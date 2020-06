Topovi so sekali, padale so krogle: privid davnih časov, ko je pred Mariborom 'klonil' celo Sulejman Veličastni

In ob kupu smeti, ki so lani čakale na odvoz, se je znašla tudi okrogla kamnita 'skulptura'. "Skupina treh potapljačev – Andrej Tumpej , Tomaž Markelj in Roman Šafhalter – jo je našla od pet do deset metrov od levega brega Drave, na mestu, kjer je nekoč stal lesen most, na globini štirih, petih metrov," razlaga Eraković. Najditelji ji sprva niso namenjali pretirane pozornosti. "Postavili smo jo ob kontejner ob Vodnem stolpu, kamor zmečemo odpadke." A te, pred odvozom, na srečo zmeraj še dodatno pregledajo. "Tako smo opazovali to kroglo in se strinjali, da je vse preveč nenavadna, da bi bila naravnega izvora," pravi vodja vsakoletne mednarodne ekološke akcije čiščenja Drave.

Pisal se je 23. marec 2019: v kalno in letnemu času primerno 'ogreto' reko se v sklopu čistilne akcije podajo štajerski potapljači. Vsako leto na tovrstni ekološki akciji iz vode sicer potegnejo manj odpadkov, kar pripisujejo dejstvu, da s(m)o se vendarle naučili spoštovati reko in življenje v njej, pa nenazadnje tudi skoraj že 30-letni tradiciji čiščenja. "Vseeno nam dela ne zmanjka. Je pa nesnaga, ki jo najdemo zadnja leta, pogosto posledica tudi kaznivih dejanj," pripoveduje Vojo Eraković , vodja prireditve in član Potapljaškega društva Maribor (PDM). Pogosta 'najdba' so tako registrske tablice, odkrijejo tudi orožje - tega predajo policiji.

Društvo je tako stopilo v stik s Pokrajinskim muzejem Maribor. Da so ravnali prav, ko so se ob najdbi obrnili na ustrezne ustanove, saj to šteje za arheološko najdbo in je tudi obravnavano kot kulturna dediščina, je po poročanju Večera ob tem poudarila direktorica muzeja Mirjana Koren .

Nives Cvikl , kustosinja v muzeju, ki skrbi tudi za zbirko orožja, natančneje opiše oziroma zgodovinsko umesti mesto najdbe: "Kamnit predmet okrogle oblike so potapljači našli v rečni strugi v bližini mesta, kjer so še danes vidni nosilci nekdanjega lesenega mostu." Maribor je imel prehod čez reko v obliki mostu vzpostavljen že od 12. stoletja. "Najpozneje ob koncu 12. stoletja pa je mesto že imelo torej tudi ta leseni most – obstaja namreč arhivski dokument iz leta 1220, ki govori, da so na mostu pobirali mostnino, kar je bilo takrat običajno," pravi Cviklova.

In če se vrnemo h krogli: "Potapljačem se je takoj zdelo, da bi to znalo biti nekaj zanimivega, zato so jo prinesli na ogled k nam. Pri strokovnih vprašanjih, kot je bilo tudi to, si muzeji vedno medsebojno pomagamo. In pri tej zadnji najdbi smo se po pomoč obrnili na dr. Tomaža Lazarja – vodilnega slovenskega strokovnjaka za srednjeveško orožje in bojno opremo, pomagal pa nam je tudi geolog dr. Tomaž Verbič , ki je takoj ugotovil, da gre za litotamnijski apnenec. To je kamen, ki ga je v vzhodni Sloveniji (na Štajerskem) v naravi kar precej. Gre za relativno mehek kamen, ki ga je zato precej lahko obdelovati," povzema kustosinja. A zanimivost: v vzhodnih predelih Slovenije se najde precej podobnih kamnov, ki so že po naravi skorajda popolnoma okrogle oblike. "Verbič pa zna zelo hitro ugotoviti, kaj je delo človeških rok in kaj narave. In ko je videl ta naš predmet, je takoj vedel, da gre za delo človeka. Lazar pa je glede na dimenzije in ostale podatke sklepal, da je to najverjetneje topovska krogla."

Ko je nek kraj pridobil mestne pravice, je to pomenilo, da lahko poslej trguje – začne se torej obračati denar in ima možnost, da neposredno obogati. Mestne pravice pa so pomenile tudi pravico do obrambe in postavitve obrambnega zidu.

