Z eno nogo in na berglah premagal 36 kilometrov in 75 ovir

Prijatelja iz Ljubljane, prvi ljubiteljski kolesar, drugi plavalec, sta se letos odločila, da se bosta preizkusila na svetovno znanem oviratlonu Spartan, ki je potekal tudi v Sloveniji, tokrat končno v polnem obsegu. Prijavila sta se že pred tremi leti, vendar tekmovanja zaradi epidemije ni bilo, lani pa so izvedli le sprint. Skupaj sta startala in tudi na cilj sta pritekla skupaj, najhitreje v svoji skupini – ločila ju je le sekunda.

"Najprej te čaka 500 stopnic na planiško velikanko, potem sledi še kar nekaj klanca, da prideš do prve ovire, tam se moraš preprijemati. Sledi spust proti Ratečam, vmes denimo še nosiš hlode, potem je na vrsti tek po ravnini proti Podkorenu. Treba je tudi spet v hrib, se dvigovati na drogu, prenašati verige in se prebiti čez skale v izsušenem rečnem koritu," na grobo orišeta, kaj čaka tekmovalce na najtežji preizkušnji, imenovani Beast (Zver), preden se vrnejo na izhodišče.

Za Aljaža je bil to prvi oviratlon, Blaž pa je enkrat že bil, in sicer v Dolomitih. "Tam je bilo veliko težje. Čeprav je proga enako dolga, smo tukaj premagali tisoč metrov višinske razlike, tam pa kar tri tisoč. Tam sem potreboval skoraj šest ur, tokrat pa torej slabe štiri, " pravi.

Za vse našteto sta potrebovala tri ure in 52 minut, z mano pa se nekaj minut po prihodu v cilj pogovarjata, kot bi se pravkar vrnila s sprehoda po Rožniku. V teh minutah sta spila le steklenico vode in pojedla pomarančo: "To je edina stvar, ki zdajle 'paše'. Sva pa eno uro pred startom pojedla sirov burek. Veva, ne ravno športno, " se smejita. " Zdaj greva pa na pivo, " dodata.

Premagovanje tekmovalnega poligona pa je oteževalo še majsko sonce, ki je v soboto popoldne dodobra ogrelo ozračje. Tekmovalci – kar 1900 je bilo prijavljenih, in to iz skoraj 50 držav – so se pritoževali in na sebi obdržali samo nujno potrebna oblačil(c)a, kar je razveselilo marsikatero oko. Dolina pod Poncami tretji vikend v maju namreč ni bila rezervirana samo za "špartance", napolnili so jo tudi kolesarji in pohodniki, ki pa so zvedavo opazovali tudi športno dogajanje v izteku skakalnic.

Pa bi jih zamikalo, da bi se kdaj na takem poligonu preizkusile tudi same? Poleg dejanskih profesionalcev, kot je denimo slovenska šampionka Rea Kolbl , so se lahko prijavili tudi popolni amaterji v različnih starostnih skupinah - od otroškega Spartana do udeležencev 60+ let. "Nikakor ne, me smo uživačice, " dobra volja še naprej ne zapušča mojih sogovornic.

Mojca je skupaj s sodelavkami prišla na team building v Gozd Martuljek, v soboto dopoldne so se odpravile na izlet v Tamar, na poti nazaj pa posedle na bližnji hribček: "Da si odpočijemo noge in oči. Prišle smo pogledat vse te mišice," se prešerno smejijo. "Bomo doma postavile nove standarde, sem že poslala videoposnetek možu," se hihita ena izmed njih.

S fotografom se ustaviva pri še enem vozilu. Na parkirišču med avtodomi stoji avtomobil s slovaško zastavo na vetrobranskem steklu, ob prikolici poleg njega pa sedita Robert in Dominika . Prišla zaradi nje, saj je navdušena tekmovalka. Spartanu namenita tudi po 15 vikendov letno. V državah Srednje in Vzhodne Evrope je to namreč zelo priljubljeno tekmovanje, pojasnjujeta. Zato sta redna obiskovalca tekem na Slovaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem in v Romuniji, enkrat ali dvakrat na leto pa gresta tudi proti Zahodu, tokrat torej v Slovenijo. Zdaj čakata podelitev medalj, saj je Dominika osvojila 2. mesto v svoji starostni skupini v kategoriji "junior elite", kot ji sama pravita. S poligonom je opravila v treh urah in 35 minutah.

