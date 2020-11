Kako pomemben vpliv imajo zvezdniki na ameriške volitve?

Popularna kultura in politika se zadnji dve desetletji prepletata kot še nikoli. Kljub temu to ni nek nov trend, ki bi spremljal ameriške volitve. Raziskave o vplivu znanih osebnosti na volitve so namreč prisotne že več kot stoletje. Pa zvezdniki resnično vplivajo na mnenja volivcev?

Ob pogledu v zgodovino je bilo prvo odmevnejše sodelovanje predsedniškega kandidata in slavnih osebnosti med predsedniško kampanjo Warrena G. Hardinga, ko so ga filmske zvezde, kot so bili Al Jolson, Lillian Russell in Mary Pickford, javno podprle. V zadnjem desetletju pa vse bolj pomembno vlogo igrajo družbena omrežja, na katerih zvezdniki izražajo svoja politična prepričanja. Če pomislimo na volitve, ko je zmagal Barack Obama, so ga po poročanju ameriških medijev med drugim javno podprli tudi George Clooney, Brad Pitt, Samuel L. Jackson in Oprah Winfrey. Prav tako je svojo kampanjo zasnovala Hilary Clinton, a Donaldu Trumpu kljub temu ni bila kos. Letošnje volitve so deležne še posebej velikega odziva, vplivneži pa so na prvi pogled stopili skupaj in izrazili številčno podporo Joeju Bidnu. Izkoriščanje moči estradnikov je tako očitno že ob hitrem pregledu družbenih omrežij. Zvezdniki, ki imajo ogromno bazo oboževalcev, lahko z enim klikom posredujejo neko določeno mnenje širšim množicam. Izrazito spodbujanje k volitvam je toliko bolj pomembno, ker udeležba na volitvah čez leta upada. Na predsedniških volitvah leta 2016 je po poročanju Raziskovalnega centra Pew glasovalo le 56 odstotkov volilnih upravičencev. Od golote do športa Po podatkih, zbranih v različnih ameriških akademskih študijah, je dokazano, da imajo znane osebnosti določen vpliv pri spodbujanju volivcev, v prvi vrsti predvsem mladih k udeležbi pri glasovanju, ozaveščanju o državljanskih pravicah in dolžnostih, prav tako so koristni pri zbiranju sredstev. Takšna reklama je primerna predvsem za lokalne in državne kandidate, ki jim zvezdniki pomagajo k prepoznavnosti. Obratno pa bi lahko oboževalec ali uporabnik družbenih omrežji sporočilo razumel narobe, ker se mu zdi sporno, da slavne osebnosti vsiljujejo politično prepričanje, namesto da bi oboževalce spodbudili k oblikovanju lastnega mnenja. Po pisanju raziskovalke zasebne univerze Clark Maxine Como je pomembno, da ima slavna oseba tri ključne lastnosti, če želi resnično pomagati pri podpori predsedniškega kandidata: biti mora znana, priljubljena in verodostojna. Glede na vse tri omenjene dejavnike lahko izpostavimo Kanyeja Westa, ki je prav tako kandidiral kot neodvisni predsedniški kandidat. Zaradi svoje neprepričljivosti in klinično dokazane bipolarne motnje ga številni ne vidijo kot resnega kandidata, ki bi lahko vodil eno najbolj vplivnih držav na svetu. Javno so se mu zoperstavili tudi nekateri zvezdniki, med njimi Jennifer Aniston, ki je sledilcem neposredno dala vedeti, da ni smešno voliti omenjenega glasbenika.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slavna oseba, ki ima vse tri lastnosti, je recimo Oprah Winfrey. Obstajajo statistični dokazi, ki kažejo, da je imela njena beseda ključno vlogo na predsedniških volitvah leta 2008. Obama je februarja 2007 napovedal, da se bo potegoval za predsednika države, tri mesece kasneje je podporo v svoji pogovorni oddaji izrazila Oprah, ki ima zvesto bazo oboževalcev, na katero ima velik vpliv že v smislu potrošnje. Do zdaj še nobena druga znana oseba ni imela takšnega vpliva kot priljubljena voditeljica, a imajo vplivneži kljub vsemu pomembno vlogo. Svoje platforme najbolje uporabljajo takrat, ko ljudi spodbujajo h glasovanju, delijo koristne informacije o registraciji volivcev in samem postopku ter občinstvu pokažejo, da so tudi sami že glasovali. Estradniki se zavedajo, da le spodbujanje k udeležbi volitev ni dovolj, zato izkoriščajo različne načine, kako pritegniti pozornost sledilcev in oboževalcev. Prepričevanje volivcev je prisotno preko televizije v različnih pogovornih oddajah, na radiu, tudi v umetniških delih in seveda na družbenih omrežjih, ki so najbolj enostavno orodje za pridobivanje pozornosti večje mase ljudi. Mediji so zvezdnikom olajšali vpliv na politiko, največja prelomna točka pa se je zgodila ob razvoju družbenih omrežij. Ključno pa je, da se moramo kot uporabniki aplikacij naučiti, kdaj prevlada zaupanje in verodostojnost ter nasprotno, kdaj prevlada manipulacija.