Tovrstne kamnite krogle, ki so jih torej po navedbah dr. Lazarja uporabljali v topništvu, so v uporabo kot orožje pogosteje začele stopati od 14. stoletja. "Prvi dokumentirani začetki, ko zagotovo vemo, da so jih že uporabljali, segajo v zgodnje 14. stoletje, pa do prvih desetletij 16. stoletja. Taka krogla, kot jo imamo mi, te dimenzije – torej 18 centimetrov premera, pa bi lahko pripadala malo težjemu poljskemu topništvu. Lazar pravi, da je v našem okolju to najverjetneje bila zgodnja varianta havbice, ki je bila tipična za srednjo Evropo v času od zgodnjega 15. pa do začetka 16. stoletja," pripoveduje Cviklova.

V srednjem veku so uporabljali različne topovske krogle. Na Ptuju so na primer našli krogle, žgane iz gline. S takšnimi kroglami se recimo ni dalo razbiti zidu, tako kot ne z litotamnijskim apnencem. So pa te topovske krogle delovale kot šrapneli – torej nekaj, kar je poškodovalo živo silo. Nekatere te krogle so se razletele že ob udarcu smodnika – iz topa sploh niso več poletele kot krogla, ampak že kot razpršeni drobci kamna. Najboljše topovske krogle pa so bile iz najtršega kamna – to je granit.

Kateri vojski je 'mariborska' krogla pripadala, je praktično nemogoče ugotoviti. "A če spet sklepamo iz nekih vedenj, ki jih imajo zgodovinarji … Rekli smo, da je litotamnijski apnenec lokalni kamen, da je relativno mehek in ga je lahko obdelovati. Hkrati pa moramo tudi vedeti, da je bila izdelava ene kamnite topovske krogle, z orodjem, ki so ga takrat imeli na razpolago, zelo zahtevna in tudi časovno zamudna. Skratka, šlo je za nek zahteven izdelek, ki se ga ni recimo izdelovalo tik pred napadom, ampak je običajno mesto imelo te topovske krogle nekje na zalogi, za zaščito." In kje se predpostavlja, da so v Mariboru te krogle hranili? "Orožje, strelivo in opremo so hranili v različnih prostorih, deloma tudi v mestni hiši," odgovarja kustosinja.

Kako je v praksi delovala obramba mesta in kako je bil Maribor sploh videti v času, ko je krogla predvidoma nastala?

- V drugi polovici 13. stoletja Maribor dobi obzidje – to teče po današnji Ulici škofa Maksimilijana Držečnika (nekdanja Svetozarevska ulica), nad gradom po Gregorčičevi ulici, na zahodni strani navzdol po Strossmayerjevi ulici, po Usnjarski, do Lenta in ob Dravi.

- 14. stoletje: Maribor na obzidju dobi sedem polstolpov, od tega jih je pet na severni stranici (s severne strani je očitno prihajalo največ napadov), dva pa sta na vzhodni strani.

- 15. stoletje: Namesto polstolpov zgradijo štiri kvadratne stolpe na severni strani in enega na jugovzhodnem vogalu mestnega obzidja. Od teh danes še stojita Čeligijev stolp kot del severnega obzidja (v preteklosti je imel več imen, znan tudi kot Smodniški), in današnji Židovski stolp na jugovzhodu. Maribor je v tem času izjemno pomemben pri obrambi Podravja in Koroške. V poznem 15. stoletju namreč teče vojna med habsburškim cesarjem Friderikom III. in madžarskim kraljem Matijo Korvinom. In takrat mesto varuje obzidje z obrambnimi stolpi in obrambni jarek. Slednji pa je deloval na način, da so ob nevarnosti vanj spustili vodo iz (današnjih) Treh ribnikov (v preteklosti sta bila ribnika dva). Leta 1481 poteka tudi madžarska vojna in takrat Jakob Szekely neuspešno oblega Maribor.

Največje obleganje v zgodovini mesta pa Maribor doživi med 16. in 19. septembrom 1532. Takrat se z Dunaja vrača turška vojska pod poveljstvom Sulejmana I. oziroma znanega tudi kot Sulejmana Veličastnega, Sulejmana Zakonodajalca (ima več nazivov). "To so bili resnično izjemno travmatični dnevi za mesto, v katerem je takrat živelo okoli 1000 ljudi. Sulejman se je namreč z vojaškega obleganja Dunaja vračal z vojsko 100.000 vojakov. Tri dni je oblegal Maribor in ga 19. septembra potem tudi dokončno opustil. Turki so zgradili pontonski most in preko njega se je cela vojska umaknila naprej proti jugu," ponazarja Cviklova.

Po tem obleganju pa mesto dobi še tri bastijone – in sicer grajsko bastijo, Vodni stolp na Dravi in pa tako imenovane mariborske Benetke, ki jih dandanašnji več ni. Mesto je s tem obrambno linijo preselilo na Dravo.