V iskanju ceste: 'fiču' zmanjkalo tal pod kolesi, nato 'vzniknil' izpod ovinka

Ozka in zavita proga, polna peska in odpadlega listja. Nato pa je nastopila še megla, ki je eno od tras spremenila v podobo, ki bi jo marsikdo pripisal prizoru iz grozljivke. Dirkači namreč dobršnega dela proge pred seboj niso videli, nastopil je trenutek, ko so morali povsem zaupati sovozniku, ki jim je bral potek ceste. "Iskali smo cesto," je po zaključku dirke povedal zmagovalec Marko Grossi. Podobno pa se je počutil še marsikateri dirkač – a ne le zaradi meglenega "brzinca", po katerem je žirija diskvalificirala neuradnega zmagovalca v državnem prvenstvu. Gledalce je presenetil tudi eden zadnjih dirkalnikov, ki mu je na hitrostni preizkušnji nenadoma zmanjkalo tal pod kolesi. Kaj pa je ob progi počela motorna žaga?

Začelo se je z relijem, ki ga nikoli ni bilo. Pisalo se je namreč leto 2020, ko so za dolino smaragdne lepotice načrtovali izvedbo čisto prvega dogodka Rally Soča Valley. A proticovidni ukrepi so takrat naredili svoje in poskrbeli, da je dogodek splaval po vodi. "Še vedno imam plakate in nalepke za tisti prvi reli, ki ga nikoli ni bilo," je povedal organizator relija Ivica Maksimovič.

Leto dni kasneje so poskusili znova, a namesto relija so takrat organizirali gorsko hitrostno dirko. "Takrat smo uspeli. Najbrž smo bili eni prvih, ki smo po sprostitvi ukrepov izvedli tovrstni dogodek," se spominja. Leta 2021, ko so se športni dogodki naposled le lahko ponovno nadaljevali, se je dirka v naročju Soče prijela in že bila množično obiskana, zato so nadaljevali ter vsako leto tekmovalcem in gledalcem ponudili nekaj novega. Nastal je Rally Soča Valley. "Vse skupaj se je sicer začelo v baru v Prvačini," štiri leta kasneje pravi Maksimovič. "Vedeli smo, da je proga dobra, razgibana, polna presenečenj." Slednje lahko zagotovo potrdijo tudi dirkači, bolj specifično "fičo" s številko 91. Prav njemu je namreč na eni od hitrostnih preizkušenj (HP) pod kolesi nenadoma zmanjkalo tal, izginil je pod rob cestišča.

"Videl sem ga pred seboj, nato pa je nenadoma izginil. Ko sva s sovoznikom že skoraj zvozila ovinek, pa se je nenadoma pojavil na najinem levem boku," je dogodek, ki so ga v objektiv ujeli tudi gledalci ob progi, organizatorjem opisal voznik dirkalnika za izginulim 'fičom'. Meglena preizkušnja, na kateri so dirkači iskali cesto Soška dolina pa za presenečenja ni poskrbela le s traso, temveč tudi z vremenom. Oblačni dan so na trenutke presekali sončni žarki, padale so tudi dežne kaplje, eden od odsekov hitrostne preizkušnje Kolovrat pa se je odel v skrivnostno tančico goste megle.

"Težko je bilo, sploh ker ne poznaš ceste. Dva kilometra je bila megla res gosta in pred seboj nisva videla praktično nič," je progo opisal voznik dirkalnika pod startno številko 4 Aleš Zrinski. Poleg "road booka" se je tako skušal orientirati tudi s pomočjo cestišča, a slednje ni bilo vedno zanesljiv napovedovalec, kam se bo usmerila cesta. "Rok mi je na primer prebral, da sledi ovinek v desno, a asfalt je nakazoval, da se bo cesta usmerila v levo. V normalni svetlobi bi seveda videli, da je pred desnim ovinkom le manjši zavoj v levo. Na tem delu je bilo precej zoprno sploh najti pravo smer, počasnejša vožnja. Tam smo vsi večinoma skrbeli le, da ne bi izgubili preveč," je dejal Zrinski.

Z njim pa se strinja tudi zmagovalec dirke Marko Grossi, ki je priznal, da je na tej preizkušnji skoraj zdrsnil s ceste. "Megla je bila res gosta, vidljivost pa zelo nizka. Iskali smo cesto, resnično izredne razmere," je dejal ter dodal, da je bila dirka izjemno zahtevna: "Kratka, a zelo zahtevna. Skrivala je ogromno pasti – blato, dež, megla. Resnično si moral biti zbran."

Zatisnjena ušesa in velike oči malega gledalca, obiskovalci z motorno žago 'obrili' ovinek Vozniki so morali torej na tej megleni hitrostni preizkušnji, za kar se je izkazala HP Kolovrat, močno zaupati v sovoznike. A meglena ni bila celotna trasa. Ta se na primer ni prikotalila do začetka "brzinca", kjer so na atraktivnih ovinkih kraljevali gledalci. Ti so še pred startom prvega dirkalnika zavihali rokave in poskrbeli, da jim pogleda na drsenje avtomobilov po progi ne bi oviralo nič.

