V zraku vonj po gumah in bencinu, v žilah je gorel adrenalin

Mokro cestišče, preteči oblaki in temna noč. Nato hud naliv, ki iz centra Nove Gorice ni pregnal nikogar. Pod pisanimi dežniki in pelerinami se je večtisočglava množica gnetla za ograjo ter visoko v zrak iztegovala vratove. Vse, da bi na cesti opazili kar čim več podrobnosti med obiskovalci tekmovanja Rally Nova Gorica tako močno priljubljeno nočno 'superspecial' preizkušnjo. Na progi pa je predstavo ustvarjalo 90 avtomobilov s posadkami iz 17 različnih držav. S taktičnim pritiskanjem na 'gas' in zavore ter umetelno spretnostjo zavijanja volana so po žilah vseh navzočih poganjali adrenalin, v zrak pa spuščali "tiste prave reli vonjave".

Temo, ki se je spustila nad Novo Gorico, so trgali snopi žarečih reflektorjev in mestnih luči. Zunaj, v avtomobilu je bilo mračno. Kot se za večerno hitrostno preizkušnjo seveda tudi spodobi. Tisto, ki že leta slovi, kot ena bolj atraktivnih na novogoriškem reliju, letos v že 11. ediciji. Navdušenje nad t. i. superspecialom – tradicionalno večerno dirko po mestnih ulicah Nove Gorice – pa je bilo vidno tudi ob progi. Obdajala jo je namreč navdušena množica obiskovalcev, ki pa je ni pregnala niti kasnejša sprememba vremena.

icon-expand FOTO: Uroš Modlic icon-chevron-left icon-chevron-right

A dež je prišel kasneje, sprva se je zdelo, da se je nebo spektakla v središču mesta usmililo. Takrat je ozračje kipelo od vročice pred dirkaško nevihto. In v takšnem se je na progo podal tudi prvi avtomobil, okiten s startno številko 000 – predtekmovalno vozilo, ki običajno zapelje 20 minut pred prvim tekmovalcem. 'Boš snemala?' In če bi si mislili, da bo, ker gre za predtekmovalno vozilo, njegova vožnja umirjena, morda zgolj informativna, bi se krepko motili. Za volanom je namreč sedel prekaljeni in v dirkaških vodah dobro poznani voznik Andrej Jereb. Ki pa je suvereno dokazal, da tudi dobro desetletje v dirkaški penziji še ni okrnilo njegovih relističnih sposobnosti. No morda je kakšen manjši delček pri tem odigralo tudi takrat še suho vreme, a strokovnjak je vendarle strokovnjak na svojem področju.

icon-expand Pogled iz dirkalnega avtomobila - edina sprejemljiva fotografija, ki je nastala med divjo vožnjo FOTO: Rally Nova Gorica

"V resnici se raje vozim po daljših progah izven mesta. Superspecial je sicer odličen, ampak šele tam lahko resnično pritisnem na 'gas'," mi je povedal, ko sva nekaj minut po 20. uri zvečer sedla v Toyoto Yaris. "Boš snemala?" je vprašal ter se pomenljivo nasmehnil. Seveda to ni bilo mogoče. Čeprav je dejal, da v mestu ne more voziti s takšno hitrostjo, kot bi si želel, pa tega zagotovo ni bilo občutiti, ko se je avto nevarno približeval "cik-cak" oviram na progi. A če bi verjetno vsak še tako izkušen voznik ob takšni hitrosti zagotovo treščil v bali sena na progi, se je zdelo, da bi lahko Jereb oviro prevozil skoraj miže. Pa četudi je moral v krožišču voziti v napačno smer. Suvereno in brez večjih težav je ob pospeševanju in sunkovitem zaviranju, divjih zavojih in "drift" obratih tekom treh krogov ostal v svojem sedežu.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Na sovoznikovem je bilo dogajanje nekoliko bolj divje. Že hitro po prvem krogu se je telefon vrnil v žep, da je bil prijem na ročici tesnejši, členki pa zaradi moči pobeljeni. Pa ne zaradi strahu, divji val adrenalina, ki je gorel po žilah, tega tudi sicer ne bi dopuščal. Nekaj kratkih trenutkov, nekaj utripov in navdušenih vzklikov kasneje so bili trije krogi odpeljani, Jereb pa je avtomobil znova ustavil ob startni črti. V spominu pa je ostala le divja vožnja po temi in zabrisani obrazi množice ob progi. Prvi ostrejši obraz ob progi po prihodu na cilj pa je le zmajeval z glavo in se nejeverno križal. Dokaz, da le nekaj minut dolga vožnja ni bila adrenalinska zgolj po občutku, temveč da so to lahko opazili tudi tisti izven vozila. Pet minut kasneje se je lahko tudi zavohalo, kako močno je Jereb po cesti gnal svojega jeklenega konjička. Vonjalo se je namreč lahko vonj po osmojenih gumah in porabljenem bencinu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vožnja predtekmovalnega vozila je bila zaključena, zaključena je bila tudi predstava starodobnikov, tako rekoč predskupina za glavno predstavo v centru Nove Gorice. Na progo je stopil novogoriški župan Samo Turel in naznanil tudi uradni začetek superspeciala. Po progi se je pognal prvi dirkalnik. Iz izpuha ognjeni zublji, množice z nogami visele z balkonov Začeli so od zadaj – najprej se je pred večtisočglavim občinstvom predstavil dirkalnik z najvišjo startno številko. Največja imena z najvišjim izkupičkom točk, so nastopila šele na koncu, ko se je vreme odločilo postati muhasto in je na premore postreglo tudi s precej močnimi nalivi. Ti so med tekmovalci povzročili nekaj težave, številni vozniki pa so se raje odločili za varnost in s tem tudi slabše rezultate.

A tudi previdnost ni preprečila nekaj zdrsov dirkalnikov, enega so morali celo potisniti s proge, iz ene od izpušnih cevi pa so se kljub dežju pokadili celo plameni. Ki so med množico poželi glasne vzdihe in vzklike navdušenja. Kaplje dežja niso odgnale nikogar. Pod živobarvnimi dežniki in pelerinami so gledalci splezali na klopi in prikolice, nekateri so dogajanje opazovali kar z balkonov ter pri tem z nogami bingljali čez ograjo, čisto vsi pa so visoko v zrak iztegovali svoje vratove. Vse, da bi le lahko spremljali dogajanje na cestišču.

icon-expand FOTO: Uroš Modlic icon-chevron-left icon-chevron-right

Nekoliko manj se je bilo sicer treba truditi tistim v VIP-u, kjer je nočno hitrostno preizkušnjo ob kanapejih in pijači v živo ali s prenosom v živo na televiziji poleg glavnih organizatorjev spremljal tudi častni gost dogodka, podpredsednik mednarodne avtomobilistične zveze FIA Robert Reid. "Fantastično je biti na Rally-ju Novi Gorici. V veliko veselje mi je, da lahko ta dogodek spremljam v živo," je povedal tik pred ceremonialnim startom dirkaškega vikenda. Ob tem pa je razkril, da že tečejo pogovori o možnosti, da bi Nova Gorica leta 2025 gostila dirko za evropsko prvenstvo v reliju. "To sicer ni odločitev, ki bi jo lahko predlagala FIA, vendar bom resnično vesel, če bom na koledarju, ki nam ga bo predlagal promotor evropskega pokala, zagledal tudi Rally Nova Gorica," je povedal.

icon-expand "VIP loža" s prenosom dirke na televiziji FOTO: Rally Nova Gorica