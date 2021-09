Martina Pinterič pri 24 letih ni imela časa za razmišljanje o slabem počutju. Živela je polno življenje, kombinirala študij in delo ob študiju, potovala in uživala. Utrujenosti, ki jo je čutila, zato sploh ni povezovala z boleznijo. Šele ko je zatipala zatrdlino med ključnicama, je pomislila, da bi lahko bila utrujenost morda povezana s čim drugim. Po obisku zdravnice, ki je zatipala še povečano bezgavko, pa je bilo jasno, da se v njenem telesu nekaj dogaja in da je čas, da jo pregledajo specialisti. Po vseh preiskavah in posegih je vendarle dobila diagnozo: Hodgkinov limfom, rak limfatičnega sistema. "Pri 24 letih ne pričakuješ, da se boš soočil s krvno boleznijo, ki ti lahko spremeni življenje. Ko sem izvedela, da imam raka, sem imela pred očmi zgolj to, da želim ozdraveti. O tej bolezni sem želela izvedeti čim več. In ko sem izvedela, da se jo da premagati, sem bila še toliko bolj optimistična in polna upanja. Toda seveda je bil to velik šok zame, še huje pa mi je bilo za bolezen povedati drugim," razlaga Martina.

Ena ključnih stvari ob diagnozi je zagotovo podpora bližnjih, pa tudi optimizem bolnika. "Volja do življenja in borbe ter podpora bližnje okolice sta izrednega pomena," pravi Martina. "Če si res želiš živeti, boš poskusil narediti vse, da ti uspe. Konec koncev boš tako vedel, da si dal vse od sebe."

Pogovarjanje o raku v družbi še vedno tabu

Martina je prestala leto in pol zelo zahtevnega in napornega zdravljenja. Poleg operacije je imela osem kemoterapij in 17 obsevanj. Na vprašanje, kaj je bilo najhujše, odgovarja: "Kombinacija vsega, a zagotovo je bila najhujša kemoterapija." O njej je v knjigi, ki jo je napisala po bolezni, med drugim zapisala: "Ko me priključijo, se začne: s hitrostjo vetra se po žilah spusti strup, za katerega molim, da ne uniči samo mene, ampak predvsem njega! Najprej ga začutim v ustih – plinast okus, ki sili k bruhanju. Potem se pretaka po žilah, ki kričijo, naj neha."

Čakanje na hodnikih onkološkega inštituta, pa naj je bilo to čakanje na kemoterapijo ali obsevanje, Martina v knjigi opiše s presunljivimi besedami. "Pridružim se čakajočim na ozdravljenje. Pridružim se sotrpinom, ki so vsi tu z istim namenom – da ga zastrupimo. Čakamo nekaj ur, da vstopimo v dnevno bolnišnico, kjer začutiš enakost, kot še nikjer do zdaj. Enakost, ki bi morala vladati na ulici!" Na vprašanje, ali so se na hodnikih onkologije med sabo kako povezali, odgovarja: "Nismo vedeli, kaj ima kdo, ali imamo vsi isto diagnozo. Družila nas je krvna bolezen. Ni tako pomembno, katerega raka imaš, glavna stvar je, da vsi vemo, zakaj smo tam, da smo vsi v približno enakih zgodbah. Povezovanje oziroma pogovori med nami so bili čisto drugačni kot zunaj. Tako kot je zunaj pogovor o tem tabu, je notri pogovor o tem nekaj čisto običajnega. Ne govorim o tem, da se stvari zbanalizirajo. Ravno nasprotno. To je takrat naše življenje in prav je, da je tako odprto," razlaga Martina. "Ko prideš ven, je za nekoga, ki je v tem procesu – tako za bolnika kot za svojca – to, da skupaj z drugimi doživlja stigmo oziroma o tem ne more govoriti ali mora to pred drugimi skrivati, še hujše. To bi lahko družba drugače naredila. Zavedam pa se, da to ne gre z danes na jutri," odnos družbe do bolnikov z rakom pojasnjuje Martina. To je tudi eden od razlogov, da je napisala knjigo. Upa namreč, da bodo tisti, ki k sreči nimajo izkušnje s tako hudimi boleznimi, vendarle dobili uvid v ta svet.