Ob robu dirke Rally Soča Valley

Zabrnela je motorna žaga, grmovja in robidovja pa v le nekaj kratkih minutah ni bilo več. Na "obritem" notranjem delu ovinka so si nato nekateri postavili stole, drugi pa kar stoje in z visoko dvignjenimi objektivi telefonov nestrpno pričakovali prihod dirkačev.

Tisti najmlajši so si ob glasnem hrumenju motorjev in cviljenju gum z rokami zatiskali ušesa, a s široko odprtimi očmi spremljali dogajanje na progi. Nekoliko starejši otroci pa so ob cesti poskakovali z zelenimi zastavicami "I feel Slovenia" in z njimi pozdravljali dirkalnike. Kazenski odhod prvaka Prav Kolovrat je sicer predstavljal tudi pomembno prelomnico v dirki. Po njem je namreč žirija sporočila odločitev, ki je povsem spremenila razmere v samem vrhu. Kazensko so diskvalificirali do tedaj vodilno ekipo na dirki in tudi neuradna državna prvaka v reliju.

Rok Turk in Blanka Kacin sta si kazen prislužila zaradi nedovoljene tuje pomoči. Na eni od hitrostnih preizkušenj jima je namreč, kot sta povedala žiriji, zagorel odbijač, ki sta ga zato odvrgla, a v servisni coni jima nato niso uspeli namestiti novega, zato sta se na nov "brzinec" podala kar brez odbijača. Tudi zaradi tekmovanja s tehnično nepopolnim vozilom bi dobila kazen, a precej manjšo – le nekaj minut, nam je povedala žirija. A Turku in Kacinovi so nato, kot sta povedala sama, na etapo prinesli nov odbijač, ki da sta ga sama ponovno namestila na dirkalnik. Kar pa je bila huda kršitev FIA pravilnika, ki pravi, da dirkači na hitrostnih preizkušnjah in med njimi ne smejo prejeti tuje pomoči. Sledila je torej njuna diskvalifikacija, povedla pa sta Grossi in Tara Berlot, ki sta naposled tudi zmagala. Drugo mesto sta zasedla Mitja Klemenčič in Viljem Ošlaj, tretje pa Zrinski s sovoznikom Rokom Vidmarjem.

Bitka je bila sicer napeta. Turk si je sicer pred diskvalifikacijo priboril lepo prednost pred ostalimi dirkači, trojica za njim pa se je borila za sekunde, ki so jih ločevale med seboj. Naposled je tako Zrinski za pičli dve sekundi izgubil drugo mesto. "Dobro nama je šlo, s preizkušnje na preizkušnjo sva napredovala, a zjutraj sva resnično začela malce počasneje," je vseeno vesel stopničk, na katere sicer pred začetkom relija ni računal, dejal po zaključku. 'Včasih se še sami čudimo, kako dobro je dogodek obiskan' Še pred razgibano dirko, pa je množice v center Kobarida privabil še predtekmovalni šov Enduro cross – krožna dirka po zahtevnem terenu, ki ga sestavljajo različne ovire. Ustavil jih ni niti dež, ki se je odločil dan pred relijem zaliti dolino smaragdne lepotice. Domačin Kevin Berginc, ki je v tej adrenalinski športni disciplini letos že večkrat stal na najvišji stopnički, je pojasnil, da gre pri tej adrenalinski športni disciplini za vožnjo s terenskim motorjem po težje prehodnih terenih – hlodi, skale, razne druge prepreke.

A prav kmalu bi lahko konkuriral tudi dirkačem v štirikolesnih jeklenih konjičkih. "Letos sem dobil priložnost, da se na reliju predstavim kot predtekmovalec in priložnost sem seveda nemudoma zagrabil. Želim si namreč, da bi reli nekoč odpeljal tudi kot tekmovalec. Upam, da mi bo to uspelo že v naslednji sezoni," je dejal. Motorja sicer ne bi nadomestil, si pa želi tudi zaradi dedka, ki je leta 1968 zmagal na jugoslovanskem reliju v Beogradu, odpeljati vsaj en reli tudi sam. "Motor bo zagotovo ostal. To je v prvotnem planu," je zagotovil. V reliju pa se sicer želi preizkusiti prav na domačem reliju: "Dirkati pred domačimi navijači je nekaj neverjetnega, kar smo lahko videli tudi na enduro dirki. Tam se je namreč kljub slabemu vremenu zbralo krepko čez 1000 obiskovalcev. Ljudi je bilo ogromno, nismo pričakovali takšnega odziva. In ne znam si predstavljati, koliko bi jih bilo, če bi bilo vreme lepo."