Letošnje volitve so bile v več pogledih drugačne od preteklih. V svetu popularne kulture pa še toliko bolj, ker vse več zvezdnikov odkrito govori o politiki. Od filmskih zvezd do pevcev - vsi po vrsti izkoriščajo svoj vpliv, da bi prišli do čim več volivcev. Letos so naredili korak naprej in s športom ter golimi posnetki vabili ljudi na volišča. Zakaj z goloto? Na ta način so želeli opozoriti na pravilno pošiljanje glasovnic, ker mora biti poslana v pravi kuverti, drugače je neveljavna. Koncept 'golih glasovnic' so tako med drugim razložili Mark Ruffalo, Amy Schumer, Sarah Silverman in Naomi Campbell. No, Ireland Baldwin pa je odvrgla zgornji del oblačil, pa ne zaradi pomena 'golih glasovnic', ampak samo zaradi pozornosti volivcev. Po drugi strani so nekateri v ta namen izkoristili šport. Virtualne vadbe pod sloganom Exercise That Vote vodi Jane Fonda, ker, kot pravi 82-letnica, morajo biti pripravljeni na prihajajoče tekmovanje. Jessica Alba pa oboževalce spodbuja prav tako z aktivnostjo, in sicer s plesom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če ne ostalih, je Biden letos prepričal estradnike Zdi se, da so mediji polni novic o zvezdnikih, ki na različne načine promovirajo demokratskega kandidata, čeprav je bil Donald Trump svoj čas tudi resničnostni zvezdnik, pa ima le redko podporo slavnih. Če ne drugih volivcev, je Biden letos prepričal estradnike. Lahko sploh še najdemo kakšno slavno ime, ki ni nagovorilo letošnjih volitev? Dogajanja v ZDA, tudi pandemija covida-19 in gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih so pomembna), so pripomogla k temu, da so se odzvali tudi vplivneži, ki so bili do zdaj modro tiho. Taylor Swift, ki med kampanjo leta 2016 ni izrazila svojega mnenja, zdaj peče piškote z logotipom Biden-Harris. Prav tako je podporo demokratom izrazil akcijski zvezdnik Dwayne 'The Rock' Johnson, po tem, ko je bil več let na politični sredini: "Najboljša izbira za vodenje naše države."Med prvimi, ki so letos sploh nagovorili volitve in se politično opredelili, je tudi Snoop Dogg, ki pravi, da bo letos sploh prvič izpolnil glasovnico. "To so najpomembnejše volitve našega življenja in prvič bom glasoval. Vsak Američan more iti ven in glasovati. Čas je, da oddate glasovnice, kot da so vroče. V vaš lokalni zbiralnik. Glasujte čim prej in dajte jim vedeti, da bodo naši glasovi slišani!" je povedal raper. Prvič pa se je politično opredelil tudi legendarni režiser Mel Brooks. Med podporniki demokratske stranke so med drugim še Jennifer Lawrence, Miley Cyrus, Shia LaBeouf, Jennifer Aniston, Billie Eilish, Chrissy Teigen, John Legend, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jessica Biel, Cardi B,Madonna, Tom Hanks, Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Viola Davis, Cher, Alyssa Milano ... Kylie Jennerje tako s fotografijo v bikiniju na tisoče sledilcev pospremila na spletno mesto za registracijo. Javno sta Joeja Bidna in Kamalo Harrispodprla tudi Jennifer Lopez in Alex Rodriguez, ki sta se s predsedniškim kandidatom o vrednotah pogovarjala preko virtualnega klica. Po tem, ko je Chris Evans po pomoti na družbenem omrežju delil intimno fotografijo, se je razveselil pozornosti, ker jo je lahko izkoristil za poziv na volitve. Ariana Grande je prav tako oboževalce naInstagramupresenetila z napovedjo novega albuma, tako pa dobila pozornost in dodala, da ga bo izdala le v primeru, če bodo oboževalci glasovali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

