Pandemija v ZDA: drugačen način vodenja kampanj in dokaz, da ni vse politično

Kampanjo se zaradi virusa vodi popolnoma drugače, tako republikanci kot demokrati pa morajo biti pri tem karseda inovativni. Time navaja podcast Donalda Trumpa Jr. – v eni epizodi so na primer gostili punco Trumpa Jr. Kimberly Guilfoyle , ženo Erica Trumpa Laro in Mercedes Schlapp ter Katrino Pierson , članici Trumpovega štaba. Vsi so hvalili prednosti hidroksiklorokina, po njihovem čudežnega zdravila za covid-19, v le nekaj dneh pa je to poslušalo več kot pol milijona ljudi.

A v letu, ki smo mu priča, je covid-19 vplival na vse v povezavi z volitvami – na to, kako se kampanja vodi, kako bodo Američani glasovali, na to, kako potekajo soočanja in tudi na to, kako se zbira denar. V ospredju je nenadoma javno zdravje, pa tudi ekonomska in rasna neenakost.

Kljub pandemiji je Trump upal, da bodo lahko politična zborovanja še vedno ostala del njegove kampanje. Njegov poskus vrnitve na odre v Tulsi konec junija je bil prava polomija, saj je zbrana množica (večina brez mask) komaj zapolnila del dvorane. Trump je za to obtožil protestnike in medije, ker so ti obsežno poročali o svarilih zdravstvenih uradnikov, da polna dvorana v času pandemije ni priporočljiva.

Tudi kampanja Josepha Bidna se je premaknila na splet, a njihova prisotnost je – tako kot morda kandidat sam – bolj tradicionalna in umirjena. Dogodki, ki jih organizirajo, so še vedno videti podobno, kot če bi potekali v živo. Bidnova žena Jill Biden se je preko Zooma "virtualno ustavila" v floridskem mestu West Palm Beach in z županom poklepetala o njegovih načrtih za starejše občane, nekdanja guvernerska kandidatka iz Georgie Stacey Abrams je organizirala okroglo mizo na temo rasne in ekonomske pravičnosti s poslovneži iz Detroita, Biden pa se je udeležil 15-minutnega pogovora z nekdanjim predsednikom Barackom Obamo , med katerim sta razpravljala predvsem o spodrsljajih in napakah Trumpove administracije.

Virtualna zborovanja seveda nimajo enakega učinka kot tista "prava", ki potekajo v živo. Trumpova izjava "Prihodnost našega naroda bodo definirali patrioti, ki imajo radi našo državo, jo hočejo narediti večjo, boljšo in močnejšo ... v nasprotnem primeru jo bodo oblikovali demokrati, ki so po navadi levi ekstremisti, ki sovražijo našo državo " bi v normalnih razmerah požela val navdušenja med njegovimi zbranimi podporniki, ampak na spletu se to pokaže le v valu komentarjev, ki se pojavijo ob prenosu v živo. Trumpu tako umanjka oboževanje zagretih republikancev, njegov politični svetovalec Jason Miller pa je enkrat izpostavil, da je predsednik dober ravno v vzpostavljanju stika na štiri oči z volivci.

Karakterne pomanjkljivosti ameriškega predsednika so volivcem postale bolj očitne. "Dolgo časa so bile morda nadležne, ampak v življenjih Američanov niso pomenile nič bistvenega. 'Želim si, da bi nehal tvitati, ampak gospodarstvu gre dobro'," razlaga Lanae Erickson , podpredsednica t. i. think tanka Third Way (Tretja pot). "Pandemija je to, kar so že vedeli o Trumpu, in to, kakšne resnične, grozovite posledice je imela na njih in njihove družine ter državo, postavila v drugačno perspektivo," dodaja.

Kot razlaga politologinja Lynn Vavreck , avtorica knjige Kriza identiteta: predsedniška kampanja 2016 in bitka za pomen Amerike , volivci v samem bistvu ostajajo enaki kot štiri leta poprej, a kontekst volitev se je popolnoma spremenil. Pandemija je v ospredje postavila druga vprašanja, recimo o dostopnosti zdravstvene oskrbe in veliki neenakosti v ZDA, v senci pa so ostale Trumpu ljube teme, kot sta na primer imigracija in trgovina.

Ironično je, da se klasičnega pristopa "od vrat do vrat" letos zaradi pandemije ne eni ne drugi ne morejo posluževati, a Američani si, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, še nikoli niso bolj želeli biti politično aktivni. 85 odstotkov volivcev v julijski anketi Fox Newsa je na primer dejalo, da so zelo motivirani za oddajo glasu, pa tudi v Gallupovi raziskavi je bil odstotek tistih, ki se tega veselijo, za 10 odstotnih točk večji kot leta 2016.

Na vprašanje, koga se dotika in prizadene Trumpova vizija ZDA, je 30 odstotkov neodločenih volivcev predmestja odgovorilo z "vse nas". "Včasih so na to vprašanje odgovarjali s 'člane skupnosti LGBT', 'ženske', 'temnopolte'. Zdaj štirje odstotki vprašanih odgovorijo 'priseljence', šest odstotkov 'manjšine', 30 odstotkov pa, da prizadene vse nas,"nazorno oriše Ericksonova.

Nekateri sodelujoči v fokusnih skupinah so odgovarjali tudi na vprašanja, kaj pričakujejo od predsednika. Večina je navajala lastnosti, kot so moč, sočutje in pripravljenost prisluhniti strokovnjakom. Medtem ko so se strinjali, da je Trump močan – in podvomili v Bidnovo moč – so bili enotni tudi glede tega, da mu primanjkuje drugih dveh prej navedenih kvalitet.

Zdaj, ko so Trumpove najslabše lastnosti zaradi pandemije pod povečevalnim steklom, so Bidnove kvalitete zasijale. Čeprav so bili tudi nekateri demokrati pred tem kritični do njegove ponavljajoče mantre, da se "bori za dušo naroda", češ, da je preveč pusta oziroma da gre za puhlico, je zdaj, ko Američani hrepenijo po nekom, ki (vsaj na videz) ima kvalitete, ki Trumpu primanjkujejo, ravno pravšnja.

Zdravstvena kriza je pokazala, da še vedno sostvari, ki so preveč pomembne, da bi postale politične oziroma ideološke. Kljub številnim Trumpovim poskusom, da bi politiziral virus, večina Američanov še vedno podpira omejitve v njihovih zveznih državah, verjamejo pa tudi, da je zajezitev širjenja virusa pomembnejša od delujočega gospodarstva.

Joe Biden in ključni poudarki kampanje