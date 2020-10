Politični teater Trumpov 'as' za odvračanje pozornosti in prikrivanje neuspehov

Bilo je konec februarja, ko je ameriški predsednik Donald Trump stopil pred novinarje in javnosti zatrdil, da so ZDA dobro pripravljene na novi koronavirus, ki je takrat na Kitajskem in ponekod v Evropi že 'pokazal zobe'. V kitajskem Vuhanu, kjer je virus izbruhnil, je tisti čas v strogi karanteni živelo 11 milijonov prebivalcev, v Italiji, evropskem žarišču prvega vala, pa so beležili skokovito rast okužb, na kar ni bil pripravljen nihče.

Trump je v rokah držal poročilo univerza John Hopkins, ki je na lestvici razvrstila 195 držav glede na njihovo pripravljenost na epidemijo, in se pohvalil, da so ZDA prepričljivo na prvem mestu. Tako je pisalo na papirju, realnost pa je bila drugačna. Namesto da bi bile ZDA kot ena od vodilnih sil najuspešnejše v boju proti koronavirusu, so pristale na lestvici najhuje prizadetih držav na svetu. Po uradnih ocenah se je z novim koronavirusom do zdaj okužilo več kot osem milijonov Američanov, 220.000 pa jih je umrlo.

Epidemija je razgalila vse težave ameriškega zdravstvenega sistema, ki ne temelji na solidarnosti, ampak na principu: "Plačaj in zdravili te bomo". Primanjkovalo je testov, bolniških postelj, zvezne države pa so se bile primorane znajti same. Število umrlih in tistih, katerim dostop do zdravnika ni bil omogočen, pa je naraščalo. Količina denarja, ki ga ZDA namenijo v javno zdravstveno blagajno, je sicer v upadu že desetletja, vsi ameriški voditelji do zdaj pa so si ignorirali opozorila pred posledicami tovrstne politike.

Vsa pozornost je bila tako usmerjena v aktualnega predsednika Trumpa, ki pa je vse od začetka podcenjeval nevarnost virusa in vztrajno ignoriral opozorila svojih lastnih zdravstvenih svetovalcev. Epidemijo je spolitiziral do te mere, da Američani virusa niso jemali resno, nastale pa so teorije zarote. Trump ni odlašal z napadi na Svetovno zdravstveno organizacijo, ki jo označil za podpornico kitajskega režima. Ko so ga ameriški novinarji opozorili, da je poimenovanje virusa kot "kitajskega" lahko žaljivo in rasistično, je Trump ostro zavrnil vse kritike. "Sploh ni rasistično. Virus prihaja iz Kitajske, zato sem ga tako poimenoval," je trdil.