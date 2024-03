Teden zaznamovala Planica in kristalni lesk Nike Prevc

Zagotovo je dogodek tega tedna zmagoslavje Nike Prevc, ki je pred zbrano množico v Planici prejela veliki kristalni globus. Zmagali, če temu lahko tako rečemo, pa so tudi pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki so uspešno deaktivirali tri letalske bombe v Novi Gorici. Zmage se je veselil tudi ruski predsednik Putin, ki si je zagotovil že peti mandat na čelu vlade, skoraj pet let po požaru pa se zmage veseli tudi ekipa, ki vodi prenovo pariške katedrale Notre-Dame, saj dela potekajo po načrtih.

OGLAS

Največji športni dogodek v Sloveniji se je začel na najboljši možni način. V četrtek je pred številno množico navijačev veliki kristalni globus dvignila komaj 19-letna Nika Prevc, ki ima za seboj vrhunsko sezono.

Nika Prevc FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Primož Peterka, Peter Prevc, Nika Križnar in po novem tudi Nika Prevc. To so slovenski dobitniki velikega kristalnega globusa v smučarskih skokih. 19-letnica je uspeh matematično potrdila pred dnevi v Vikersundu, najbolj čislano lovoriko v skakalnem svetu pa dvignila na zadnji tekmi sezone pred domačimi navijači v Planici. "Izpolnile so se mi sanje," je povedala po dolgi podelitvi nagrad, na kateri je seveda igrala osrednjo vlogo.

Nika Prevc je letošnja dobitnica velikega kristalnega globusa v smučarskih skokih. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V nedeljo so pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v Novi Gorici s povzročeno eksplozijo onesposobili eno od treh letalskih bomb na območju železniške postaje, nato pa so uspešno deaktivirali še ostali dve. Pristojni so dobre tri ure trajajočo operacijo ocenili kot uspešno in se zahvalili za odlično čezmejno sodelovanje.

V Novi Gorici so med prenovo železniške postaje odkrili tri letalske bombe. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je v četrtek potekal veliki protestni shod največje opozicijske stranke proti Golobovi vladi. Udeleženci, številni so v prestolnico prišli z avtobusi, so bili opremljeni s številnimi transparenti, vrstili pa so se tudi številni pozivi k odstopu Golobove vlade.

Zbrane protestnike je nagovoril tudi prvak SDS Janez Janša. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Še en dogodek, ki je zaznamoval minuli teden, je bila težko pričakovana odločitev Evropskega sveta, ki je v četrtek prižgal zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj z BiH. Oblasti v BiH so poudarile, da gre za enega največjih dosežkov BiH na poti v EU, a da jih čaka še veliko dela. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik pa je znova omenil tudi "nacionalni cilj" entitete.

Evropske zastave v Sarajevu. FOTO: Profimedia icon-expand

"Rafa je mesto otrok, v njem živi 600.000 otrok, Rafa je zadnji kraj upanja v Gazi," je v intervjuju za našo televizijo dejal predstavnik Unicefa James Elder, ki se trenutno nahaja v Rafi. Vse bolj zaskrbljeno namreč svet gleda na napovedi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja o načrtovanem napadu na mesto Rafa na jugu Gaze, kjer ima zatočišče približno 1,4 milijona razseljenih Palestincev.

V Gazi je vse več ljudi podvrženih lakoti FOTO: AP icon-expand

Ruski predsednik Vladimir Putin je glede na skoraj vse preštete glasove na predsedniških volitvah osvojil 87 odstotkov glasov, s čimer si je prepričljivo zagotovil že peti mandat na čelu države. Putin je dosegel doslej najvišjo podporo, ki pa jo gre po ocenah opazovalcev pripisati predvsem represiji, do volitev je kritična tudi EU. Na množičnem shodu na Rdečem trgu se je v torek zbranim zahvalil za podporo na predsedniških volitvah in slavil "vrnitev Krima skupni družini".

