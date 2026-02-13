Mesec razkril ambicije: cilja na 10 poslancev s 'prodorno listo'

Levica in Vesna sta javnosti predstavili skupno kandidatno listo za državnozborske volitve. Stranki si po navedbah Luke Mesca prizadevata za pridobitev desetih poslanskih mandatov, kar je bistveno več od prejšnjega rezultata Levice. Njihov program poudarja "izgradnjo solidarne, zelene in vključujoče družbe", kar da lahko dosežejo z listo, ki vključuje kandidate iz različnih segmentov prebivalstva in poudarja prenovljeno politično strategijo.

Med dvema odmevnima novima imenoma na listi sta Tina Brecelj in Biserka Marolt Meden. Mesec je izpostavil Breceljevo kot "vrhunsko strokovnjakinjo za pravno državo", ki se aktivno bori proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. Njen prihod naj bi okrepil stranko z ženskami, ki v politiko prinašajo znanje, integriteto in pogum. Mesec poudarja, da je v sedanjih časih, ko je demokracija na Zahodu ogrožena, treba braniti demokracijo, pravice, svoboščine in mir, kar bo v novem mandatu eden ključnih poudarkov stranke. S kandidaturo Brecljeve v Škofji Loki pričakujejo dober rezultat.

Na kandidatni listi je tudi Biserka Marolt Meden, javnosti znana kot pobudnica zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in borka za dolgotrajno oskrbo. Prav to področje jo je, po besedah Mesca, prepričalo k pridružitvi Levici, saj je stranka v praksi uresničila zakon o dolgotrajni oskrbi. Mesec je zanikal kritike opozicije, da se zaračunavajo neobstoječe storitve. Priznal je, da je implementacija zakona o dolgotrajni oskrbi težaven projekt "z ogromno porodnih krčev", a poudaril, da je bil izpeljan z veliko trdega dela.

Levica je poskušala kandidate postaviti v svoje domače okraje, da bi jim izboljšala možnosti za izvolitev – tako denimo Mesec kandidira v Ljubljani-center, Asta Vrečko pa v Ljubljani-Bežigrad. Kljub nekaterim pomembnim odhodom, kot je bil odhod Mateja Tašnerja Vatovca, ko je prešel k SD, Levica ostaja samozavestna. Natašo Sukič, eno najbolj zanesljivih poslank, pošiljajo v Koper, kjer verjamejo, da bo dosegla izjemno podporo, čutiti pa je, da že ima podporo med občani, pravi Mesec, ki je še vedno oster glede Vatovčevega odhoda. Zanj pravi, da je "izdal svoje vrednote, ne samo vrednote stranke".

Po rezultatsko skromnih volitvah leta 2022, ko je Levica dobila le pet poslancev in je Mesec ponudil odstop, je stranka spremenila strategijo. Namesto pasivne opozicije so prevzeli vladno odgovornost in se lotili zahtevnih projektov, kot so dolgotrajna oskrba, stanovanjska politika, pokojninska in medijska reforma, je dejal. Mesec poudarja, da je ta poteza prinesla rezultate: stranka se v javnomnenjskih anketah krepi, trenutno kažejo okoli osem poslancev, s čimer je cilj desetih zelo blizu. Na terenu se čuti, da ljudje cenijo in spoštujejo doseženo, kar stranko dodatno motivira za nadaljnji, še bolj zagret boj, dodaja njen koordinator.