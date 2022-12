Zdravilišče, ki z butičnim hotelom in apartmaji privablja tudi mlajše goste

Drugi vrelec se nahaja v spominskem parku z več kot 200 let starimi drevesi, v njem pa si lahko gostje in obiskovalci termalno vodo natočijo v posebne kozarce s čipi. Za en kozarec morajo odšteti 7 evrov, nato pa ga lahko napolnijo iz štirih različnih pip. Čip velja eno leto in omogoča štiri polnjenja.

Zdraviliški dom, ki je trenutno sicer zaprt, velja za osrednji in najstarejši objekt v zdravilišču. Že stoletja predstavlja srce zdravilišča, saj se v njem nahaja termalni vrelec z zdravilno vodo. Z minerali bogata termalna voda prihaja iz globine 1200 metrov in ima pri izviru 35 oz. 36 stopinj Celzija. Iz zbiralnega vrelca je speljana neposredno v 12 marmornatih kopeli, ki so se v svoji prvotni obliki iz leta 1874 ohranile vse do danes. Kopanje v termalnih kopelih deluje na telo osvežujoče, toplota pa telo sprosti in učinkuje zdravilno. Termalna voda ugodno vpliva na različne kožne bolezni, zdravi in neguje kožo ter pomaga pri številnih revmatičnih boleznih, pooperativnih procesih in zdravljenju poškodb sklepov in kosti. Primerna je tudi za vsakodnevno pitje in deluje odvajalno.

Slovenska turistična organizacija (STO) je novinarje, ki smo se udeležili dvodnevne študijske ture, popeljala v Terme Dobrna, najstarejše delujoče slovenske termalno zdravilišče z več kot 610-letno tradicijo. Dobrnske terme in termalni vrelec sta bila prvič pisno omenjena leta 1403. Termalno vodo so začeli načrtno izkoriščati v začetku 17. stoletja, ko so postavili prvo poslopje, zametek kasnejšega Zdraviliškega doma.

V okviru term deluje tudi diagnostično-rehabilitacijski center – center zdravja Dobrna Medical, v katerem delujejo strokovnjaki na področjih ginekologije, urologije, ortopedije in nevrologije. Novinarji smo spoznali primarija Branka Šibanca, ki se ukvarja z zdravljenjem lymske borelioze. Na kratko nam je pojasnil, kako delujejo in kako so med težavnim obdobjem koronavirusa sprejeli nekaj bolnikov iz okoliških bolnišnic, da so se te lahko posvetile izključno covidnim pacientom. Bili so tudi eno prvih zdravilišč, ki je imelo vso potrebno zaščitno opremo – maske in razkužila. Dr. Šibanc sicer obravnava bolnike, ki so potrebni dodatne nege, rehabilitacije, paliative; uvaja nove metode rehabilitacije bolnikov, ki so preboleli bolezni, ki jih na človeka prenaša klop, posebej se ukvarja tudi z motnjami spanja, ki vodijo ali spremljajo v številna kronična vnetna obolenja in avtoimune bolezni.

Glavnina gostov v termah Dobrna je nastanjena v hotelu Vita. "Okoli 30 odstotkov imamo tujih gostov, prevladuje germanski trg," nam je ob obisku zaupala vodja prodaje Žužana Šeruga. Po njenih besedah si v termah Dobrna zadnja leta želijo umakniti od "nalepke", da sprejemajo zgolj starejše goste z zdravstvenimi težavami, in privabiti tudi drugačne goste.

V ta namen so leta 2020 obnovili in odprli butični hotel s 13 luksuznimi sobami, lani pa še butične dvonadstropne apartmaje oz. spa suite Dobrna, ki imajo turško savno in zunanjo teraso z leseno kadjo, v katero neposredno iz vrelca priteka termalna voda. Trenutna cena najema je 300 evrov na dan za dve osebi.

"V hotelu Vita, ki ima bazen v tretjem nadstropju, so nastanjeni večinoma starejši gosti z gibalnimi težavami in ostajajo daljši rok. Imamo ogromno stalnih gostov, nekateri k nam prihajajo že 30 ali 40 let, zaljubljeni so v termalno vodo in naravo. V novih butičnih hotelih pa so večinoma mlajši gosti, ki ostajajo krajši rok," je pojasnil animator David.

Takšen bo po prenovi tudi hotel Park, ki bo lahko sprejel 100 gostov. Ker se njihovo število v pokoronskem obdobju spet povečuje, nameravajo tam zgraditi še en bazen. Kriza ob epidemiji covida-19 jih je sicer prizadela enako kot druge, je še pojasnil David. "Imeli smo delavce na čakanju, nekaj nas je tudi zbolelo ... Po koroni se je začelo obdobje norišnice. Malo nas je skrbelo, kako bo z gosti, ko bo konec turističnih bonov, a smo k sreči nadaljevali v enakem tempu. Pobrali smo se in bilo je brez bolečin. Nismo sicer še v predkoronskem stanju, ampak se mu približujemo."

Terme Dobrna so priljubljene tudi na področju sonaravnega turizma, kjer parom in družinam z majhnimi otroki zagotavljajo mir, sprostitev in zdrav način življenja v neokrnjeni naravi ob raznovrstni namestitveni in gostinski ponudbi. V paviljonu v parku potekajo poroke, v bližini najdete še vremensko postajo, pa tudi veliko izbiro pohodnih in kolesarskih poti.