Vladimir Putin na koncertu ob 10. obletnici ruske priključitve polotoka Krim in nagovoru množicam ob njegovi zmagi na predsedniških volitvah. FOTO: AP icon-expand

Banksy je znova udaril, tokrat v Londonu. V parku Finsbury so minuli konec tedna opazili umetniško delo, ki je močno spominjalo na dosedanja Banksyjeva dela. Banksy je avtorstvo potrdil z objavo fotografije pred in potem na svojem uradnem Facebook profilu, od takrat pa se k njegovi novi umetnini zgrinjajo množice. A očitno vseh vendarle ne navdušujejo njegova dela, saj je neznanec njegov grafit pred dnevi polil z belo barvo.

Novo Banksyjevo delo v Londonu je navdušilo množice. FOTO: AP icon-expand

Kot kaže, bo znamenita pariška katedrala Notre-Dame v petih letih vendarle obnovljena. Restavriranje katedrale, ki je bila močno poškodovana v požaru aprila 2019, je namreč v sklepni fazi. Na novo konstruiran znameniti notredamski zvonik že stoji, na njem pa se sveti zlati petelin, ki simbolizira rojstvo feniksa iz pepela.

Na strehi Notre-Dame že stoji na novo zgrajen zvonik. FOTO: Profimedia icon-expand

Fotografinja francoskega predsednika je s spletom delila črno-beli fotografiji, na katerih Emmanuel Macron z napetimi mišicami udriha po boksarski vreči. Podobi sta hitro zakrožili med uporabniki družbenih omrežij. "Na obeh fotografijah vidimo voditelja države, pripravljenega na boj, njegov pogled pa je uprt v boksarsko vrečo. Odločen, da premaga svoje nasprotnike. Izklesane poteze, napete mišice, stisnjeni zobje. Videti je kot pravi bojevnik," je fotografiji komentirala televizijska hiša CNews. V luči obdelanih fotografij britanske kraljeve družine pa ni nič presenetljivega, da se je zdaj pojavil tudi dvom v pristnost podob mišičastega Macrona.

Se francoski predsednik pripravlja na merjenje mišic s Putinom? FOTO: Instagram icon-expand

James Tweed je mladi avstralski raziskovalec, ki je leta 2021 v bližini nacionalnega parka Lamington opazil majhnega in neobičajnega hroščka. Sprva je sicer mislil, da gre za ptičji iztrebek, a je kmalu dojel, da se kakec premika. Njegovo odkritje, ki je sedaj objavljeno tudi v znanstveni publikaciji, o njem pa poročajo številni mediji, ima ime – Excastra albopilosa. In ni ptičji iztrebek, pač pa na novo odkrit avstralski hrošč.

Na novo odkrit hrošč z dolgimi rogovi in belo-sivimi dlačicami - Excastra albopilosa. FOTO: Twitter icon-expand

Ste že kdaj štrbunkali? Morda ste ob tem pomislili, da vas sprašujemo po opravku na stranišču. V resnici pa vas sprašujemo o igri štrbunk ali cornhole, ki se je pred kakšnimi 40 leti razvila v ZDA, v zadnjih letih pa se izjemno hitro širi po Evropi in tudi pri nas. V Velenju je minuli konec tedna potekalo prvo odprto prvenstvo Evrope v tem športu, junija pa bodo v Rogaški Slatini na pobudo slovenskih navdušencev ustanovili evropsko cornhole zvezo.

Prvo odprto prvenstvo Evrope v štrbunku je gostilo Velenje. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Ta teden smo s pomladnim enakonočjem vstopili v nov letni čas. V pomladi se bo svetli del dneva še naprej daljšal, in sicer vse do poletnega solsticija, ki bo letos 20. junija.

Pomlad v Hanovru. Cvetenje sibirske modre čebulice, ki je ena najbolj zgodnjih pomladnih cvetlic. FOTO: AP icon-expand

Sonce ima te dni že precejšnjo moč, kar lahko občutite predvsem zvečer, ko zaide in se hitro ohladi. Toplo sonce so tako izkoristili tudi islandski konji na eni od farm v bližini nemškega mesta Frankfurt, ki so si v slami privoščili popoldanski počitek.

Islandski konji med počitkom. FOTO: AP icon-expand