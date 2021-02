Zaradi prekomernega gledanja v ekran pri otrocih narašča kratkovidnost

Če je uporaba telefonov in računalnikov v zadnjih letih močno narasla zaradi priljubljenosti številnih družbenih omrežij, pa se je v času epidemije covida-19 praktično vse preselilo na splet. S pametnimi telefoni in videoklici so se spoznali starostniki in tisti, ki so se tehnologiji do zdaj uspešno izogibali. Šolanje na daljavo je h gledanju v ekran za več mesecev prisililo celo naše najmlajše, šolarji in dijaki pa so dali vladi jasno vedeti, da imajo tega dovolj.

Na Kitajskem so šest let zapored vsako leto pregledali več kot 120.000 osnovnošolskih otrok v starosti od 6 do 13 let. Z metodo "fotoskrininga" so izmerili stanje refrakcije (dioptrije) in ugotovili, da se je lani pojavnost kratkovidnost bistveno povečala. V primerjavi s prejšnjimi leti je bil učinek najizrazitejši pri 6- do 8-letnih otrocih, ki so se večino leta šolali na daljavo. Pri njih je bila kratkovidnost ugotovljena za 1,4- do 3-krat pogosteje kot v prejšnjih petih letih, najslabše številke so ravno pri šestletnikih.

V reviji JAMA Ophthalmology so pred kratkim objavili obsežno raziskavo o šolanju na daljavo, ki ugotavlja, da je v lanskem letu zaradi prekomernega gledanja v ekran kratkovidnost med otroci naraščala mnogo hitreje kot pa prejšnjih pet let. Kakšne so ključne ugotovitve?

Slovenski prostor je verjetno zelo podoben evropskemu in severnoameriškemu. Obširna študija Susan Vitale , ki je primerjala pojavnost kratkovidnosti v razmaku 30 let, je pokazala, da se je ta tudi v zahodnem svetu v omenjenem obdobju povečala s 25 na 42 %. To je pravzaprav tudi kar dramatično.

Povečanje kratkovidnosti med 6 do 8 let starimi otroki za 1,4- do 3-krat je zelo slaba novica, saj to na dolgi rok pomeni več očesnih bolezni, ki so s tem povezane. Sem spadajo glavkom, siva mrena, odstopi mrežnic, degeneracija rumene pege itd. Vse to se bo pokazalo šele čez 30 do 40 let, opozarja optometrist dr. Matjaž Mihelčič.

Je pa iz omenjene raziskave razvidno, da so tem težavam bolj izpostavljeni mlajši otroci. Zakaj?

Pri dolgotrajnem delu od blizu je tako, da oko pravzaprav želi storiti nekaj dobrega in si dovoli trajno prilagoditev na kratke razdalje. Šolska kratkovidnost je tako klasična kategorija pri napakah vida. In pri mlajših otrocih je zmožnost prilagajanja pač večja. Ko tako oko ujame fokus in se zrklo podaljša, je slika od blizu sicer ostra z manj napora, a od daleč je meglena. Žal je proces enosmeren.

Vrnitve v prvotno stanje torej ni. Kako pa se sploh razvija kratkovidnost in kaj vse jo povzroča?

Faktorjev pri razvoju kratkovidnosti je več. Pri zelo visokih dioptrijah je glavni dejavnik dednost. Pri ostalih pa je poleg dednosti pomemben čas, preživet na dnevni svetlobi oz. zunaj, kar predstavlja zaščitni dejavnik. Poleg tega ima na povečanje kratkovidnosti lahko vpliv dolgotrajno delo od blizu. Branje z zaslonov se v tem kontekstu omenja predvsem zato, ker otroci ob gledanju v telefone in tablice zdržijo dlje, kot če bi brali knjigo, četudi dokazano razumejo manj. V novejših hipotezah pa so omenjeni tudi migotanje slike, spekter svetlobe in samo dejstvo, da gledamo v izvor svetlobe, kar nekoliko moti naš "avtofokus" in vidnemu sistemu predstavlja dodatni stres. Posebej neugodni so gladki ekrani – takšni so praktično vsi telefoni in tablice, le e-bralniki so nekoliko boljši.

Učenje je sicer znan dejavnik – bolj študirane osebe so v povprečju bolj kratkovidne, najmanj kratkovidnih oseb pa so našli v plemenih, v katerih je zelo razširjena nepismenost – recimo med Eskimi. Učenje vključuje kognitivni stres, ki ima hipotetično tudi vlogo pri nastanku napak vida.

Kako velika težava je sicer kratkovidnost med populacijo? Po nekaterih napovedih naj bi bilo do leta 2050 kratkovidnih že kar pet milijard ljudi, pol svetovne populacije. V kakšne nadaljnje zdravstvene težave to lahko pripelje?

Napovedi organizacije Brian Holden Vision Institute so kar zaskrbljujoče – eno generacijo za nami naj bi bila kratkovidna že polovica ljudi na svetu. Pred zapiranjem šol zaradi koronavirusa je stroka občasno označevala to napoved za nekoliko pretirano, zdaj pa se ocene spet slabšajo. Prej ko otrok postane kratkoviden, bolj bo lahko pri njem napredovala minus dioptrija. Posledično bo na dolgi rok več težav z zdravjem oči. Ne samo da so osebe s hujšo kratkovidnostjo funkcionalno omejene in imajo stroške s pripomočki za vid (očali ali kontaktimi lečami), temveč se pri očeh tistih z višjo in visoko stopnjo kratkovidnosti bistveno pogosteje pojavljajo nekatere očesne bolezni: siva mrena, glavkom, spremembe v rumeni pegi, periferne degeneracije in odstopi mrežnice. Nekatere od njih se končajo tudi s slepoto. In ne morem si kaj, da ne bi omenil: včasih v praksi slišimo komentarje pacientov, ki mislijo, da bodo z operacijo odprave dioptrije izboljšali stanje oči in jih te bolezni ne bodo doletele. Ta pogled je povsem zgrešen, stanje očesa ni po takšni operaciji v nobenem smislu izboljšano in poseg velja le kot nadomestilo za druge pripomočke za vid.