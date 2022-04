Po treh letih zahtevnega dela zaigrala umetnina študenta lesarstva

Matic Jančar: Moj cilj je bil izdelati uporabno glasbilo in tako združiti dve reči, ki me veselita – glasbo in les.

Njegova strast do lesa se je krepila postopoma. Sprva se je zabaval z izdelavo frač in lesenih replik pušk, ki so mu bile takrat v veliko veselje. Kmalu pa je spoznal, da se želi usmeriti v delo z lesom tudi resneje. Zato se je vpisal v Srednjo lesarsko šolo Ljubljana, kjer je širil svoje znanje in spoznaval dodatne izrazne možnosti tega materiala. "Vedno me je veselilo snovanje raznih mehaničnih funkcij izdelkov, kar mi je predstavljalo poseben miselni izziv. Tako sem na primer v okviru šolskega natečaja izdelal delujoč majhen lesen kombinacijski sef – 'kripteks'. Idejo sem dobil iz romana Dana Browna, Da Vincijeva šifra, saj sem tudi zagret bralec dobrih zgodb. V zadnjem letniku sem imel že dobro izoblikovano predstavo o tem, kaj vse se da narediti iz lesa, tako da sem se z veseljem lotil kompleksnega projekta, kot so orgle."

'Čeprav bi lahko brez težav obiskoval vsako gimnazijo, se je odločil za strokovno šolo'

Matic Jančar je vse letnike srednje šole zaključil z odliko in leta 2019 postal diamantni maturant, ga je pohvalila njegova nekdanja ravnateljica Srednje lesarske šole Ljubljana Majda Kanop: "Na Matica smo seveda ponosni. V šoli je bil motiviran in zagnan na vseh področjih. Sodeloval je na vseh možnih strokovnih natečajih in tekmoval tudi na področju splošne izobrazbe – na tekmovanjih iz angleščine, matematike. Čeprav bi lahko brez težav obiskoval vsako gimnazijo, se je odločil za strokovno šolo in s tem dokazal, da lahko dijaki pridobijo na strokovnih šolah zelo dobro izobrazbo za svoj poklic."

Kot nam je povedala ravnateljica, je Matic izstopal tudi zato, ker si je ves čas šolanja postavljal nove izzive, ki so se nekaterim zdeli zahtevni in nenavadni. Učitelji so ga pri tem podpirali in mu pomagali. "Čutimo odgovornost, da v naše delo vkomponiramo sodobne dosežke in znanje delimo z našimi dijaki in vsemi, ki jih lesarstvo zanima. Takšen izziv je bila tudi izdelava lesenih orgel, ki si ga je Matic izbral za zaključno nalogo," je pojasnila.

Zaključna naloga je obveza, ki jo mora izpolniti vsak dijak ob zaključku šolanja. To pomeni, da gre skozi celoten proces – od ideje in oblikovanja, do konstruiranja, priprave vse potrebne tehnične dokumentacije in na koncu izdelave izdelka, je pojasnil Jančar. A zakaj se je odločil ravno za orgle, ko pa je že vnaprej vedel, da bodo konkreten zalogaj, nas je zanimalo. "Želel sem, da mi zaključna naloga predstavlja tako miselni kot izdelovalski izziv; tako sem se prek nje lahko čim več novega naučil. Po drugi strani pa je bil moj cilj izdelati uporabno glasbilo in tako združiti dve reči, ki me veselita – glasbo in les."