K pozivanju na glasovanje poleg golote in športa pozivajo tudi z napisi na oblačilih, letošnja posebnost pa so še napisi na zaščitnih maskah. Med tistimi, ki so si nadeli izvirna oblačila, so Hailey Bieber, Charlize Theron, Gigi Hadid, Julia Roberts, Julianne Moore, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neillin John Mayer.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Med prebivalci ZDA sta tudi člana kraljeve družine Meghan Markle in princ Harry. "Vsaka štiri leta nam rečejo, da so to najpomembnejše volitve našega življenja. V tem primeru je to glasovanje resnično pomembno. Ko volimo, se naše vrednote uresničijo in naši glasovi so slišani," sta med drugim povedala v prvem televizijskem nastopu po vrnitvi v ZDA za ABC. Demi Lovato je dokazala, da so ji letošnje volitve resnično pomembne, ker je posnela novo pesem Commander in Chief ravno na to temo. Besedilo jasno izraža nezadovoljstvo s predsednikom Trumpom. "Vrhovni poveljnik, iskreno, če bi delala stvari, ki jih vi počnete, ne bi mogla spati,"poje 28-letnica. Z novim singlom je sprožila različne odzive, ki jih komentira: "Iskreno me ne zanima, ali mi to lahko uniči kariero. Tu ne gre za to. Moja kariera ni pomembna. Naredila sem umetniško delo, ki pomeni nekaj, v kar verjamem. In to sem predstavila, zavedam se tveganja, da lahko na ta račun izgubim oboževalce."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zabavno pesem na temo volitev je zapela tudi Lady Gaga, kjer poje: "Ali veste, kako glasovati? Vem, kje lahko to naredite. Imenuje se turbovote.org."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Grozili, da bodo zapustili ZDA, a še vedno vztrajajo V Hollywoodu nasprotno redko slišimo, da je kakšna slavna oseba naklonjena Donaldu Trumpu, ki je eden najmanj priljubljenih predsednikov pri zvezdnikih. Na strani republikancev vztrajajo Kid Rock, Roseanne Barr, Stacey Dash, Scott Baio, Dennis Quaid, James Woods, Robert Davi in 50 Cent. Slednji si je sicer že premislil in Trumpu pokazal hrbet: "Trumpa v resnici nikoli nisem maral." Njegov najbolj znani zaveznik je sicer Kanye West, ki se je letos odločil, da bo tudi sam kandidiral za predsedniško mesto, a ni dobil veliko podpore javnosti.

icon-expand Kanye West in Donald Trump FOTO: Profimedia

Svojo podporo Trumpu je večkrat izrazil igralec Jon Voight, oče Angeline Jolie, ki je maja 2019 objavil dvodelni video, kjer je sporočil, da je največji predsednik od Abrahama Lincolna. Pred kratkim je objavil nov videoposnetek, v katerem Bidna označi za zlobnega, Trump pa naj bi vrnil upanjem ljudem.

Med podporniki je tudi Stephen Baldwin, mlajši brat Aleca Baldwina, ki je večkrat opozoril, da je njegova podpora Trumpu vplivala na odnos z bratom, ki trenutnega predsednika ZDA večkrat tudi imitira. Stephen predvsem občuduje Trumpovo zavzemanje za izboljšanje gospodarstva. "Odlično opravlja svoje delo in usmerjen je v hitro izboljšanje gospodarstva," je leta 2017 dejal v intervjuju za Fox News.

icon-expand Antonio Sabato Jr. je javno izkazal podporo Donaldu Trumpu. FOTO: Profimedia

