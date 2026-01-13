Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Od Le Mansa do prestižnih ur: Matjaž Tomlje prodaja najdražjo uro v državi

Ljubljana, 13. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Svet D.L.
Matjaž Tomlje

Leta 1994 je na legendarni dirki 24 ur Le Mansa osvojil bronasto kolajno in s tem spisal eno najuspešnejših zgodb slovenskega avtomobilizma. A Matjaž Tomlje je več kot le nekdanji dirkač. Med svojo kariero je zgradil dirkališče, sestavil je dirkalno ekipo formule 3000, ki je bila pred leti zadnja postojanka na poti v formulo 1. Malo pred svojim 70. rojstnim dnem je izdal še avtobiografijo. Zdaj pa se ukvarja s prodajo najdražje ure v državi.

Vredna je 105.000 evrov in je najdražja ura v Sloveniji. Matjaž Tomlje je z njo prišel v studio oddaje Svet. "Veste kaj? Mi imamo ure, ki jih ljudje uporabljajo za to, da gledajo na uro. Potem so pa manufakturni izdelki, torej umetniška dela, kjer največji mojstri urarstva – največ jih je v Ženevi – delajo ure, ki so umetniška dela. In to je eno takšno umetniško delo," je dejal. "To je ura iz rose (rožnatega) zlata, ki je pregledna, torej se reče skeleton, in je posuta z diamanti. Zaradi tega je to eno remek delo urarstva in je nekaj posebnega," je pojasnil, od kod tako visoka cena.

Ure, zlasti tiste prestižne, namreč presegajo zgolj funkcijo merjenja časa. Tomlje se je ob tem spomnil anekdote z gala zabave v Zagrebu, kamor je prišel z zlato uro, gostiteljica pa je njegovo izbiro pohvalila s komplimentom: "Edini nakit za moškega je ura. Čestitam vam!" To misel zdaj prodaja naprej.

Razlaga, da so takšne izjemno drage ure, ki presegajo vrednost sto tisoč evrov, namenjene nošenju na posebnih dogodkih, sprejemih in podelitvah nagrad. Predvsem pa so namenjene zbirateljem, ki cenijo redkost in mojstrstvo. Te ekskluzivne stvaritve nosijo največji športniki in poslovneži, kar le potrjuje njihov izjemni status.

105.000 evrov vredna ura
105.000 evrov vredna ura
FOTO: Kanal A

Najdražja med njimi je ocenjena na kar 20 milijonov dolarjev in je v lasti Jacoba Araba, lastnika globalne luksuzne znamke Jacob & Co., s katerim se je Tomlje osebno srečal. Spoznal je tudi Richarda Milleja, slavnega urarja iz Pariza, ki je bil nekoč prav tako dirkač v Le Mansu. Mille s svojo znamko zdaj sponzorira ikone, kot sta Ferrari in McLaren, njegove ure pa dosegajo povprečno ceno kar milijon in pol evrov – in so vse razprodane.

Tomlje vedno višje cene pojasnjuje s stalno rastočim številom bogatih posameznikov po svetu, ki želijo posedovati še bolj ekskluzivne in dražje predmete, saj standardna ponudba, recimo ure za "zgolj" milijon evrov, ne zadošča več njihovim željam po izjemnosti in unikatnosti.

Kako draga mora biti ura, da jo lahko obravnavamo kot investicijo?

Proces nakupa dragih ur se v Sloveniji razlikuje od predstave o impulzivnem nakupovanju. Kupci lahko več let ogledujejo uro, preden se odločijo za nakup. To ni hipna odločitev, temveč nek proces, to je neka ljubezen, pričakovanje, je razlagal Tomlje. Posebej za mlade, ki si želijo prestižno uro za 25.000 evrov, to predstavlja veliko investicijo, povezano z velikim pričakovanjem in energijo. "Jaz pa nisem več zainteresiran za ure, ker sem vse to že poskusil. Dosti bolj se me dotakne kakšna lepa pesem, kakšen dober film, knjiga," je še dodal.

V slovenski družbi sicer zaznava porast luksuza in zbirateljstva. Čedalje več uspešnih posameznikov si z nakupom dragih ur želi dokazati, da so dosegli določeno stopnjo uspeha. Hkrati pa je zanimivo, da so mnogi zbiratelji izjemno diskretni.

Za tiste, ki bi se radi podali v zbirateljstvo ur, vendar nimajo na voljo milijonov, se zastavlja vprašanje o začetnem vložku. Matjaž Tomlje svetuje, da je za uro, ki bo držala vrednost in je ob morebitni gospodarski krizi ne bo izgubila, potreben začetni vložek okoli 25.000 evrov ali več. Ob tem pa odkrito priznava: "Jaz vam odkrito povem, jaz ure ne bi kupil."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Matjaž Tomlje luksuzne ure Le Mans

Zadnje skupno kosilo ali začetek izvajanja pakta o nenapadanju?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
Obiskal ga je duh pokojne matere
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
okusno
Portal
Stara sladica, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450