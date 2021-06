Strastna, tragična in skrivnostna zgodba: kje leži Veronika Deseniška?

V središču moje raziskave je bila kartuzija Jurklošter. Ker pa je zgodovina tega samostana povezana z zgodbo Veronike Deseniške, sem se morala posvetiti tudi njej. Veronika Deseniška je bila druga žena celjskega grofa Friderika II., on pa je bil najpomembnejši mecen jurkloštrske kartuzije. Po Veronikinem umoru na gradu Ojstrica jo je dal pokopati v Braslovčah, kronika grofov Celjskih pa poroča, da je nekaj let kasneje njene posmrtne ostanke izkopal, odpeljal v kartuzijo Jurklošter in tam ponovno pokopal. Na namig, kje je Veronikin grob, sem naletela naključno.

Kaj je bil ta namig in kje se locirali grob Veronike Deseniške?

Menim, da je Veronika pokopana v pokopališki kapeli, ki je bila zgrajena v atriju velikega križnega hodnika kartuzije Jurklošter.

Med raziskavo sem naletela na arhivski vir, ki je bil v dosedanjih študijah spregledan. 23. avgusta 1434 je namreč celjski grof Friderik II. v Vatikanu zaprosil za odpustke za to kapelo. Iz tega dokumenta izvemo, da je bila kapela posvečena Mariji, da je bila ustanova grofov Celjskih in – najpomembnejše, da si je Friderik II. to kapelo izbral kot kraj, kjer želi biti pokopan.

Glede na to, da so grofje Celjski svojo rodbinsko grobnico imeli v minoritski cerkvi v Celju, in glede na njegovo zgodbo z Veroniko v času njenega življenja in po njeni smrti, lahko to Friderikovo željo razumemo prav v povezavi z Veroniko. Razlog, da je poleg tega še tako natančno določil kraj svojega pokopa in ni na primer rekel le, da si želi biti pokopan v kartuziji Jurklošter, si lahko razložimo tako, da je dal v tej kapeli pokopati že Veroniko in si je zato želel biti pokopan prav tam, poleg nje.

Veronikin grob so z izkopavanji iskali že v 19. stoletju, takrat ga je iskal celo Anton Martin Slomšek. Nato so ga v 30. letih 20. stoletja ponovno iskali, a brez uspeha. A v obeh primerih so izkopavali samo v jurkloštrski cerkvi. Da bi bila Veronika lahko pokopana v neki kapeli, priča še en dokument. Leta 1428 je namreč generalni kapitelj kartuzijanskega reda za kartuzijo Jurklošter izdal dovoljenje v zvezi z neko kapelo, v povezavi s katero so menihi nekaj prosili. In prav lahko bi se to nanašalo na pokop ženske, torej Veronike, v moškem kartuzijanskem samostanu.