Nekateri podporniki so zaradi izkazane naklonjenosti izgubili številne karierne možnosti. Antonio Sabata Jr.je tako moral končati hollywoodsko kariero. V pogovoru za revijo Variety je povedal, da je moral prodati vse svoje nepremičnine. "Moral sem poravnati dolgove. Bil sem na črni listi. Zapustili so me menedžer in komercialni agenti. Dobesedno sem se moral preseliti, najti novo službo, da sem lahko preživel in skrbel za svoje otroke. Bilo je grozno. To je neverjetno. To je sramota. Težko je, če si v takem okolju, kot je Hollywood, ti bodo pokazali, ko se s tvojim mišljenjem in početjem ne strinjajo." Nekdanji igralec je tako našel delo v gradbeništvu. Komičarka Roseanne Barr pa je leta 2018 zaradi nerodnega tvita ostala brez nadaljevanja serije. Nekdanjo Obamovo privrženko Valerie Jarrettje primerjala z opico, v oddaji pa je odkrito simpatizirala s Trumpom.

Številne javne osebe so si kasneje tudi premislile glede podpore trenutnemu predsedniku. Tako je naredila Caitlyn Jenner, ki je predana republikancem, a se ni strinjala z odnosom do transspolnih Američanov. Tudi Aaron Cartersi je premislil in tvit, naklonjen Trumpu, kasneje izbrisal. Ob pogledu na volitve leta 2016 se lahko spomnimo, da so nekateri zvezdniki napovedali, da se bodo odselili iz ZDA, če se bo Trump preselil v belo hišo. Tako je rekla Amy Schumer, ki je kasneje priznala, da je bila vse skupaj le šala. Podobno je napovedala Cher, ki je dejala, da bo zapustila ta planet. Tudi letos ostro govori proti Trumpu. Podobno je dejala tudi Chelsea Handler, ki je kupila hišo v Španiji, a kot kaže, jo uporablja le za oddih. S selitvijo v Kanado je grozil Keegan-Michael Key, ki je leta 2018 nato kupil stanovanje na Manhattnu. Tudi pevka Miley Cyrus, ki je dejala, da se bo preselila, če bo "to njen predsednik". Ostala je v ZDA, tako kot Barbra Streisand, ki je sicer večkrat v preteklih letih znova pomislila na selitev v Kanado.

Imajo zvezdnik res pomembno vlogo pri volitvah? Čeprav znane osebnosti svoje oboževalce v veliki meri prepričajo, da pridejo do volilne skrinjice, pa raziskave kažejo, da še nimajo te moči, da bi oboževalce prepričali, koga naj volijo. Za primer lahko vzamemo zadnje predsedniške volitve. Takratna kandidatka Hilary Clinton je po priljubljenosti Hollywooda zlahka prehitela Trumpa. Med njenimi podporniki so bili recimo Justin Timberlake, Beyonce, Robert De Niro, Katy Perry, George Clooney in Jennifer Aniston. Njen cilj je bila predvsem mlajša publika, želela pa si je uresničiti efekt, ki smo ga lahko videli pri Obami s pomočjo Oprah. To je dokaz, da kljub vsemu zvezdniki nimajo takšnega vpliva, kot mislijo, da ga imajo. Po besedah Stevna J. Rossa, profesorja zgodovine na univerzi v Los Angelesu, lahko imajo vpliv, a le, ko se odločijo za pravega kandidata. "Mislim, da ameriška javnost ni neumna. Samo zato, ker filmska zvezda pravi, da podpira kandidata x, še ne pomeni, da bodo samodejno šli ven in glasovali zanje," je povedal za Evening Express. "Obstaja korporativni Hollywood in kreativni Hollywood. Ukvarjajo se z ustvarjanjem dobička in ne z ozaveščanjem." "Obstaja nekaj, kar se imenuje iluzija, intimnost in to lahko v resnici vidimo v tem primeru. Znane osebnosti nam bolj kot kdajkoli prej pripovedujejo o svojih otrocih, njihovem življenju, počutimo se, kot da jih resnično poznamo in jim zaupamo. Velika možnost je tudi, da se sledilci ne zanimajo za politiko in na prvo žogo verjamejo tistemu, ki ga vsakodnevno spremljajo. Pri tem so tarče predvsem mladi, ki uporabljajo družbena omrežja in ta starostna skupina ima precej nizko volilno udeležbo v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami," je še povedal profesor. So bili letos zvezniki dovolj vztrajni in privabili množice na volišča ali se bo ponovila zgodba prejšnjih volitev?