Nazadnje se izkaže, da je junak z začetka zgodbe Dominikin rojak. Slovaka Maroša Kudlika srečamo pred makadamskim parkiriščem. Premagal je 21-kilometrski poligon s 30 ovirami. Prosimo ga za nekaj besed, a prijazno zavrne, češ da zdajle res ne more. Razumljivo, menim, glede na to, da je vidno izčrpan, obraz s potnim čelom pa je enake barve kot njegova bledosiva majica. Ampak, ne, ni bila njegova utrujenost tista, ki je preprečila pogovor. Maroš ni mogel, ker se je takoj odpravljal na že nov štart, saj ga je čakal še petkilometrski sprint z 20 ovirami!

Po podelitvi pa bosta pospravila svoje stvari, pripela prikolico in se napotila proti domu. "Povsem nova je, to je njen prvi izlet, " se smeje pohvalita. Kupila sta jo prav zaradi romanj na špartanske konce tedna, saj imata dovolj zaprtih hotelskih sob. Iz nočitvijo pod slovenskimi zvezdami sta bila nadvse zadovoljna.

Najprej je pet ur in pol premagoval 21-kilometrski poligon, nato še dve uri in pol petkilometrski sprint. V nedeljo je računa še na nove štiri ure na 10-kilometrski razdalji. Bil je del večje skupine slovaških profesionalnih špartancev.

Naslednji dan pa je bila na sporedu še 10-kilometrska preizkušnja s 25 ovirami, vse tri razdalje skupaj pa nato sestavijo znamenito trifecto, končni cilj vsakega pravega Špartanca. In seveda Slovakov obraz zagledamo tudi v nedeljo. Tokrat je bolj spočit, saj smo ga ujeli še pred štartom, čeprav smo ga zvečer opazili še med sprehodom po Kranjski Gori in na koncertu, kjer je udeležence zabavala skupina Cover Lover. "Brez skrbi, saj nisem dolgo ostal. Ko sem prišel v hotelsko sobo sem padel v posteljo in zaspal kot ubit," se smeje spominja prejšnje noči po napornem dnevu.

Njegova osebna zgodba s Šparto pa se je začela leta 2016, ko mu je prijatelj pokazal posnetek ene izmed tekem v ZDA. " Vidiš, tole čez nekaj mesecev prihaja tudi k nam in ti boš to oddtekel. Mislil sem, da se šali, ampak potem se je zgodilo točno tako, " pripoveduje.

Šlo je za lahek šprint brez vzponov, z nasmehom pa se spominja, kako umazan je bil, saj je bilo vse blatno. "Takrat sem pomislil, dobro, s tem sem torej opravil in to je to. Nekaj dni pozneje pa me je poklical direktor tekmovanja in povabil na naslednjo tekmo, ostalo je zgodovina," se smeji 30-letnik, ki zdaj zdaj vsako leto premaga tudi po 15 Spartanov. "Zame je vsako edinstveno, včasih gre lažje, drugič težje," skomigne z rameni. Sicer dva- ali trikrat na teden obišče fitnes, vadi tudi doma. Poskuša redno tudi veliko hoditi: "Če ne hodim kakšen teden, me potem boli naslednjič, ko se odpravim na petkilometrsko razdaljo, saj se pazduhe odvadijo," pokaže, do kam mu segajo bergle, na katere se opira.

Že v rani mladosti je dobil diagnozo: rak. Šlo je za sarkom, rak mehkega tkiva. in zdravniki so mu dejali, da mu morajo amputirati nogo. Bil je dolg proces. Skoraj tri leta je preživel po bolnišnicah. "Težko je bilo," prizna. Star je bil 14 let, čakalo ga je še šolanje, fakulteta. "Nisem bil sicer zelo debel, bil pa sem okrogel in len, saj sem pač večino časa preživel doma in za računalnikom. Želel sem si več, najti nek šport, da bi se lahko z veseljem premikal. In potem mi je prijatelj torej pokazal tisti posnetek in povedal, da imajo tudi telovadnico, kjer lahko vadim, če želim," mu zažarijo oči.

In danes je torej postal človek, ki se mu sotekmovalci klanjajo na progi. "Skoraj vsak drugi mi nameni kakšno prijazno ali spodbudno besedo, to je zelo lepo," prizna, kako ga ganijo geste Aljaža in ostalih. Njim pa Maroš s svojo pojavo premagovanje ovir tudi dobesedno uteleša.