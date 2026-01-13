Od Le Mansa do prestižnih ur: Matjaž Tomlje prodaja najdražjo uro v državi

Vredna je 105.000 evrov in je najdražja ura v Sloveniji. Matjaž Tomlje je z njo prišel v studio oddaje Svet. "Veste kaj? Mi imamo ure, ki jih ljudje uporabljajo za to, da gledajo na uro. Potem so pa manufakturni izdelki, torej umetniška dela, kjer največji mojstri urarstva – največ jih je v Ženevi – delajo ure, ki so umetniška dela. In to je eno takšno umetniško delo," je dejal. "To je ura iz rose (rožnatega) zlata, ki je pregledna, torej se reče skeleton, in je posuta z diamanti. Zaradi tega je to eno remek delo urarstva in je nekaj posebnega," je pojasnil, od kod tako visoka cena. Ure, zlasti tiste prestižne, namreč presegajo zgolj funkcijo merjenja časa. Tomlje se je ob tem spomnil anekdote z gala zabave v Zagrebu, kamor je prišel z zlato uro, gostiteljica pa je njegovo izbiro pohvalila s komplimentom: "Edini nakit za moškega je ura. Čestitam vam!" To misel zdaj prodaja naprej. Razlaga, da so takšne izjemno drage ure, ki presegajo vrednost sto tisoč evrov, namenjene nošenju na posebnih dogodkih, sprejemih in podelitvah nagrad. Predvsem pa so namenjene zbirateljem, ki cenijo redkost in mojstrstvo. Te ekskluzivne stvaritve nosijo največji športniki in poslovneži, kar le potrjuje njihov izjemni status.

105.000 evrov vredna ura FOTO: Kanal A

Najdražja med njimi je ocenjena na kar 20 milijonov dolarjev in je v lasti Jacoba Araba, lastnika globalne luksuzne znamke Jacob & Co., s katerim se je Tomlje osebno srečal. Spoznal je tudi Richarda Milleja, slavnega urarja iz Pariza, ki je bil nekoč prav tako dirkač v Le Mansu. Mille s svojo znamko zdaj sponzorira ikone, kot sta Ferrari in McLaren, njegove ure pa dosegajo povprečno ceno kar milijon in pol evrov – in so vse razprodane. Tomlje vedno višje cene pojasnjuje s stalno rastočim številom bogatih posameznikov po svetu, ki želijo posedovati še bolj ekskluzivne in dražje predmete, saj standardna ponudba, recimo ure za "zgolj" milijon evrov, ne zadošča več njihovim željam po izjemnosti in unikatnosti.

Kako draga mora biti ura, da jo lahko obravnavamo kot investicijo?