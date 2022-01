'Začel sem s tremi kozami. Če je želja, če je pot, se priučiš, se naučiš'

Preden nam je Gregor Slavec orisal, kako mu je uspela zgodba ekološko zasnovane kmetije, ki jo je zgradil s pomočjo koz in njihovega mleka, kokoši in njihovih jajc ter drugih živali, nam je razkazal svojo kmetijo in nas peljal na tri lokacije, kjer ima svoje živali. Koze, krave, ovce in osli so celo leto zunaj na prosti paši, prav tako kokoši, ki prebivajo v mobilnem kokošnjaku. Nobenih živali ne hrani z umetnimi krmili ali silažo, je zagotovil. "Pri nas redimo večinoma avtohtone živali: drežniške koze, bovške ovce, cikasto govedo, nekaj štajerskih kokoši in kranjsko čebelo. Predvsem zato, da bi ohranili te pasme v Sloveniji, ki jih imamo že od nekdaj. Poleg tega so avtohtone živali prilagojene na naše okoliške razmere. Na primer cikasto govedo je relativno lahko govedo, zato ne uniči travne ruše, se lahko premika po pašnikih, ki so kamniti in tudi bolj strmi. Žival je torej prilagojena razmeram, ki prevladujejo v Sloveniji," je pojasnil.

In kakšno je pravzaprav življenje na kmetiji Slavec pozimi, nas je zanimalo. Mladi kmet nas je moral takoj razočarati, da si proizvodnje sladoleda iz ekološkega kozjega mleka, ki nas je seveda najbolj zanimala, ne bomo mogli ogledati. Koze pozimi namreč nimajo mleka. "Zima na kmetiji je precej mrtva. So vsakodnevna opravila, za katera moramo poskrbeti: preverimo, kako je na pašnikih, ali imajo živali vodo, ali so zdrave, jih nakrmimo, pregledamo ograje, ali še stojijo. Nimamo pa pozimi mleka, jajc je za tretjino manj. Če imamo 70 kokoši in poleti poberemo 60 jajc dnevno, jih zdaj 20. Saj ste sami videli, ko smo si ogledali kokoši, koliko jajc smo pobrali. Tako pač je, ko se odločiš, da kmetuješ na ekstenzivni, ekološki način in upoštevaš naravno sobivanje. Pridelkov je znatno manj kot pri intenzivni reji," je izpostavil.

Koze pozimi nimajo mleka, ker se pripravljajo na jaritev, na prihod kozličkov, je pojasnil: "Kotile bodo februarja. Zdaj nimajo mleka, ker se vsa energija oziroma kar zaužijejo, usmeri v plod, v razvoj kozlička. December, januar in februar so dejansko mrtvi meseci, ko ni mleka. Ko se kozlički skotijo, jih potem pustimo pri kozi še naslednja dva meseca. Tako da tudi takrat imamo znatno manj mleka, saj ga večinoma popijejo kozlički. Ko začnejo samostojno jesti in ne potrebujejo več materinega mleka, začnemo molsti koze – se pravi nekje od aprila do oktobra je mleko naše. Takrat je za nas vrhunec sezone, potem se zopet počasi začne obdobje, ko je mleka vse manj," je pojasnil in dodal, da je podobna zgodba z jajci in jajčnimi testeninami, ki jih izdeluje. Ker je jajc pozimi toliko manj, je proizvodnja testenin v tem času skromna.

Zima je torej čas, ki je bolj pisarniško obarvan, namenjen urejanju birokracije in papirjev, pa tudi obdobje, ko Slavec razmišlja o novih proizvodih in načrtuje. "Spremljam razpise in se prijavim na kakšen projekt, kajti tudi to je eden izmed virov dohodka in usmeritev na naši kmetiji. Del sredstev smo preko razpisa denimo dobili za izobraževanje in didaktiko. V spomladanskem, poletnem in jesenskem času redno gostimo vrtce in šole. Za njih imamo pripravljene aktivne programe – otroci niso zgolj opazovalci, ampak se vključijo v sam proces dela na kmetiji. Na primer pokošeno in pograbljeno travo damo v samokolnico, jo odpeljemo na pašnik in skupaj nakrmimo živali. Ali poberemo jabolka, jih očistimo, zmeljemo in vidimo, kako pridemo do jabolčnega soka," je razložil.

Kako je zaživela in zrasla kmetija Slavec? Na začetku tri, zdaj 40 koz

Mati Gregorja Slavca je dobila kmetijo v Knežaku v last od svojega očeta in jo nato leta 2016 predala sinu. "Pred osmimi leti sem najprej pripeljal tri koze, pred šestimi pa sem se odločil, da se resno posvetim kmetiji, saj sem v njej videl prihodnost. Zato sem se prijavil na razpis za mladega prevzemnika, bil uspešen in tako pridobil začetni kapital, da sem lahko začel razvijati kmetijo. Pogoj za razpis je bil, da se na kmetiji zaposlim za polni delovni čas, zato sem moral razmisliti, kaj in kako bom delal, da bom ustvaril redni dohodek. Tako se je razvila zgodba, da sem po treh kozah pripeljal več koz. Iz burskih koz, ki so namenjene prireji mesa, sem se preusmeril v srnaste koze, ki dajejo mleko," je opisal, kako se je vse skupaj začelo. Kozam so nato sledile krave, ovce, kokoši in čebele.