo slabe, živi 220 oseb. Še vedno čakajo, da bodo oblasti izpolnile obljubo in jim pomagale do novih domov. FOTO: Luka Kotnik

V torek je Državni zbor na glasovanju potrdil listo ministrskih kandidatov, s čimer je vlada premierja Roberta Goloba dobila 20 resorjev. Reorganizacija vlade prinaša ustanovitev treh novih ministrstev, in sicer ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter ministrstva za solidarno prihodnost. Ob tem se štirim dosedanjim ministrstvom spreminjajo delovna področja, dve vladni službi pa preraščata v ministrstvo. Vlado bo po novem sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad.

icon-expand Nova ministrska ekipa FOTO: Damjan Žibert

Leto 2022 je bilo izredno živahno v Postojnski jami oziroma njihovih akvarijih. Po letu 2016, ko so se razveselili prvega izleganja mladičev človeške ribice, je 15. junija lani 13-letni Jaka med šolskim obiskom Vivarija opazil drobna jajčeca, ki jih je v tamkajšnjem akvariju začela odlagati človeška ribica. Veselje ob novem naraščaju je bilo neizmerno!

icon-expand Če bomo varovali naše okolje in pitno vodo, bomo zaščitili tudi našo človeško ribico. FOTO: Luka Kotnik

Francija ne izključuje dobave bojnih letal Ukrajini. "Prošnje moramo preučiti od primera do primera in pustiti odprta vsa vrata," je med obiskom v Londonu dejal predsednik odbora za obrambo francoskega parlamenta Thomas Gassilloud. S tem bi Pariz izpolnil željo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki si je po zeleni luči za nemške leoparde od Zahoda zaželel še rakete dolgega dosega in bojna letala.

icon-expand Po tankih Zelenski zahteva še bojna letala. FOTO: Profimeda

Medtem Rusija nadaljuje z raketnimi napadi v Ukrajini. Kmalu po obljubi Nemcev in Američanov, da bodo Ukrajini zagotovili dodane tanke, je ruska vojska sprožila več napadov, sirene pa so se oglasile tudi v Kijevu. Številni prebivalci so tako zatočišče poiskali na postajah podzemne železnice.

icon-expand Postaja podzemne železnice v Kijevu, kamor so se med napadi zatekli prebivalci glavnega mesta. FOTO: AP

Dan spomina na žrtve holokavsta. Genocid nacistov nad evropskimi Judi je med 1939 in 1945 terjal okoli šest milijonov življenj evropskih Judov. Nacistični morilski stroj je uničil okoli dve tretjini evropskih Judov, sistematično so jih morili v koncentracijskih taboriščih. Spomin na grozljive dogodke druge svetovne vojne sicer vse bolj bledi, odhajajo tudi zadnji preživeli. To pa odpira prostor za nove grozote, tudi za dogodke, kot je vojna v Ukrajini.





icon-expand V koncentracijskih taboriščih je trpelo tudi okoli 63.000 slovenskih internirancev. Od tega se jih 12.000 nikoli ni vrnilo. FOTO: AP

V Auschwitzu so z zgodbami preživelih obeležili 78. obletnico osvoboditve tega koncentracijskega taborišča. Pričevanja so pretresljiva. "Najhuje je bilo ponoči. Otroci so jokali, vpili so, ker so bili lačni, ker jih je zeblo, ker so pogrešali svoje matere. Ampak potem so otroški glasovi počasi utihnili, spoznali so, da ne bo nikogar," pripoveduje Zdzislawa Wlodarczy, ki so jo v taborišče odpeljali, ko je imela komaj 11 let.

icon-expand Zdzislawa Wlodarczy danes z grozo spremlja dogajanje v svetu. FOTO: AP

Obilno deževje je del reke Drine v Bosni in Hercegovini povsem preplavilo s smetmi. Fotografije prikazujejo pretresljive prizore kupov smeti, ki so se nagrmadili na gladini reke, ki je sicer znana po svoji dih jemajoči lepoti. Odpadki iz slabo urejenih odlagališč ob reki, ki so priplavali iz treh držav, so se tako ujeli pred jez lokalne hidroelektrarne in ustvarili 'umazano preprogo', ki se razteza po gladini zdaj neprepoznavne reke.

icon-expand Drina je znova postala plavajoče smetišče. FOTO: AP

Kitajci po vsem svetu so s praznovanji vstopili v novo leto po lunarnem koledarju, ki je v znamenju zajca in bo trajalo do 9. februarja 2024. Zajec je sicer četrti od 12 živalskih znamenj kitajskega zodiaka, v kitajski kulturi pa velja za simbol dolgoživosti, miru in blaginje.

icon-expand Leto zajca prinaša upanje na boljši začetek po dolgih treh letih zaprtja in ničelne tolerance do covida-19. FOTO: AP

Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se je na novinarski konferenci v Mariboru znova ozrla na zadnje izjemne dosežke v svetovnem pokalu. Zmaga in drugo mesto na zadnjih smukih v italijanski Cortini d'Ampezzo sta dokaz, da je dvakratna svetovna prvakinja v kraljevi alpski disciplini dosegla raven želene forme, ki ji dovoljuje sanjati nove podvige v nadaljevanju sezone.