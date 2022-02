'Za razgled na plažo z žičnico na Stražo ...'

Nedolgo po prvi vlečnici sredi karavanških gozdov je bila leta 1948 v Kranjski Gori postavljena podobna vlečnica Preseka, ki je zapečatila usodo kraja in ga do danes spremenila v najbolj mondeno slovensko smučarsko središče, poleti celo bolj obiskano kot pozimi.

Prvo žičnico pri nas je leta 1939 postavil sloviti inženir Stanko Bloudek pod Ciprnikom v Planici – po šest smučarjev je v vozičku, priklopljenem na vrv, z vitlo vlekla proti vrhu. Malo pa je znano, da so prvo vlečnico v Sloveniji leta 1947 postavili v Črnem vrhu nad Jesenicami, v bližini smučišča Španov vrh, ki se danes lahko pohvali z najstarejšo enosedežnico. A dotlej je preteklo še nekaj let.

Prva povojna leta so tudi Mariboru prinesla prvo pridobitev – leta 1951 enosedežnico Habakuk, čeprav je bil dostop iz doline do vrha s pohorsko vzpenjačo vzpostavljen šele šest let pozneje. Ta je pomenila pravi tehnološki dosežek, po vzoru katerega so nekaj let pozneje postavili še tedaj najdaljšo evropsko žičnico na zagrebško Medvednico. Konstruktor obeh je bila mariborska Metalna, značilne kabine pa je za pohorsko vzpenjačo proizvedel Impol.

Kako je "pomotoma" nastalo smučišče na Krvavcu

Nekaj let pozneje pa je, bolj kot ne po naključju, postavitev žičnice zapečatila usodo Ljubljani najbližjega večjega smučišča. Na Kočevsko namenjena žičnica za prevoz lesa se je po spletu okoliščin znašla na Krvavcu – brez jasne vizije, kaj naj bi obiskovalci na Krvavcu lahko počeli. Hitro je postala prava atrakcija in po njenem vzoru je bila čez nekaj let postavljena tudi žičnica na Snežko, najvišji vrh Češke. Njena posebnost so bile v stran obrnjeni sedeži, nekaj manj pa je bilo tudi zaprtih kabin. Nad sedežema je potnike pred soncem varovala plastična strešica, pred padcem s sedeža pa ju je varovala le verižica, poveznjena med stranskima držaloma. Žičnica je proti vrhu brzela s hitrostjo 2,5 m/s, kar je 9 km/h, raztrgan in prepaden svet pod seboj pa je do vrha premagala v 17 minutah.

Tudi ta "ljubljanska" velika žičnica je bila svojevrsten tehnični dosežek, saj je bila prva enovrvna krožna sedežnica v tem delu Evrope. Brez večjih nezgod je delovala do leta 1973, ko je postala ozko grlo za vse smuke in snežnih radosti željne obiskovalce, ki so morali na svoj sedež včasih čakati tudi več ur. Na pobočju do doma na Gospincu so zaradi gradnje radiotelevizijskega oddajnika postavili tovorno žičnico, ki so jo pozneje spremenili v improvizirano smučarsko, kmalu zatem pa podobno postavili tudi proti Tihi dolini.