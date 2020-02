Slovenskega mladiča štorklje iz Cerkelj odkrili v Španiji, mama ostala v Sloveniji

S pomočjo obročkanja ptic strokovnjaki preučujejo selitve ptic in pridobijo podatke o njihovi življenjski dobi, smrtnosti, populacijski dinamiki in drugih pojavih. Tako so ugotovili, da se poškodovana mama štorklja, ki je gnezdila na strehi župnišča v Cerkljah na Gorenjskem, jeseni ni preselila daleč – ostala je v Sloveniji. Enega od njenih štirih mladičev, ki so jih zaradi mamine poškodbe premestili na Muto, nato pa jih vrnili v naravo, pa so izsledili v Španiji.

FOTO: Elena del Val del Olmo

Dušana Dimnika, prostovoljca Slovenskega centra za obročkanje ptic Prirodoslovnega muzeja Slovenije, s katerim smo se pogovarjali, je o odkritju mladiča štorklje iz Cerkelj na Gorenjskem v Španiji obvestil vodja muzeja Darko Fekonja. 67-letna Španka Elena Del Val Del Olmo je muzeju namreč sporočila, da je opazila štorkljo, ki je bila obročkana v Sloveniji. Številka W0077 na obročku je razkrila, da se po Španiji potepa mlada štorklja, ki ji je Dimnik, skupaj z ostalimi tremi mladiči, lani poleti nadel obroček, preden so jih s poškodovano mamo premestili iz Cerkelj v Zatočišče za prosto živeče živalske vrste na Muto.

Pot mladiča iz Cerkelj na Gorenjskem v Španijo. FOTO: Dare Šere

Ker ima Dušan Dimnik vse ptice, ki jih obročka, 'za svoje', ga je seveda silno zanimalo, kako je mlada popotnica, kje se potika, kaj počne. Pisal je Španki, ki se sicer ukvarja z opazovanjem ptic. Povedala mu je, da je na smetišču na robu Madrida v Pintu med več kot 800 štorkljami našla slovensko. "Elena Del Val na smetišče hodi redno. Tisti dan, ko je odkrila našo, jih je fotografirala 92 z obročki. Samo ena je bila iz Slovenije, ostale iz vse Evrope," se je zasmejal Dimnik.

Evropske bele štorklje se v južne kraje selijo po dveh glavnih poteh: čez Bospor (vzhodnoevropska populacija, na jesenski selitvi povprečno preštejejo okoli 70.000 osebkov) in Gibraltar (zahodnoevropska populacija, na jesenski selitvi povprečno preštejejo več kot 55.000 osebkov). —DOPPS

Kako to, da si je mladič izbral ravno Španijo, nas je zanimalo? Dimnik je pojasnil, da je končni cilj štorkelj običajno Afrika."Na svoji poti se ustavljajo, da se nahranijo. Zato so tudi bile na smetišču," je ocenil Dimnik. Nekatere štorklje letijo na prezimovanje vse do Južnoafriške republike, druge svojega končnega cilja nikdar ne dosežejo. Na poti se lahko poškodujejo ali se jim zgodi kaj drugega. Tako so na primer na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOOPS) s pomočjo sledilne naprave našli štrka Srečka v Tuniziji, ki je poginil v oljčnem nasadu septembra lani, potem ko se je zapletel v plastično vrečko.

Mladič poškodovane mame iz Cerkelj na Gorenjskem se je na poti na prezimovanje ustavil na smetišču v Madridu. FOTO: Elena del Val del Olmo

Sicer mladiči v toplih krajih ostanejo od tri do pet let. Ko spolno dozorijo, se vrnejo na približno isto območje v Evropi, s katerega so se odselili, je povedal Dimnik. To pomeni, da štirih mladičkov z gorenjskega dimnika letos še ne bo na spregled. Odrasle popotnice pa v Sloveniji pričakujemo aprila, je še ocenil Dimnik.

Na španskem smetišču so hrano iskale štorklje iz vse Evrope. FOTO: Elena del Val del Olmo

Mame štorklje iz Cerkelj na Gorenjskem ne čaka dolga pot nazaj domov Na prezimovanje se je odpravila zgolj na drugi konec naše države. Blizu vasi Buče v občini Kozje so jo opazili domačini. Poklicali so biologa Kozjanskega parka Dušana Klenovška, ki je s pomočjo daljnogleda razbral, da je obročkana štorklja iz Cerkelj.

Mama štorklja v Bučah. FOTO: Dušan Klenovšek

Brat in sestra Polona in Gorazd Gorišek pa sta jo nepričakovano videla, medtem ko sta blizu Rimskih Toplic popisovala vodne ptice. "Posedala je in nekajkrat zaokrožila nad izlivom Gračnice v Savinjo, naslednji dan pa je bila v kraju Brodnice, ob Gračnici," je Goriškova sporočila Prirodoslovnemu muzeju. Dimnik meni, da ni odletela v toplejše kraje, ker se zaradi poškodbe krila najbrž ni čutila sposobna lotiti takega podviga."Problem ni v tolikšni meri mraz, ampak če bo našla zadosti hrane. In če jo bo, bo prišla v Cerklje nazaj. Kajti par, ki si v določenem kraju naredi gnezdo, se vrača vedno v isto gnezdo," je pojasnil.

Mamo štorkljo so opazili tudi blizu Rimskih Toplic. V Cerkljah pričakujejo, da se bo v gnezdo na župnišču vrnila aprila. FOTO: Gorazd Gorišek

Kje je oče? Ker ni niti obročkan niti ne nosi sledilne naprave na hrbtu, ni možnosti, da bi točno izvedeli, kje se potika. A Dimnik predvideva, da je, kot vse ostale ptice, odletel na prezimovanje v Afriko. "Zdaj bo zanimivo videti, ali se bo aprila vrnil v Cerklje," je dejal in dodal, da če se mu ni kaj zgodilo, bo zagotovo prišel, saj so si pari zvesti do smrti. Poškodovano mamo je lani opazil lokalni župnik v Cerkljah Videl je, da z dvorišča ne more zleteti na streho župnišča, kjer so jo v gnezdu na dimniku čakali štirje mladiči, o čemer smo pisali julija lani poleti. Zato je obvestil Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Direktor DOPPS Damijan Denac jo je odpeljal na Kliniko za male živali v Ljubljano, kjer so ugotovili, da ima polomljeni dve kosti na perutih (krokarnico in ključnico). Ker ni mogla hraniti svojih mladičev, je bilo njihovo življenje ogroženo.

Štiri mladiče so lani poleti skupaj s poškodovano mamo preselili na Muto, saj drugače ne bi preživeli, ker jih mati ni mogla hraniti. FOTO: Damjan Žibert

Bela štorklja ob vrnitvi iz Afrike vsako leto skupaj s partnerjem dograjuje gnezdo, kar lahko povzroči, da teža starega gnezda naraste tudi čez 500 kilogramov. Njen gnezditveni uspeh je odvisen od količine razpoložljive hrane. Ob pomanjkanju hrane lahko vrže oslabele mladiče iz gnezda in tako fizično močnejšim omogoči preživetje. —DOPPS