Nove poplave, kriza v koaliciji in otvoritev Roga, začinjena s protesti

Tudi ta teden so fotografi v svoje objektive ujeli nekaj neverjetnih prizorov. Državo je v petek pretreslo novo neurje, ki je največ težav povzročalo na severu države in ob morju, največjo koalicijsko stranko pa pretresajo razprtije. Ta teden so se zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in strahu pred terorizmom na meje vrnile policijske kontrole. Za nami je največja tekaška prireditev v Sloveniji – Volkswagen 27. Ljubljanski maraton, prestolnica pa je po temeljiti prenovi dobila novi večnamenski prostor Center Rog, ki pa je že ob odprtju dvignil veliko prahu.

Petek je z obilnimi padavinami in močnim sunkovitim vetrom povzročil kar nekaj težav prebivalcem na zahodu in severu države, naraslo morje pa je poplavilo obalne predele. Najhuje je bilo na območju Baške grape in Škofje Loke. Na območju Savinjskih Alp je padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter, največ, 158 litrov, je padlo v Logarski dolini. Količina padavin je bila z 80 do 120 litri na kvadratni meter nekoliko večja tudi na območju Julijskih Alp ter Idrijskega in Škofjeloškega hribovja.

icon-expand Posledice neurja v Baški grapi FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand Poplavljanje morja v Piranu FOTO: Aljoša Kravanja

Prebivalci vasi Struge v Zgornji Savinjski dolini še vedno ne vedo, kaj bo z njihovimi domovi. Od poplav bo kmalu minilo tri mesece, večina jih je morala svoje domove začasno zapustiti, ker pa kraju grozi še plaz, ki se premika, pa vse kaže, da bodo morali mnogi od njih za vedno zapustiti svoje domove. A na končno rešitev še vedno čakajo.

icon-expand Žalostni prizori iz vasi Struge slabe tri mesece po poplavah in tik pred zimo FOTO: Aljoša Kravanja

Minulo soboto je Slovenija znova vzpostavila mejno kontrolo na meji s Hrvaško in Madžarsko. V obrazložitvi odločitve za začasni poostren mejni nadzor je slovenska vlada kot razloge med drugim navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter nedavne teroristične napade v nekaterih članicah EU.

icon-expand Strožji mejni režim, ki je bil sprva sprejet za 10 dni, bo podaljšan predvidoma do 19. novembra. FOTO: Aljoša Kravanja

Isti dan kot Slovenija na mejo s Hrvaško in Madžarsko je tudi Italija na svoje meje s Slovenijo vrnila policiste. Za nadzor meja s Slovenijo je napotila dodatnih 350 policistov in vojakov, ki bodo pomagali lokalnim varnostnim silam.

icon-expand Tudi na italijansko-slovensko mejo se je vrnila mejna kontrola. FOTO: Aljoša Kravanja

V torek je potekala seja sveta Gibanja Svoboda, po njej pa je prvak stranke Robert Golob sporočil, da so sprejeli soglasno odločitev o izključitvi dveh članov. Gre za poslanko Mojco Šetinc Pašek in Roberta Pavšiča. Urška Klakočar Zupančič medtem zapušča mesto podpredsednice stranke iz osebnih razlogov, ostaja pa predsednica državnega zbora.

icon-expand Robert Golob očitke, da naj bi Klakočar Zupančičevo pozval k odstopu s fukcije predsednice DZ, zavrača. FOTO: Damjan Žibert

Predstavniki zaposlenih s področja šolstva, kulture in znanosti so na sredinem protestnem shodu vladi sporočili, da so proti razvrednotenju njihovega dela. Zahteve po odpravi plačnih nesorazmerij, usklajevanju plač z inflacijo in utrjevanju strokovnih nazivov so pred vladnim poslopjem izrazili opremljeni s transparenti, piščalkami in trobljami. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da bodo pri svojih zahtevah vztrajali do konca.

icon-expand Protest Sviza pred vlado FOTO: Damjan Žibert

Po podatkih nevladnih organizacij se je število primerov nasilja nad ženskami v zadnjih letih povečalo za 20 odstotkov. Mnoge žrtve nasilja niti ne prepoznajo, še več pa je takšnih, ki iz kroga nasilja ne znajo izstopiti. O tem, kako je žrtvam nasilja, ki iz začaranega kroga ne zmorejo izstopiti, lahko preverite v Hiši strahov, ki je do 31. oktobra odprla svoja vrata.

