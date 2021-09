V treh mesecih poustvaril enega ključnih slovenskih zgodovinskih trenutkov

Njegovo maketo so junija na ogled postavili v parlamentu, svoj bolj stalen dom bo našla v muzeju. Je pa pravzaprav del večjega projekta, razloži: "V Kranju je v nastajanju večji projekt, zgodovina Slovenije v maketah. Makete bodo predstavljale vse, kar se je v slovenski zgodovini oziroma na našem ozemlju zgodilo pomembnega, torej od koliščarjev do Keltov, Rimljanov, likov kot sta France Prešeren ali Ivan Cankar, upodobljeni bodo Predjamski grad, grad Bogenšperk, obdobje prve in druge svetovne vojne, bolnica Franja ... Večina maket je že narejenih, potem pa sem se odločil postaviti še maketo v spomin na slovesnost ob razglasitvi samostojne Slovenije."

Tri desetletja kasneje je ta zgodovinski dogodek poustvaril kar sam - v obliki makete. Že od nekdaj ga namreč spremlja močan duh ustvarjalnosti: "Veselje do ustvarjanja imam že od otroštva, bolj intenzivno pa se z maketami ukvarjam zadnjih pet let."

Njen avtor je Igor Grabnar , ki je osamosvojitveni proces Slovenije takrat spremljal skozi oči najstnika. "Še vedno se spomnim, da sem hotel na to slovesnost. Ampak star sem bil 19 let in nisem imel prevoza. Mi je pa še vedno žal, da nisem bil tam."

Z razvojem ideje je začel februarja: "Bil sem v navezi s sodelavci parlamenta, veliko je pomagala Karmen Uglešić, prav tako sem obiskal parlament, ki smo ga premerili, in potem sem na podlagi zbranih podatkov marca začel delati maketo. Delal sem jo tri mesece - kakšen teden gor ali dol."

Končni izdelek pa torej ovekoveči trenutek zgodovine: "Potrudil sem se, da precej natančno ponazarja dogajanje tistega dne - slovenska vojska, lipa, odnašanje jugoslovanske zastave ... Pri tem je z materiali, fotografijami in nasveti pomagal tudi Tomo Levovnik, ki je bil takrat v ekipi za pripravo proslave."

Kot pravi, z materialom in celo figurami ni imel težav, saj je imel večino vsega, kar je potreboval, po toliko letih ukvarjanja z maketami že doma: "Sam parlament je narejen iz vezane plošče. Naredil sem načrt in potem je sosed, ki se ukvarja z laserskim izrezom, naredil izrez. Sledilo je lepljenje, barvanje in sestavljanje ..."

Je pa izdelava parlamenta uspela šele v drugo, pravi: "Prvič nismo bili dovolj natančni. Imeli smo samo osnovne mere - parlament je dolg 56 metrov in visok 19 metrov, v merilu 1:100 to pomeni 56x19 centimetrov. In sprva sem imel na voljo le te mere, ne pa tudi vseh detajlov, kot so okna, saj niso našli podrobnejšega načrta." Zato si je moral nekoliko pomagati z lastnimi izračuni in na koncu je uspelo, točno je tudi število oken - 328.