Ugotovijo lahko, ali imajo zaseženi vzorci kokaina skupen izvor

"Za kokain imamo dovršeno metodo, s katero ugotavljamo skupni izvor med vzorci, ki so bili zaseženi različnim osebam. Imamo podatkovno bazo profiliranih kokainov, ki so bili v zadnjih treh letih zaseženi v Sloveniji, " pripoveduje namestnik vodje oddelka dr. Tomaž Gostič.

Tam morajo strokovnjaki najprej ugotoviti, ali sploh gre za drogo – za identifikacijo je dovolj že mikrosled, ki jo npr. najdejo na zaseženi tehtnici, po potrebi ocenjujejo tudi čistost, saj so droge na tržišču zaradi zaslužka pogosto redčene. Droge iste vrste, ki so bile zasežene različnim osebam, tudi primerjajo med seboj.

Največ dela imajo s konopljo, pa tudi s heroinom, kokainom, ekstazijem in amfetaminom. "Na tržišču se tedensko pojavljajo nove psihoaktivne substance, ki imitirajo učinek konoplje, heroina, kokaina ... Te izdelke se kupuje pod pretvezo kot prehransko dopolnilo, solne kopeli, raziskovalne kemikalije… in so ne samo cenejši, pač pa jih tudi ni na seznamu prepovedanih drog. In če niso izrecno prepovedani, so legalni. To je potem nekakšen začaran krog, saj se nove psihoaktivne substance na trgu pojavljajo hitreje kot jih Ministrstvo za zdravje lahko uvršča v uredbo o prepovedanih drogah."

Pomembno področje preiskav, ki jih opravlja omenjeni oddelek, je tudi analitika požarnih ostankov, ki se v posebne pločevinke ali plastične vrečke zavarujejo na požarišču. Ko pri sumih na požige iščejo različne pospeševalce gorenja, jim pri tem pogosto pomagajo tudi dobro izurjeni pasji smrčki.