icon-expand V prvem prostoru hiše je predstavljena skrajna oblika družinskega oziroma partnerskega nasilja, in sicer femicid. FOTO: Damjan Žibert

icon-expand Razstava Spomin Slovenije FOTO: Damjan Žibert

Na mestu nekdanje tovarne Rog je vrata odprl Center Rog. 27 milijonov evrov je bila vredna obnova Roga, ogromne stavbe, kjer bo 70 odstotkov prostora namenjenih tistim, ki ustvarjajo. Objekt ima v pritličju devet proizvodnih laboratorijev, 19 delovnih studiev, pet bivalnih delovnih prostorov, knjižnico in pa šest manjših trgovin, kjer bo mogoče kupiti to, kar se v Centru Rog ustvari.

icon-expand Odprtje novega Centra Rog FOTO: Damjan Žibert

Svečano odprtje pa je pospremil protest neuporabnikov centra Rog in njihovih podpornikov, posredovati so morali policisti specialne enote Policije.

icon-expand Dva različna svetova: pred centrom protestniki, v centru pa povabljenci na svečano otvoritev. FOTO: Bobo

Minulo nedeljo je potekala ena največjih športnih prireditev pri nas, in sicer Volkswagnov 27. Ljubljanski maraton. Prireditev je obiskalo rekordno število tekačev, ni pa to bil edini rekord. V ženski konkurenci je namreč Zinash Gerado Senbeta postavila rekord na najdaljši razdalji s časom 2:21:06.

icon-expand Prvi kilometri 27. Ljubljanskega maratona FOTO: Damjan Žibert

V ženski konkurenci smo vse do ciljne črte spremljali pravo dramo, saj je Etiopijka Zinash Gerado Senbeta za vsega tri sekunde izboljšala prejšnji rekord rojakinje Dagne Siranesh Yirga. Odlična tretja je bila Neja Kršinar s časom 2:45:30, ki je po pričakovanjih osvojila naslov državne prvakinje.

icon-expand Povsem izčrpana Zinash Gerado Senbeta je s časom 2:21:06 postavila rekord ženskih maratonov v Ljubljani. FOTO: Aljoša Kravanja

Spopadi med Izraelom in Hamasom se nadaljujejo, žrtve obstreljevanj pa so večinoma nemočni prebivalci Gaze. Ta teden je Izrael vstop v Gazo dovolil 20 tovornjakom s humanitarno pomočjo, kar je kaplja v morje. Končno so se oglasili tudi v ZN, kjer so izraelsko kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze označili za vojni zločin, ki se mora takoj prenehati.

icon-expand Izraelska vojska skoraj tri tedne izvaja povračilne napade na Gazo, v katerih je doslej ubila več kot 7000 ljudi. FOTO: AP

Je pa Hamas iz ujetništva izpustil štiri talke. Ena od njih je 85-letna Yocheved Lifschitz, ki so jo pripadniki Hamasa v Gazo odpeljali na motorju. Več kot dva tedna je skupaj z drugimi talci preživela v tunelih pod zemljo, kjer jih je vsaka dva dni obiskalo tudi zdravstveno osebje.

icon-expand Izpuščena talka Yocheved Lifschitz več kot dva tedna preživela v tunelih Hamasa pod Gazo. FOTO: AP

To so prizori množične prometne nesreče v ameriški zvezni državi Louisiana, kjer je zaradi izredno goste megle in s tem povezane slabe vidljivosti trčilo najmanj 158 vozil. Najmanj sedem oseb je umrlo, več kot 25 oseb je bilo poškodovanih.

icon-expand Posledice verižnega trčenja v ZDA, v katerem je bilo udeleženih skoraj 160 vozil. Vzrok pa izredno gosta megla. FOTO: AP

Cedevita Olimpija je v ljubljanskih Stožicah doživela še četrti poraz na četrti tekmi v evropskem pokalu. Tokrat je bil močnejši ukrajinski Prometej (90:83), kljub obetavni predstavi povratnika Klemna Prepeliča (16 točk, 11 podaj) pa vodstvo kluba skrbi poškodba organizatorja igre Justina Cobbsa.

icon-expand Klemen Prepelič je na tekmi osvojil 16 točk in poskrbel za 11 podaj. FOTO: Damjan Žibert