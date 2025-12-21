Naslovnica
Fokus

Milena Zupančič: 'Še si želim na odrske deske!'

Ljubljana, 21. 12. 2025 09.20 pred 38 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
Milena Zupančič

Skoraj 60 let ustvarjanja, več kot 200 vlog in status igralske ikone. Umetnica, ki je s svojo prezenco oblikovala generacije. Igralka, ki je postala del slovenske kulturne zgodovine.

"Ko pride na oder, začneš gledati Mileno Zupančič", s temi besedami njeno igralsko prezenco in energijo opisuje igralec Marko Mandič," je kot magnet, ki te potegne." 

Igralski kolegi jo opisujejo kot izjemno nadarjeno, inteligentno, karizmatično. Od Cvetja v jeseni, ki jo je izstrelil med igralske zvezde do številnih kompleksnih gledališlih vlog: "Čudim se, kako sem sem v ta čas toliko uspela spraviti," pravi v pogovoru za 24ur Fokus, v katerem je spregovorila o igranju, življenju, boleznih, izgubah in prijateljstvih, ki jo so oblikovala. Zadnji dve leti, od kar je zbolela, jo v javnosti videvamo redko.

"Javnost jo je sprejela prvo sekundo"

Scenarist in pisatelj Tone Patljič se spominja, ko jo je prvič videl igrati pe na akademiji. "Bila je glavna zvezda večera ta smrklja z akademije, kakor so jo takrat gledali. Sprejeli so jo prvo sekundo."

Prejemnica na desetine nagrad - Borštnikov prstan, velika Prešernova nagrada, Bert za filmso igro, Badjurova za življensko delo, državno priznanje Zlati red za zasluge. Pripisujejo ji sugestivno interpretacijo in vrhunsko izrazno moč, s katero bogati slovensko kulturno krajino že več desetletij.

"Imela je vse, kar igralka mora imeti. Bila je lepa in še vedno je lepa. Bila je neverjetno talentirana ter pametna in modra. Vedno je vedela, kaj je treba in kako je treba" jo opisuje še en velik igralec njene generacije Rade Šerbedžija, ki je avgusta posvetil svoj koncert v ljubljanskih Križankah.

Spregovorila je o tem, kaj v času bolezni najbolj pogreša, zakaj ima rada pokopališča in katere vloge so jo najbolj zaznamovale. Tokratni 24ur Fokus smo posvetili Mileni Zupančič, prvakinji slovenske gledališke in filmske scene, ki je simbol slovenskega gledlišča, filma in inspiracija mladim igralcem.

milena zupančič fokus igralka

Kaj bomo gledali čez 30 let?

