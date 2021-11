'Vsak obiskovalec bo z nakupom vstopnice pomagal človeški ribici in sebi'

"Moj oče je bil že kot dijak navdušen naravoslovec, pri 13 letih je na kranjski gimnaziji ustanovil prirodoslovni krožek, ki deluje še danes. S sošolci so hodili na ekskurzije in nabirali rastline ter živali, ki so jih nato gojili v šoli. Iz jam na Gorenjskem so prinašali tudi jamske živali, a te so na žalost zaradi neustreznih življenjskih razmer kmalu propadle. Jamske živali bi bilo najlažje raziskovati v jamah. Ker pa so te težko dostopne, je jamski laboratorij v polnaravnih razmerah nekakšno eksperimentalno okno v to, kaj se najverjetneje dogaja v podzemlju ," pojasnjuje bilog Gregor Aljančič , ki je po očetu podedoval ljubezen do raziskovanja jam.

A če ima laboratorij v Franciji finančno podporo francoske akademije znanosti, čeprav človeška ribica tam sploh ne živi, je pri nas to drugače. Družina Aljančič že 45 let za laboratorij skrbi povsem prostovoljsko, kar ni lahko. " Tukaj gre za nek mit o človeški ribici. O njej radi govorimo, se hvalimo doma in po svetu, milijoni obiskovalcev jo občudujejo v čudoviti Postojnski jami, manj pa se zavedamo, da je predvsem ranljiva dvoživka, za katero pa tako država kot družba nismo pripravljeni vložiti niti centa – nazaj, od koder nam priteka pitna voda," je kritičen.

Človeška ribica živi samo na območju od Trsta na italijanski strani, v južni Sloveniji, Istri, zaledju dalmatinske obale na Hrvaškem in v manjšem delu BiH. Sledove njene DNK so našli celo v Črni gori, in sicer s posebno PCR metodo, ki so jo v Jamskem laboratoriju Tular razvili za iskanje njene skrite podzemeljske razširjenosti, črnogorske ribice pa dejansko ni videl še nihče. " Z varstvom ogroženih ptic, na primer, se množično ukvarjajo pri nas in širom po svetu, številni znanstveniki ali predani ljubitelji prispevajo k izmenjavi znanja ali iskanju rešitev, medtem ko se z varstvom človeške ribice ukvarjajo le redki. Razlog za tako malo zanimanja je gotovo fizična nedostopnost podzemlja, za raziskovanje je potrebne veliko iznajdljivosti."

Ko se z njim sprehodimo po obzidanem delu jame Tular, vidimo, da iz betona na stropu rastejo t. i. jamski špageti, na koncu vsakega je kapljica. So votli in zelo krhki. Ker voda različno kaplja, tudi različnih dolžin. Tular od leta 2013 predstavlja tudi edino zatočišče za človeške ribice, v partnerstvu z veterinarjem Zlatkom Golobom, ki v Sloveniji vodi mrežo zatočišč za poškodovane prosto živeče živali. Med poplavami namreč podzemna voda lahko ribice odnese iz jam in jih odloži na kraške travnike. Tam nekaj časa lezejo, nato jih pospravijo vodne ptice, ko voda odteče, pa se posušijo. Le redke se uspejo vrniti nazaj v varno podzemlje. Če imajo veliko srečo, jih najdejo in rešijo domačini, ki na pomoč pokličejo Aljančiča na dežurni telefon SOS Proteus.

100 let in več življenjske dobe

In kaj je o človeški ribici znanega do sedaj? V bazenih v jami Tular, ki so v teh 60 letih že postali njihov dom, trenutno živi 22 človeških ribic. Nekatere so se tam izlegle, druge so bile tja prinešene že leta 1963 in so bile že takrat, sodeč po velikosti, stare vsaj 20 let. Po njihovi dolžini namreč lahko približno ocenimo, koliko so stare. Pri skoraj 20 letih spolno dozorijo, njihova rast pa se tedaj upočasni. Večja, kot je ribica, starejša torej je. Nekatere zrastejo tudi čez 35 centimetrov.

Koliko časa živijo, pravzaprav ni znano. "Čakamo, da bomo videli. Brez pretiravanj – živijo lahko okoli 100 let, morda celo dlje. Podobno ugotavljajo tudi v francoskem laboratoriju. Lahko živijo tudi veliko dlje, ni izključeno. To je ena od njihovih velikih posebnosti. In to je za dvoživko in njen ustroj izjemno. Celo telo mora biti prilagojeno na to, da bo toliko časa delovalo, najbrž ima tudi ustrezne celične prilagoditve, ki zavirajo staranje. Tukaj lahko slutimo evolucijske rešitve, ki bi jih znanstveniki, če bi jih razvozlali, lahko uporabili v medicini," pojasnjuje Aljančič. Človeške ribice imajo po njegovih besedah tudi veliko sposobnost regeneracije – ko se stepejo, se zgodi tudi, da ena drugi odtrga nogico. Na srečo ji v približno letu dni zraste nazaj.

V laboratoriju jih hranijo na dva ali tri tedne. "V bazene spustimo žive drobne rakce in približno tri tedne traja, da jih polovijo, potem pa je spet čas za novo hranjenje. Brez hrane lahko sicer preživijo zelo dolgo, tudi več kot 10 let. V jamah se namreč zgodi, da sezonsko zmanjka hrane, ko ni dovolj padavin in dotoka vode iz površja."

Leta 1998 so v laboratoriju prvič dokumentirali njeno razmnoževanje. "Samček in samica imata svatbeni ples – krožita. Samec gre spredaj, samica mu sledi. On jo z repkom pahlja in odloži paket spermijev na podlago. Ona to pospravi v poseben žepek v stoku, od koder se čez nekaj mesecev oplodijo jajčeca. Odloži jih med 20 in 70 in jih približno štiri mesece straži, da jih ne bi pojedle ostale živali. Jajčeca so namreč polna rumenjaka, v jami pa je vedno malo hrane. Od vseh mladičkov pa zrelost dosežejo le nekateri, dovolj, da gre rod naprej. Samičke jajčec ne odlagajo vsako sezono, saj za to nimajo dovolj energije. V povprečju komaj na vsakih sedem ali celo več let, vsaj kolikor vemo iz gojitve v Moulisu in Tularju ," opisuje naš sogovornik.